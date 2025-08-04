Вкуснее суши и пиццы. В Осташкове прошел фестиваль "Селигерский рыбник"

В Осташкове, на берегу озера Селигер прошел гастрофестиваль "Селигерский рыбник".

Первый праздник был организован тут в 2015 году по инициативе известного шеф-повара Максима Сырникова.

"Для нас наша кухня и рыбные пироги гораздо вкуснее, чем суши и пицца. То, что растет и обитает в местных лесах, озерах, позволяет получать натуральные продукты, из которых готовится замечательная еда", - отметил он.