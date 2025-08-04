Рейтинг@Mail.ru
В Ленинградской области автобус столкнулся с поездом, есть погибший - РИА Новости, 04.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:47 04.08.2025 (обновлено: 13:17 04.08.2025)
https://ria.ru/20250804/dtp-2033172763.html
В Ленинградской области автобус столкнулся с поездом, есть погибший
В Ленинградской области автобус столкнулся с поездом, есть погибший - РИА Новости, 04.08.2025
В Ленинградской области автобус столкнулся с поездом, есть погибший
Один человек погиб, еще 16 пострадали при столкновении автобуса с грузовым поездом в Ленинградской области, сообщили региональные власти. РИА Новости, 04.08.2025
2025-08-04T08:47:00+03:00
2025-08-04T13:17:00+03:00
происшествия
ленинградская область
лодейнопольский район
россия
северо-западная транспортная прокуратура
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/04/2033192869_0:0:1281:720_1920x0_80_0_0_447f3b142e3a86d17d884fc0070c0691.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 авг — РИА Новости. Один человек погиб, еще 16 пострадали при столкновении автобуса с грузовым поездом в Ленинградской области, сообщили региональные власти."По информации комитета по здравоохранению Ленобласти, в результате столкновения автобуса с грузовым составом на переезде Инема в Лодейнопольском районе один человек погиб, 16 пассажиров пострадали. Семь человек находятся в тяжелом состоянии", — говорится в заявлении.Как уточнил региональный главк МВД, погибшая — женщина 1957 года рождения. В автобусе также находились двое детей, они не пострадали. Сейчас бригады скорой помощи везут раненых в Лодейнопольскую и Волховскую больницы. Для транспортировки пострадавших в Ленинградскую ОКБ задействовали вертолеты санавиации.Инцидент произошел около шести утра на перегоне Олонец — Лодейное Поле. По предварительным данным СК, водитель автобуса проигнорировал запрещающий сигнал светофора и выехал на железнодорожный переезд перед приближающимся поездом. Машинист применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным, чтобы избежать столкновения.Сообщалось, что в автобусе ехали туристы, направлявшиеся в монастырь Александра Свирского.Северо-Западная транспортная прокуратура начала проверку. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств.
https://ria.ru/20250804/dtp-2033170225.html
ленинградская область
лодейнопольский район
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/04/2033192869_0:0:961:720_1920x0_80_0_0_63de9a2255d461297acb15679d3b9dfa.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, ленинградская область, лодейнопольский район, россия, северо-западная транспортная прокуратура
Происшествия, Ленинградская область, Лодейнопольский район, Россия, Северо-Западная транспортная прокуратура
В Ленинградской области автобус столкнулся с поездом, есть погибший

Один человек погиб, 16 пострадали в ДТП с поездом и автобусом в Ленобласти

© Фото : Западное МСУТ СК РоссииНа месте столкновения поезда с автобусом в Ленинградской области. 4 августа 2025
На месте столкновения поезда с автобусом в Ленинградской области. 4 августа 2025 - РИА Новости, 1920, 04.08.2025
© Фото : Западное МСУТ СК России
На месте столкновения поезда с автобусом в Ленинградской области. 4 августа 2025
Читать ria.ru в
Дзен
С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 авг — РИА Новости. Один человек погиб, еще 16 пострадали при столкновении автобуса с грузовым поездом в Ленинградской области, сообщили региональные власти.
"По информации комитета по здравоохранению Ленобласти, в результате столкновения автобуса с грузовым составом на переезде Инема в Лодейнопольском районе один человек погиб, 16 пассажиров пострадали. Семь человек находятся в тяжелом состоянии", — говорится в заявлении.
© РИА Новости / Следственный комитет РФ | Перейти в медиабанкГрузовой поезд столкнулся с автобусом с туристами на железнодорожном переезде перегона Олонец - Лодейное Поле в Ленинградской области
Грузовой поезд столкнулся с автобусом с туристами на железнодорожном переезде перегона Олонец - Лодейное Поле в Ленинградской области - РИА Новости, 1920, 04.08.2025
© РИА Новости / Следственный комитет РФ
Перейти в медиабанк
Грузовой поезд столкнулся с автобусом с туристами на железнодорожном переезде перегона Олонец - Лодейное Поле в Ленинградской области
Как уточнил региональный главк МВД, погибшая — женщина 1957 года рождения. В автобусе также находились двое детей, они не пострадали.
Сейчас бригады скорой помощи везут раненых в Лодейнопольскую и Волховскую больницы. Для транспортировки пострадавших в Ленинградскую ОКБ задействовали вертолеты санавиации.
Инцидент произошел около шести утра на перегоне Олонец — Лодейное Поле. По предварительным данным СК, водитель автобуса проигнорировал запрещающий сигнал светофора и выехал на железнодорожный переезд перед приближающимся поездом. Машинист применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным, чтобы избежать столкновения.
© Фото : Северо-Западная транспортная прокуратура/TelegramНа месте столкновения поезда с автобусом в Ленинградской области
На месте столкновения поезда с автобусом в Ленинградской области - РИА Новости, 1920, 04.08.2025
© Фото : Северо-Западная транспортная прокуратура/Telegram
На месте столкновения поезда с автобусом в Ленинградской области
Сообщалось, что в автобусе ехали туристы, направлявшиеся в монастырь Александра Свирского.
Северо-Западная транспортная прокуратура начала проверку. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств.
Железная дорога - РИА Новости, 1920, 04.08.2025
ДТП в Ленинградской области не повлияло на график пассажирских поездов
08:21
 
ПроисшествияЛенинградская областьЛодейнопольский районРоссияСеверо-Западная транспортная прокуратура
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала