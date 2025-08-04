https://ria.ru/20250804/kamchatka-2033150284.html

На Камчатке за сутки произошло семь ощутимых землетрясений

На Камчатке за сутки произошло семь ощутимых землетрясений - РИА Новости, 04.08.2025

На Камчатке за сутки произошло семь ощутимых землетрясений

Семь ощутимых землетрясений произошло на Камчатке за сутки, всего их было более 85, сообщил Камчатский филиал Единой геофизической службы РАН. РИА Новости, 04.08.2025

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2025-08-04T00:04:00+03:00

2025-08-04T00:04:00+03:00

происшествия

камчатка

петропавловск-камчатский

северо-курильск

российская академия наук

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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Семь ощутимых землетрясений произошло на Камчатке за сутки, всего их было более 85, сообщил Камчатский филиал Единой геофизической службы РАН. "С 9 утра (00.00 мск) 3 августа до 8 утра 4 августа (23.00 мск 3 августа) произошло семь ощутимых землетрясений в Петропавловске-Камчатском, а всего зафиксировано более 85", - говорится в сообщении. На Камчатке 30 июля произошло сильнейшее с 1952 года землетрясение магнитудой 8,8. Подземные толчки силой до 8 баллов ощущались и на северных Курилах. Угроза цунами была объявлена на Камчатке и в Северо-Курильском районе, в котором также был введен режим ЧС. Четыре волны цунами частично повредили портовую инфраструктуру и другие объекты. В настоящее время в Северо-Курильске возобновлены морское и вертолетное сообщение и работа местного порта.

https://ria.ru/20250702/zemletryasenie-2026648699.html

камчатка

петропавловск-камчатский

северо-курильск

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происшествия, камчатка, петропавловск-камчатский, северо-курильск, российская академия наук