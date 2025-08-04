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Вкуснее суши и пиццы. В Осташкове прошел фестиваль "Селигерский рыбник" - РИА Новости, 04.08.2025
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Туризм
 
17:28 04.08.2025 (обновлено: 17:36 04.08.2025)
https://ria.ru/20250804/festival-2033288058.html
Вкуснее суши и пиццы. В Осташкове прошел фестиваль "Селигерский рыбник"
Вкуснее суши и пиццы. В Осташкове прошел фестиваль "Селигерский рыбник" - РИА Новости, 04.08.2025
Вкуснее суши и пиццы. В Осташкове прошел фестиваль "Селигерский рыбник"
Праздник вкусов и традиций, самый веселый и яркий – именно так называют "Селигерский рыбник" в Осташкове. Там гостей угощали ухой и пирогами, развлекали песнями РИА Новости, 04.08.2025
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МОСКВА, 4 авг – РИА Новости. Праздник вкусов и традиций, самый веселый и яркий – именно так называют "Селигерский рыбник" в Осташкове. Там гостей угощали ухой и пирогами, развлекали песнями и танцами, учили играть в рюхи – местные городки. Самые интересные события фестиваля – в фотоленте РИА Новости.
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Мария Селиванова
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Вкуснее суши и пиццы. В Осташкове прошел фестиваль "Селигерский рыбник"

В Осташкове прошел гастрономический рыбный фестиваль

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МОСКВА, 4 авг – РИА Новости. Праздник вкусов и традиций, самый веселый и яркий – именно так называют "Селигерский рыбник" в Осташкове. Там гостей угощали ухой и пирогами, развлекали песнями и танцами, учили играть в рюхи – местные городки. Самые интересные события фестиваля – в фотоленте РИА Новости.
© РИА Новости / Мария Селиванова

В Осташкове, на берегу озера Селигер прошел гастрофестиваль "Селигерский рыбник".

Первый праздник был организован тут в 2015 году по инициативе известного шеф-повара Максима Сырникова.

"Для нас наша кухня и рыбные пироги гораздо вкуснее, чем суши и пицца. То, что растет и обитает в местных лесах, озерах, позволяет получать натуральные продукты, из которых готовится замечательная еда", - отметил он.

Осташков. Туристы на фестивале Селигерский рыбник

В Осташкове, на берегу озера Селигер прошел гастрофестиваль "Селигерский рыбник".

Первый праздник был организован тут в 2015 году по инициативе известного шеф-повара Максима Сырникова.

"Для нас наша кухня и рыбные пироги гораздо вкуснее, чем суши и пицца. То, что растет и обитает в местных лесах, озерах, позволяет получать натуральные продукты, из которых готовится замечательная еда", - отметил он.

© РИА Новости / Мария Селиванова
1 из 12
© РИА Новости / Мария Селиванова

"Рыбник, в честь которого и проводится празник, нужно готовить на ржаном тесте. Внутри должен быть снеток – самая известная рыба на Селигере. Может быть набор из нескольких наименований, обитающих в озере – тут их 33 вида", - рассказывает Олег Ольхов, шеф-повар и владелец студии "Кремлевская кухня".

Третий ингредиент пирога – лук зеленый или репчатый. Последний придаст блюду сладость.

Соль и перец – по вкусу, другие специи не нужны.

Осташков. Продажа пирогов на фестивале Селигерский рыбник

"Рыбник, в честь которого и проводится празник, нужно готовить на ржаном тесте. Внутри должен быть снеток – самая известная рыба на Селигере. Может быть набор из нескольких наименований, обитающих в озере – тут их 33 вида", - рассказывает Олег Ольхов, шеф-повар и владелец студии "Кремлевская кухня".

Третий ингредиент пирога – лук зеленый или репчатый. Последний придаст блюду сладость.

Соль и перец – по вкусу, другие специи не нужны.

© РИА Новости / Мария Селиванова
2 из 12
© РИА Новости / Мария Селиванова

"С каждым годом все больше гостей приезжает на фестиваль. Они слышали про наше гостеприимство, вкуснейшие пироги и знают про такое прекрасное место – город Осташков на озере Селигер", - такими словами открывал мероприятие глава Осташковского городского округа Алексей Титов.

Осташков. Гости на фестивале Селигерский рыбник

"С каждым годом все больше гостей приезжает на фестиваль. Они слышали про наше гостеприимство, вкуснейшие пироги и знают про такое прекрасное место – город Осташков на озере Селигер", - такими словами открывал мероприятие глава Осташковского городского округа Алексей Титов.

