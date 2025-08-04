https://ria.ru/20250804/dtp-2033170225.html

ДТП в Ленинградской области не повлияло на график пассажирских поездов

ДТП в Ленинградской области не повлияло на график пассажирских поездов - РИА Новости, 04.08.2025

ДТП в Ленинградской области не повлияло на график пассажирских поездов

Столкновение туристического автобуса с грузовым поездом на железнодорожном переезде в Ленинградской области не повлияло на движение пассажирских поездов,... РИА Новости, 04.08.2025

2025-08-04T08:21:00+03:00

2025-08-04T08:21:00+03:00

2025-08-04T09:27:00+03:00

происшествия

ленинградская область

ржд

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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Столкновение туристического автобуса с грузовым поездом на железнодорожном переезде в Ленинградской области не повлияло на движение пассажирских поездов, сообщили РИА Новости в РЖД. Октябрьская железная дорога (ОЖД, филиал РЖД) сообщала, что в понедельник утром на переезде между станциями Лодейное Поле и Олонец при исправно работающей сигнализации водитель туристического автобуса выехал перед приближающимся грузовым поездом. Машинист поезда применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным, и столкновения избежать не удалось. Из-за ДТП схода подвижного состава нет. По предварительной информации, пострадало 12 пассажиров автобуса, один из них смертельно. Локомотивная бригада поезда за медпомощью не обращались. "На движение пассажирских поездов происшествие не повлияло", - сообщили в РЖД.

https://ria.ru/20250804/primore-2033155879.html

ленинградская область

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, ленинградская область, ржд