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ДТП в Ленинградской области не повлияло на график пассажирских поездов
ДТП в Ленинградской области не повлияло на график пассажирских поездов - РИА Новости, 04.08.2025
ДТП в Ленинградской области не повлияло на график пассажирских поездов
Столкновение туристического автобуса с грузовым поездом на железнодорожном переезде в Ленинградской области не повлияло на движение пассажирских поездов,... РИА Новости, 04.08.2025
2025-08-04T08:21:00+03:00
2025-08-04T08:21:00+03:00
2025-08-04T09:27:00+03:00
происшествия
ленинградская область
ржд
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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Столкновение туристического автобуса с грузовым поездом на железнодорожном переезде в Ленинградской области не повлияло на движение пассажирских поездов, сообщили РИА Новости в РЖД. Октябрьская железная дорога (ОЖД, филиал РЖД) сообщала, что в понедельник утром на переезде между станциями Лодейное Поле и Олонец при исправно работающей сигнализации водитель туристического автобуса выехал перед приближающимся грузовым поездом. Машинист поезда применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным, и столкновения избежать не удалось. Из-за ДТП схода подвижного состава нет. По предварительной информации, пострадало 12 пассажиров автобуса, один из них смертельно. Локомотивная бригада поезда за медпомощью не обращались. "На движение пассажирских поездов происшествие не повлияло", - сообщили в РЖД.
https://ria.ru/20250804/primore-2033155879.html
ленинградская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, ленинградская область, ржд
Происшествия, Ленинградская область, РЖД
ДТП в Ленинградской области не повлияло на график пассажирских поездов
ДТП с автобусом в Ленинградской области не повлияло на движение поездов