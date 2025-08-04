https://ria.ru/20250804/ekonomika-2033326237.html

Падение цен на нефть с начала недели достигало 2 процентов

Падение цен на нефть с начала недели достигало 2 процентов - РИА Новости, 04.08.2025

Падение цен на нефть с начала недели достигало 2 процентов

Падение мировых цен на нефть с началом новой недели достигало 2% из-за ожиданий "переизбытка" предложения на рынке "черного золота", а также на сигналах об... РИА Новости, 04.08.2025

2025-08-04T18:10:00+03:00

2025-08-04T18:10:00+03:00

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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости/Прайм. Падение мировых цен на нефть с началом новой недели достигало 2% из-за ожиданий "переизбытка" предложения на рынке "черного золота", а также на сигналах об ослаблении спроса, следует из данных торгов и комментариев аналитика. По состоянию на 17.30 мск цена октябрьского фьючерса на нефть марки Brent падает на 1,56% относительно предыдущего закрытия, до 68,58 доллара за баррель, сентябрьского фьючерса на WTI - на 1,77%, до 66,14 доллара. А ранее в понедельник, в частности, стоимость Brent упала более чем на 2%, до 68 долларов, впервые с 24 июля. "Основным фактором давления стало решение ОПЕК+ увеличить добычу на 547 тысяч баррелей в сутки в сентябре, завершив фазу добровольного сокращения производства. Это наращивает опасения переизбытка предложения на рынке", - прокомментировал для РИА Новости портфельный управляющий УК "Альфа-Капитал" Дмитрий Скрябин. Восемь стран ОПЕК+, в число которых входят Россия, Саудовская Аравия, ОАЭ, Ирак, Казахстан, Кувейт, Оман, Алжир, в воскресенье приняли решение продолжить наращивать предельный уровень добычи нефти в сентябре - еще на 547 тысяч баррелей в сутки. Таким образом, к началу четвертого квартала восьмерка завершит выход из "добровольных" (помимо квот ОПЕК+) ограничений. "Есть сигналы и об ослаблении спроса: в ряде экономик есть сигналы о замедлении, что может подорвать мировую потребность в топливе. Goldman Sachs сохраняет устойчивый прогноз по Brent в районе 64 долларов за баррель в четвертом квартале 2025 года, но указывает на риски снижения до 56 долларов к 2026 году. Аргументы - слабый спрос, новые торговые барьеры и высокое предложение", - добавил Скрябин. Аналитик прогнозирует, что в обозримой перспективе Brent может стабилизироваться в ценовом диапазоне 67–69 долларов за баррель с риском снижения в случае нового витка тарифной войны, дополнительных инициатив об увеличении добычи ОПЕК+, а также глобального инфляционного давления.

https://ria.ru/20250531/ekspert-2020167737.html

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россия, саудовская аравия, оаэ, опек, goldman sachs, brent, wti (нефть), в мире