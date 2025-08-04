https://ria.ru/20250804/dtp-2033173612.html

В Ленинградской области возбудили дело после ДТП с поездом

В Ленинградской области возбудили дело после ДТП с поездом - РИА Новости, 04.08.2025

В Ленинградской области возбудили дело после ДТП с поездом

Уголовное дело о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств возбуждено после ДТП в Ленинградской области, где грузовой поезд... РИА Новости, 04.08.2025

2025-08-04T08:59:00+03:00

2025-08-04T08:59:00+03:00

2025-08-04T09:11:00+03:00

происшествия

ленинградская область

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 авг – РИА Новости. Уголовное дело о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств возбуждено после ДТП в Ленинградской области, где грузовой поезд столкнулся с автобусом, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ.Как сообщало ведомство, в понедельник в 06.21 мск на перегоне Олонец - Лодейное Поле на 254-м километре по Мурманскому шоссе столкнулись поезд и автобус с туристами, следовавшими в монастырь Александра Свирского. По уточненным данным полиции, в результате аварии один человек погиб, пострадали не менее 12 человек."По предварительной информации, автобус пересекал нерегулируемый железнодорожный переезд и не успел завершить маневр, когда железнодорожный состав врезался в его заднюю часть... По факту столкновения полицейским следствием возбудило уголовное дело по статье 264 УК РФ", – говорится в сообщении.Власти Ленобласти со ссылкой на региональный комитет по здравоохранению ранее проинформировали, что в ДТП в Лодейнопольском районе погиб один человек, пострадали 16, семеро из которых находятся в тяжелом состоянии.

https://ria.ru/20250804/primore-2033155879.html

ленинградская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, ленинградская область