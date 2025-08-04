https://ria.ru/20250804/es-2033298721.html

Боррель прокомментировал торговую сделку США и ЕС

Боррель прокомментировал торговую сделку США и ЕС - РИА Новости, 04.08.2025

Боррель прокомментировал торговую сделку США и ЕС

Результат торговой сделки США и Евросоюза показывает, что Европу вряд ли можно считать "стратегически независимым" игроком, считает бывший верховный... РИА Новости, 04.08.2025

2025-08-04T16:24:00+03:00

2025-08-04T16:24:00+03:00

2025-08-04T16:24:00+03:00

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жозеп боррель

урсула фон дер ляйен

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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Результат торговой сделки США и Евросоюза показывает, что Европу вряд ли можно считать "стратегически независимым" игроком, считает бывший верховный представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель. "С политической точки зрения результат очень плохой. Он создает впечатление слабости и покорности требованиям Трампа и показывает, что Европу вряд ли можно считать стратегически автономным игроком", - сказал Боррель в интервью изданию EUobserver, отвечая на вопрос, как он оценивает торговую сделку Вашингтона с Брюсселем. Он также отметил, что Еврокомиссия позиционирует исход переговоров с США как "наименее плохой вариант", тогда как, по его мнению, подобный результат является следствием "неудачной стратегии" европейских чиновников и тактики запугивания со стороны Штатов. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и президент США Дональд Трамп 27 июля достигли торговой сделки, согласно которой почти ко всему экспорту из ЕС в Штаты теперь будут применяться пошлинные ставки в размере 15%. Кроме того, Евросоюз обязался закупать у Соединенных Штатов СПГ, ядерное топливо и оружие. Сделка не включает отмену пошлин США в 50% на сталь и алюминий, однако они могут быть снижены в результате дальнейших переговоров, сообщила ранее газета New York Times со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника. В рамках сделки Евросоюз обязался закупить у Соединенных Штатов энергоносителей на сумму 750 миллиардов долларов - по 250 миллиардов долларов в год до конца срока Трампа, а также инвестировать в США дополнительные 600 миллиардов долларов в рамках новой торговой сделки.

https://ria.ru/20250804/ssha-2033288453.html

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в мире, сша, европа, вашингтон (штат), дональд трамп, жозеп боррель, урсула фон дер ляйен, евросоюз, еврокомиссия