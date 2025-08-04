Рейтинг@Mail.ru
В Тегеране заявили, что не пустят делегацию МАГАТЭ на ядерные объекты - РИА Новости, 04.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:47 04.08.2025
https://ria.ru/20250804/iran-2033335759.html
В Тегеране заявили, что не пустят делегацию МАГАТЭ на ядерные объекты
В Тегеране заявили, что не пустят делегацию МАГАТЭ на ядерные объекты - РИА Новости, 04.08.2025
В Тегеране заявили, что не пустят делегацию МАГАТЭ на ядерные объекты
Депутат Азизи: делегацию МАГАТЭ в ходе визита в ИРИ не пустят на ядерные объекты
2025-08-04T18:47:00+03:00
2025-08-04T18:47:00+03:00
в мире
иран
тегеран (город)
сша
рафаэль гросси
масуд пезешкиан
аббас аракчи
магатэ
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152601/37/1526013730_0:140:3147:1910_1920x0_80_0_0_fdde75a8daad766318ddb29bf6e617bf.jpg
ТЕГЕРАН, 4 авг - РИА Новости. Представители Международной организации по атомной энергии (МАГАТЭ) в ходе предстоящего визита в Иран не будут проводить инспекционные мероприятия на ядерных объектах республики, заявил председатель комиссии парламента Ирана по национальной безопасности и внешней политике Эбрахим Азизи. Ранее иранский МИД сообщал, что представители МАГАТЭ прибудут в Иран в течение ближайших двух недель. В рамках этого визита власти Ирана обсудят дальнейший формат сотрудничества с агентством. "Делегация МАГАТЭ, визит которой в Иран запланирован на следующую неделю, будет иметь право только на проведение переговоров с иранскими должностными лицами и экспертами на экспертно-техническом уровне. Согласно принятому парламентом закону, помимо запрета на физический доступ к ядерным объектам Ирана при любых обстоятельствах, запрещаются любые инспекционные мероприятия этой делегации или любой другой иностранной организации на ядерных объектах нашей страны", - сказал Азизи, его слова приводит иранское агентство Tasnim. Он добавил, что в рамках запланированных переговоров между представителями Организации по атомной энергии Ирана и делегацией МАГАТЭ вопрос предоставления агентству доступа к ядерным объектам и права на проведение инспекций на них затрагиваться не будет. Ранее глава МАГАТЭ Рафаэль Гроссии сообщил, что Тегеран дал понять руководству агентства, что готов возобновить с ним технические консультации. Он также отметил, что МАГАТЭ настаивает на возвращении своих инспекторов в Иран, чтобы как можно скорее продолжить работу на ядерных объектах республики. Президент Ирана Масуд Пезешкиан 2 июля издал указ о реализации закона, приостанавливающего сотрудничество с МАГАТЭ. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи отмечал, что, несмотря на решение страны приостановить взаимодействие с МАГАТЭ, пути сотрудничества не закрыты. В Иране в качестве условия восстановления сотрудничества назвали обеспечение безопасности ядерных объектов и ученых-атомщиков Ирана. Приостановка взаимодействия связана с критикой Ирана в адрес МАГАТЭ и гендиректора агентства Рафаэля Гросси за бездействие на фоне ударов США и Израиля по ядерным объектам в Фордо, Исфахане и Натанзе.
https://ria.ru/20250622/iran-2024704331.html
https://ria.ru/20250623/iran-2024809102.html
иран
тегеран (город)
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152601/37/1526013730_209:0:2940:2048_1920x0_80_0_0_7339acb0c437b608eba5a8d86526b692.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, иран, тегеран (город), сша, рафаэль гросси, масуд пезешкиан, аббас аракчи, магатэ
В мире, Иран, Тегеран (город), США, Рафаэль Гросси, Масуд Пезешкиан, Аббас Аракчи, МАГАТЭ
В Тегеране заявили, что не пустят делегацию МАГАТЭ на ядерные объекты

Депутат Азизи: делегацию МАГАТЭ в ходе визита в ИРИ не пустят на ядерные объекты

© РИА Новости / Антон Быстров | Перейти в медиабанкФлаги Ирана на одной из улиц Тегерана
Флаги Ирана на одной из улиц Тегерана - РИА Новости, 1920, 04.08.2025
© РИА Новости / Антон Быстров
Перейти в медиабанк
Флаги Ирана на одной из улиц Тегерана. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
Депутат Азизи: делегацию МАГАТЭ в ходе визита в ИРИ не пустят на ядерные объекты
ТЕГЕРАН, 4 авг - РИА Новости. Представители Международной организации по атомной энергии (МАГАТЭ) в ходе предстоящего визита в Иран не будут проводить инспекционные мероприятия на ядерных объектах республики, заявил председатель комиссии парламента Ирана по национальной безопасности и внешней политике Эбрахим Азизи.
Ранее иранский МИД сообщал, что представители МАГАТЭ прибудут в Иран в течение ближайших двух недель. В рамках этого визита власти Ирана обсудят дальнейший формат сотрудничества с агентством.
Рафаэль Гросси - РИА Новости, 1920, 22.06.2025
Гросси заявил о готовности немедленно выехать в Иран
22 июня, 22:40
«
"Делегация МАГАТЭ, визит которой в Иран запланирован на следующую неделю, будет иметь право только на проведение переговоров с иранскими должностными лицами и экспертами на экспертно-техническом уровне. Согласно принятому парламентом закону, помимо запрета на физический доступ к ядерным объектам Ирана при любых обстоятельствах, запрещаются любые инспекционные мероприятия этой делегации или любой другой иностранной организации на ядерных объектах нашей страны", - сказал Азизи, его слова приводит иранское агентство Tasnim.
Он добавил, что в рамках запланированных переговоров между представителями Организации по атомной энергии Ирана и делегацией МАГАТЭ вопрос предоставления агентству доступа к ядерным объектам и права на проведение инспекций на них затрагиваться не будет.
Ранее глава МАГАТЭ Рафаэль Гроссии сообщил, что Тегеран дал понять руководству агентства, что готов возобновить с ним технические консультации. Он также отметил, что МАГАТЭ настаивает на возвращении своих инспекторов в Иран, чтобы как можно скорее продолжить работу на ядерных объектах республики.
Президент Ирана Масуд Пезешкиан 2 июля издал указ о реализации закона, приостанавливающего сотрудничество с МАГАТЭ. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи отмечал, что, несмотря на решение страны приостановить взаимодействие с МАГАТЭ, пути сотрудничества не закрыты.
В Иране в качестве условия восстановления сотрудничества назвали обеспечение безопасности ядерных объектов и ученых-атомщиков Ирана. Приостановка взаимодействия связана с критикой Ирана в адрес МАГАТЭ и гендиректора агентства Рафаэля Гросси за бездействие на фоне ударов США и Израиля по ядерным объектам в Фордо, Исфахане и Натанзе.
Рафаэль Гросси - РИА Новости, 1920, 23.06.2025
Гросси призвал вернуться к переговорам по Ирану
23 июня, 12:36
 
В миреИранТегеран (город)СШАРафаэль ГроссиМасуд ПезешкианАббас АракчиМАГАТЭ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала