В Ленинградской области автобус столкнулся с поездом, есть погибший
Один человек погиб, 16 пострадали в ДТП с поездом и автобусом в Ленобласти
© Фото : Западное МСУТ СК РоссииНа месте столкновения поезда с автобусом в Ленинградской области. 4 августа 2025
На месте столкновения поезда с автобусом в Ленинградской области. 4 августа 2025
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 авг — РИА Новости. Один человек погиб, еще 16 пострадали при столкновении автобуса с грузовым поездом в Ленинградской области, сообщили региональные власти.
"По информации комитета по здравоохранению Ленобласти, в результате столкновения автобуса с грузовым составом на переезде Инема в Лодейнопольском районе один человек погиб, 16 пассажиров пострадали. Семь человек находятся в тяжелом состоянии", — говорится в заявлении.
© РИА Новости / Следственный комитет РФ | Перейти в медиабанкГрузовой поезд столкнулся с автобусом с туристами на железнодорожном переезде перегона Олонец - Лодейное Поле в Ленинградской области
Грузовой поезд столкнулся с автобусом с туристами на железнодорожном переезде перегона Олонец - Лодейное Поле в Ленинградской области
Как уточнил региональный главк МВД, погибшая — женщина 1957 года рождения. В автобусе также находились двое детей, они не пострадали.
Сейчас бригады скорой помощи везут раненых в Лодейнопольскую и Волховскую больницы. Для транспортировки пострадавших в Ленинградскую ОКБ задействовали вертолеты санавиации.
Инцидент произошел около шести утра на перегоне Олонец — Лодейное Поле. По предварительным данным СК, водитель автобуса проигнорировал запрещающий сигнал светофора и выехал на железнодорожный переезд перед приближающимся поездом. Машинист применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным, чтобы избежать столкновения.
© Фото : Северо-Западная транспортная прокуратура/TelegramНа месте столкновения поезда с автобусом в Ленинградской области
На месте столкновения поезда с автобусом в Ленинградской области
Сообщалось, что в автобусе ехали туристы, направлявшиеся в монастырь Александра Свирского.
Северо-Западная транспортная прокуратура начала проверку. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств.