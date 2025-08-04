Рейтинг@Mail.ru
ДТП в Ленинградской области не повлияло на график пассажирских поездов - РИА Новости, 04.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:21 04.08.2025 (обновлено: 09:27 04.08.2025)
https://ria.ru/20250804/dtp-2033170225.html
ДТП в Ленинградской области не повлияло на график пассажирских поездов
ДТП в Ленинградской области не повлияло на график пассажирских поездов - РИА Новости, 04.08.2025
ДТП в Ленинградской области не повлияло на график пассажирских поездов
Столкновение туристического автобуса с грузовым поездом на железнодорожном переезде в Ленинградской области не повлияло на движение пассажирских поездов,... РИА Новости, 04.08.2025
2025-08-04T08:21:00+03:00
2025-08-04T09:27:00+03:00
происшествия
ленинградская область
ржд
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/04/2033192869_0:0:1281:720_1920x0_80_0_0_447f3b142e3a86d17d884fc0070c0691.jpg
МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Столкновение туристического автобуса с грузовым поездом на железнодорожном переезде в Ленинградской области не повлияло на движение пассажирских поездов, сообщили РИА Новости в РЖД. Октябрьская железная дорога (ОЖД, филиал РЖД) сообщала, что в понедельник утром на переезде между станциями Лодейное Поле и Олонец при исправно работающей сигнализации водитель туристического автобуса выехал перед приближающимся грузовым поездом. Машинист поезда применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным, и столкновения избежать не удалось. Из-за ДТП схода подвижного состава нет. По предварительной информации, пострадало 12 пассажиров автобуса, один из них смертельно. Локомотивная бригада поезда за медпомощью не обращались. "На движение пассажирских поездов происшествие не повлияло", - сообщили в РЖД.
https://ria.ru/20250804/primore-2033155879.html
ленинградская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/04/2033192869_0:0:961:720_1920x0_80_0_0_63de9a2255d461297acb15679d3b9dfa.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, ленинградская область, ржд
Происшествия, Ленинградская область, РЖД
ДТП в Ленинградской области не повлияло на график пассажирских поездов

ДТП с автобусом в Ленинградской области не повлияло на движение поездов

© Фото : Западное МСУТ СК РоссииНа месте столкновения поезда с автобусом в Ленинградской области
На месте столкновения поезда с автобусом в Ленинградской области - РИА Новости, 1920, 04.08.2025
© Фото : Западное МСУТ СК России
На месте столкновения поезда с автобусом в Ленинградской области
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Столкновение туристического автобуса с грузовым поездом на железнодорожном переезде в Ленинградской области не повлияло на движение пассажирских поездов, сообщили РИА Новости в РЖД.
Октябрьская железная дорога (ОЖД, филиал РЖД) сообщала, что в понедельник утром на переезде между станциями Лодейное Поле и Олонец при исправно работающей сигнализации водитель туристического автобуса выехал перед приближающимся грузовым поездом. Машинист поезда применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным, и столкновения избежать не удалось. Из-за ДТП схода подвижного состава нет. По предварительной информации, пострадало 12 пассажиров автобуса, один из них смертельно. Локомотивная бригада поезда за медпомощью не обращались.
"На движение пассажирских поездов происшествие не повлияло", - сообщили в РЖД.
Сотрудник МЧС на месте ДТП в Приморье - РИА Новости, 1920, 04.08.2025
В Приморье в ДТП погибли два человека
02:54
 
ПроисшествияЛенинградская областьРЖД
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала