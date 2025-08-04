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В ДТП с поездом и автобусом в Ленинградской области погиб человек - РИА Новости, 04.08.2025
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08:14 04.08.2025 (обновлено: 08:28 04.08.2025)
https://ria.ru/20250804/dtp-2033169010.html
В ДТП с поездом и автобусом в Ленинградской области погиб человек
В ДТП с поездом и автобусом в Ленинградской области погиб человек - РИА Новости, 04.08.2025
В ДТП с поездом и автобусом в Ленинградской области погиб человек
По уточненным данным, один человек погиб, 11 пострадали при столкновении грузового поезда и туристского автобуса в Ленинградской области, сообщает Октябрьская... РИА Новости, 04.08.2025
2025-08-04T08:14:00+03:00
2025-08-04T08:28:00+03:00
ленинградская область
происшествия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 авг - РИА Новости. По уточненным данным, один человек погиб, 11 пострадали при столкновении грузового поезда и туристского автобуса в Ленинградской области, сообщает Октябрьская железная дорога (ОЖД)."В результате ДТП схода подвижного состава нет. По предварительной информации, пострадало 12 пассажиров автобуса, один из них смертельно", - говорится в сообщении.Как сообщает ОЖД, водитель туристского автобуса выехал на железнодорожный переезд перед приближающимся грузовым поездом в понедельник в 6.11 мск на железнодорожном переезде между станциями Лодейное Поле и Олонец Октябрьской железной дороги при исправно работающей сигнализации.Отмечается, что машинист поезда применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным, поэтому столкновения избежать не удалось.Локомотивная бригада поезда за медицинской помощью не обращалась, уточнили в ОЖД.
https://ria.ru/20250803/tatarstan-2033062693.html
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ленинградская область, происшествия
Ленинградская область, Происшествия
В ДТП с поездом и автобусом в Ленинградской области погиб человек

В ДТП с поездом и автобусом в Ленинградской области погиб человек, 11 пострадали

© соцсетиНа месте столкновения поезда с автобусом в Ленинградской области
На месте столкновения поезда с автобусом в Ленинградской области - РИА Новости, 1920, 04.08.2025
© соцсети
На месте столкновения поезда с автобусом в Ленинградской области
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 авг - РИА Новости. По уточненным данным, один человек погиб, 11 пострадали при столкновении грузового поезда и туристского автобуса в Ленинградской области, сообщает Октябрьская железная дорога (ОЖД).
«
"В результате ДТП схода подвижного состава нет. По предварительной информации, пострадало 12 пассажиров автобуса, один из них смертельно", - говорится в сообщении.
Как сообщает ОЖД, водитель туристского автобуса выехал на железнодорожный переезд перед приближающимся грузовым поездом в понедельник в 6.11 мск на железнодорожном переезде между станциями Лодейное Поле и Олонец Октябрьской железной дороги при исправно работающей сигнализации.
Отмечается, что машинист поезда применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным, поэтому столкновения избежать не удалось.
Локомотивная бригада поезда за медицинской помощью не обращалась, уточнили в ОЖД.
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