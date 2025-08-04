В Тегеране заявили, что не пустят делегацию МАГАТЭ на ядерные объекты
Депутат Азизи: делегацию МАГАТЭ в ходе визита в ИРИ не пустят на ядерные объекты
Флаги Ирана на одной из улиц Тегерана. Архивное фото
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Депутат Азизи: делегацию МАГАТЭ в ходе визита в ИРИ не пустят на ядерные объекты
ТЕГЕРАН, 4 авг - РИА Новости. Представители Международной организации по атомной энергии (МАГАТЭ) в ходе предстоящего визита в Иран не будут проводить инспекционные мероприятия на ядерных объектах республики, заявил председатель комиссии парламента Ирана по национальной безопасности и внешней политике Эбрахим Азизи.
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"Делегация МАГАТЭ, визит которой в Иран запланирован на следующую неделю, будет иметь право только на проведение переговоров с иранскими должностными лицами и экспертами на экспертно-техническом уровне. Согласно принятому парламентом закону, помимо запрета на физический доступ к ядерным объектам Ирана при любых обстоятельствах, запрещаются любые инспекционные мероприятия этой делегации или любой другой иностранной организации на ядерных объектах нашей страны", - сказал Азизи, его слова приводит иранское агентство Tasnim.
Он добавил, что в рамках запланированных переговоров между представителями Организации по атомной энергии Ирана и делегацией МАГАТЭ вопрос предоставления агентству доступа к ядерным объектам и права на проведение инспекций на них затрагиваться не будет.
Ранее глава МАГАТЭ Рафаэль Гроссии сообщил, что Тегеран дал понять руководству агентства, что готов возобновить с ним технические консультации. Он также отметил, что МАГАТЭ настаивает на возвращении своих инспекторов в Иран, чтобы как можно скорее продолжить работу на ядерных объектах республики.
Президент Ирана Масуд Пезешкиан 2 июля издал указ о реализации закона, приостанавливающего сотрудничество с МАГАТЭ. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи отмечал, что, несмотря на решение страны приостановить взаимодействие с МАГАТЭ, пути сотрудничества не закрыты.
В Иране в качестве условия восстановления сотрудничества назвали обеспечение безопасности ядерных объектов и ученых-атомщиков Ирана. Приостановка взаимодействия связана с критикой Ирана в адрес МАГАТЭ и гендиректора агентства Рафаэля Гросси за бездействие на фоне ударов США и Израиля по ядерным объектам в Фордо, Исфахане и Натанзе.
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