© РИА Новости / Мария Селиванова
3 из 12
© РИА Новости / Мария Селиванова

На набережной Осташкова установили сцену. Там выступали местные фольклорные ансамбли и детские коллективы.

Осташков. Артисты на фестивале Селигерский рыбник

На набережной Осташкова установили сцену. Там выступали местные фольклорные ансамбли и детские коллективы.

© РИА Новости / Мария Селиванова
4 из 12
© РИА Новости / Мария Селиванова

Повара проводили мастер-классы, учили готовить рыбный суп, делились рецептами и профессиональными тонкостями.

Шеф-повара готовят рыбный суп на фестивале Селигерский рыбник

Повара проводили мастер-классы, учили готовить рыбный суп, делились рецептами и профессиональными тонкостями.

© РИА Новости / Мария Селиванова
5 из 12
© РИА Новости / Мария Селиванова

На ярмарке можно было купить местные продукты - мед, квас, а также сувениры.

На фестивале Селигерский рыбник можно было попробовать продукты Тверской области

На ярмарке можно было купить местные продукты - мед, квас, а также сувениры.

© РИА Новости / Мария Селиванова
6 из 12
© РИА Новости / Мария Селиванова

Рыба на прилавках - на выбор. В основном горячего копчения, вся - селигерская. По словам покупателей, самая вкусная - судак и угорь.

Осташков. Продавцы рыбы на фестивале Селигерский рыбник

Рыба на прилавках - на выбор. В основном горячего копчения, вся - селигерская. По словам покупателей, самая вкусная - судак и угорь.

© РИА Новости / Мария Селиванова
7 из 12
© РИА Новости / Мария Селиванова

Пироги тоже были: большие круглые и порционные, с рыбой, картофелем, капустой, ягодами.

Осташков. На фестивале Селигерский рыбник можно было купить рыбные пироги

Пироги тоже были: большие круглые и порционные, с рыбой, картофелем, капустой, ягодами.

© РИА Новости / Мария Селиванова
8 из 12
© РИА Новости / Мария Селиванова

В фотозонах делали селфи на фоне озера. Можно было получить и рукописный портрет - художник рисовал шаржи.

На фестивале Селигерский рыбник много развлечений

В фотозонах делали селфи на фоне озера. Можно было получить и рукописный портрет - художник рисовал шаржи.

© РИА Новости / Мария Селиванова
9 из 12
© РИА Новости / Мария Селиванова

На празднике все желающие играли в рюхи - так в Осташкове называют старинную русскую игру городки.

Участники должны метать биту и выбивать различные фигуры, сложенные из деревянных цилиндров. Говорят, что в городе этой забавой увлечены целые династии.

Осташков. На фестивале Селигерский рыбник участник играли в рюхи

На празднике все желающие играли в рюхи - так в Осташкове называют старинную русскую игру городки.

Участники должны метать биту и выбивать различные фигуры, сложенные из деревянных цилиндров. Говорят, что в городе этой забавой увлечены целые династии.

© РИА Новости / Мария Селиванова
10 из 12
© РИА Новости / Мария Селиванова

В обед всех гостей фестиваля бесплатно угощали ухой.

Осташков. На фестивале Селигерский рыбник всех участников угощали ухой

В обед всех гостей фестиваля бесплатно угощали ухой.

© РИА Новости / Мария Селиванова
11 из 12
© РИА Новости / Мария Селиванова

"С журналистами, блогерами и фотографами, участвующими в проекте "Медиаразведка", мы проехали по 44 регионам России и цвидели большой интерес именно к локальной кухне", - рассказывает руководитель отдела партнерских коммуникаций сервиса путеншествий "Туту" Наталья Анисимова.

Везде есть итальянские или азиатские рестораны, но тренд – растущий спрос на блюда из местных продуктов и их интересные сочетания.

Осташков. Местные жители на фестивале Селигерский рыбник

"С журналистами, блогерами и фотографами, участвующими в проекте "Медиаразведка", мы проехали по 44 регионам России и цвидели большой интерес именно к локальной кухне", - рассказывает руководитель отдела партнерских коммуникаций сервиса путеншествий "Туту" Наталья Анисимова.

Везде есть итальянские или азиатские рестораны, но тренд – растущий спрос на блюда из местных продуктов и их интересные сочетания.

© РИА Новости / Мария Селиванова
12 из 12
 
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