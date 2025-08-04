https://ria.ru/20250804/dtp-2033172763.html

В Ленинградской области автобус столкнулся с поездом, есть погибший

В Ленинградской области автобус столкнулся с поездом, есть погибший - РИА Новости, 04.08.2025

В Ленинградской области автобус столкнулся с поездом, есть погибший

Один человек погиб, еще 16 пострадали при столкновении автобуса с грузовым поездом в Ленинградской области, сообщили региональные власти. РИА Новости, 04.08.2025

2025-08-04T08:47:00+03:00

2025-08-04T08:47:00+03:00

2025-08-04T13:17:00+03:00

происшествия

ленинградская область

лодейнопольский район

россия

северо-западная транспортная прокуратура

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 авг — РИА Новости. Один человек погиб, еще 16 пострадали при столкновении автобуса с грузовым поездом в Ленинградской области, сообщили региональные власти."По информации комитета по здравоохранению Ленобласти, в результате столкновения автобуса с грузовым составом на переезде Инема в Лодейнопольском районе один человек погиб, 16 пассажиров пострадали. Семь человек находятся в тяжелом состоянии", — говорится в заявлении.Как уточнил региональный главк МВД, погибшая — женщина 1957 года рождения. В автобусе также находились двое детей, они не пострадали. Сейчас бригады скорой помощи везут раненых в Лодейнопольскую и Волховскую больницы. Для транспортировки пострадавших в Ленинградскую ОКБ задействовали вертолеты санавиации.Инцидент произошел около шести утра на перегоне Олонец — Лодейное Поле. По предварительным данным СК, водитель автобуса проигнорировал запрещающий сигнал светофора и выехал на железнодорожный переезд перед приближающимся поездом. Машинист применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным, чтобы избежать столкновения.Сообщалось, что в автобусе ехали туристы, направлявшиеся в монастырь Александра Свирского.Северо-Западная транспортная прокуратура начала проверку. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств.

https://ria.ru/20250804/dtp-2033170225.html

ленинградская область

лодейнопольский район

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происшествия, ленинградская область, лодейнопольский район, россия, северо-западная транспортная прокуратура