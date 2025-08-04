https://ria.ru/20250804/gosduma-2033155043.html
В ГД рассказали о пересчете пенсии для уволившихся пенсионеров
В ГД рассказали о пересчете пенсии для уволившихся пенсионеров - РИА Новости, 04.08.2025
В ГД рассказали о пересчете пенсии для уволившихся пенсионеров
Пенсия работающих пенсионеров после увольнения пересчитывается автоматически, пенсионер получает право на восстановление всех пропущенных индексаций, включая... РИА Новости, 04.08.2025
2025-08-04T02:20:00+03:00
2025-08-04T02:20:00+03:00
2025-08-04T02:20:00+03:00
общество
сергей гаврилов
госдума рф
кпрф
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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Пенсия работающих пенсионеров после увольнения пересчитывается автоматически, пенсионер получает право на восстановление всех пропущенных индексаций, включая фиксированную часть, сообщил РИА Новости депутат Госдумы Сергей Гаврилов (КПРФ). "После прекращения трудовой деятельности пенсионер получает право на восстановление всех пропущенных индексаций, включая фиксированную часть. Сам перерасчёт происходит автоматически с первого числа месяца, следующего за увольнением, и выплачивается вместе с очередной пенсией", - сказал Гаврилов. По его словам, тем пенсионерам, кто планирует уход с работы, важно учитывать технический момент: если уволиться в последний день месяца, пенсия с надбавками начнёт выплачиваться уже с первого числа следующего месяца; если же уйти в начале месяца — процесс сдвинется на месяц вперёд.
https://ria.ru/20250725/pensiya-2031294417.html
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общество, сергей гаврилов, госдума рф, кпрф
Общество, Сергей Гаврилов, Госдума РФ, КПРФ
В ГД рассказали о пересчете пенсии для уволившихся пенсионеров
Депутат Гаврилов: после увольнения происходит автоматический перерасчет пенсии