Вкуснее суши и пиццы. В Осташкове прошел фестиваль "Селигерский рыбник"

В Осташкове прошел гастрономический рыбный фестиваль
В Осташкове, на берегу озера Селигер прошел гастрофестиваль "Селигерский рыбник".
Первый праздник был организован тут в 2015 году по инициативе известного шеф-повара Максима Сырникова.
"Для нас наша кухня и рыбные пироги гораздо вкуснее, чем суши и пицца. То, что растет и обитает в местных лесах, озерах, позволяет получать натуральные продукты, из которых готовится замечательная еда", - отметил он.
В Осташкове, на берегу озера Селигер прошел гастрофестиваль "Селигерский рыбник".
Первый праздник был организован тут в 2015 году по инициативе известного шеф-повара Максима Сырникова.
"Для нас наша кухня и рыбные пироги гораздо вкуснее, чем суши и пицца. То, что растет и обитает в местных лесах, озерах, позволяет получать натуральные продукты, из которых готовится замечательная еда", - отметил он.
"Рыбник, в честь которого и проводится празник, нужно готовить на ржаном тесте. Внутри должен быть снеток – самая известная рыба на Селигере. Может быть набор из нескольких наименований, обитающих в озере – тут их 33 вида", - рассказывает Олег Ольхов, шеф-повар и владелец студии "Кремлевская кухня".
Третий ингредиент пирога – лук зеленый или репчатый. Последний придаст блюду сладость.
Соль и перец – по вкусу, другие специи не нужны.
"Рыбник, в честь которого и проводится празник, нужно готовить на ржаном тесте. Внутри должен быть снеток – самая известная рыба на Селигере. Может быть набор из нескольких наименований, обитающих в озере – тут их 33 вида", - рассказывает Олег Ольхов, шеф-повар и владелец студии "Кремлевская кухня".
Третий ингредиент пирога – лук зеленый или репчатый. Последний придаст блюду сладость.
Соль и перец – по вкусу, другие специи не нужны.
"С каждым годом все больше гостей приезжает на фестиваль. Они слышали про наше гостеприимство, вкуснейшие пироги и знают про такое прекрасное место – город Осташков на озере Селигер", - такими словами открывал мероприятие глава Осташковского городского округа Алексей Титов.
"С каждым годом все больше гостей приезжает на фестиваль. Они слышали про наше гостеприимство, вкуснейшие пироги и знают про такое прекрасное место – город Осташков на озере Селигер", - такими словами открывал мероприятие глава Осташковского городского округа Алексей Титов.
На набережной Осташкова установили сцену. Там выступали местные фольклорные ансамбли и детские коллективы.
На набережной Осташкова установили сцену. Там выступали местные фольклорные ансамбли и детские коллективы.
Повара проводили мастер-классы, учили готовить рыбный суп, делились рецептами и профессиональными тонкостями.
Повара проводили мастер-классы, учили готовить рыбный суп, делились рецептами и профессиональными тонкостями.
На ярмарке можно было купить местные продукты - мед, квас, а также сувениры.
На ярмарке можно было купить местные продукты - мед, квас, а также сувениры.
Рыба на прилавках - на выбор. В основном горячего копчения, вся - селигерская. По словам покупателей, самая вкусная - судак и угорь.
Рыба на прилавках - на выбор. В основном горячего копчения, вся - селигерская. По словам покупателей, самая вкусная - судак и угорь.
Пироги тоже были: большие круглые и порционные, с рыбой, картофелем, капустой, ягодами.
Пироги тоже были: большие круглые и порционные, с рыбой, картофелем, капустой, ягодами.
В фотозонах делали селфи на фоне озера. Можно было получить и рукописный портрет - художник рисовал шаржи.
В фотозонах делали селфи на фоне озера. Можно было получить и рукописный портрет - художник рисовал шаржи.
На празднике все желающие играли в рюхи - так в Осташкове называют старинную русскую игру городки.
Участники должны метать биту и выбивать различные фигуры, сложенные из деревянных цилиндров. Говорят, что в городе этой забавой увлечены целые династии.
На празднике все желающие играли в рюхи - так в Осташкове называют старинную русскую игру городки.
Участники должны метать биту и выбивать различные фигуры, сложенные из деревянных цилиндров. Говорят, что в городе этой забавой увлечены целые династии.
В обед всех гостей фестиваля бесплатно угощали ухой.
"С журналистами, блогерами и фотографами, участвующими в проекте "Медиаразведка", мы проехали по 44 регионам России и цвидели большой интерес именно к локальной кухне", - рассказывает руководитель отдела партнерских коммуникаций сервиса путеншествий "Туту" Наталья Анисимова.
Везде есть итальянские или азиатские рестораны, но тренд – растущий спрос на блюда из местных продуктов и их интересные сочетания.
"С журналистами, блогерами и фотографами, участвующими в проекте "Медиаразведка", мы проехали по 44 регионам России и цвидели большой интерес именно к локальной кухне", - рассказывает руководитель отдела партнерских коммуникаций сервиса путеншествий "Туту" Наталья Анисимова.
Везде есть итальянские или азиатские рестораны, но тренд – растущий спрос на блюда из местных продуктов и их интересные сочетания.