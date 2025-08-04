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В автобусе, столкнувшемся с поездом в Ленинградской области, были дети - РИА Новости, 04.08.2025
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09:27 04.08.2025 (обновлено: 09:31 04.08.2025)
https://ria.ru/20250804/deti-2033177851.html
В автобусе, столкнувшемся с поездом в Ленинградской области, были дети
В автобусе, столкнувшемся с поездом в Ленинградской области, были дети - РИА Новости, 04.08.2025
В автобусе, столкнувшемся с поездом в Ленинградской области, были дети
Двое детей, находившихся в автобусе, который столкнулся с грузовым поездом в Ленинградской области, не пострадали, сообщила пресс-служба регионального главка... РИА Новости, 04.08.2025
2025-08-04T09:27:00+03:00
2025-08-04T09:31:00+03:00
происшествия
ленинградская область
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
лодейнопольский район
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 авг – РИА Новости. Двое детей, находившихся в автобусе, который столкнулся с грузовым поездом в Ленинградской области, не пострадали, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ.Как сообщало ведомство, в понедельник в 06.21 мск на перегоне Олонец - Лодейное Поле на 254-м километре по Мурманскому шоссе столкнулись поезд и автобус с туристами, следовавшими в монастырь Александра Свирского. По уточненным данным полиции, в результате аварии один человек погиб, пострадали не менее 12 человек. По предварительной информации, автобус пересекал нерегулируемый железнодорожный переезд и не успел завершить маневр, когда железнодорожный состав врезался в его заднюю часть, отмечали в ГУМВД."В результате столкновения... погибла одна гражданка 1957 года рождения. В автобусе также находились двое несовершеннолетних детей, дети не пострадали", – сказал начальник отдела госавтоинспекции Лодейного Поля Артур Кошлец на видео, распространенном пресс-службой ГУМВД.Ранее полиция сообщала, что по факту аварии возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств.Власти Ленобласти со ссылкой на региональный комитет по здравоохранению в понедельник сообщали, что в ДТП в Лодейнопольском районе погиб один человек, пострадали 16. При этом семеро находятся в тяжелом состоянии.
https://ria.ru/20250804/dtp-2033173612.html
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ленинградская область
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происшествия, ленинградская область, министерство внутренних дел рф (мвд россии), лодейнопольский район
Происшествия, Ленинградская область, Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Лодейнопольский район
В автобусе, столкнувшемся с поездом в Ленинградской области, были дети

В автобусе, столкнувшемся с поездом в Ленинградской области, было двое детей

© Фото : Северо-Западная транспортная прокуратура/TelegramНа месте столкновения поезда с автобусом в Ленинградской области
На месте столкновения поезда с автобусом в Ленинградской области - РИА Новости, 1920, 04.08.2025
© Фото : Северо-Западная транспортная прокуратура/Telegram
На месте столкновения поезда с автобусом в Ленинградской области
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 авг – РИА Новости. Двое детей, находившихся в автобусе, который столкнулся с грузовым поездом в Ленинградской области, не пострадали, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ.
Как сообщало ведомство, в понедельник в 06.21 мск на перегоне Олонец - Лодейное Поле на 254-м километре по Мурманскому шоссе столкнулись поезд и автобус с туристами, следовавшими в монастырь Александра Свирского. По уточненным данным полиции, в результате аварии один человек погиб, пострадали не менее 12 человек. По предварительной информации, автобус пересекал нерегулируемый железнодорожный переезд и не успел завершить маневр, когда железнодорожный состав врезался в его заднюю часть, отмечали в ГУМВД.
На месте столкновения поезда с автобусом в Ленинградской области - РИА Новости, 1920, 04.08.2025
В Ленинградской области возбудили дело после ДТП с поездом
08:59
"В результате столкновения... погибла одна гражданка 1957 года рождения. В автобусе также находились двое несовершеннолетних детей, дети не пострадали", – сказал начальник отдела госавтоинспекции Лодейного Поля Артур Кошлец на видео, распространенном пресс-службой ГУМВД.
Ранее полиция сообщала, что по факту аварии возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств.
Власти Ленобласти со ссылкой на региональный комитет по здравоохранению в понедельник сообщали, что в ДТП в Лодейнопольском районе погиб один человек, пострадали 16. При этом семеро находятся в тяжелом состоянии.
На месте столкновения поезда с автобусом в Ленинградской области - РИА Новости, 1920, 04.08.2025
В ДТП с поездом и автобусом в Ленинградской области погиб человек
08:14
 
ПроисшествияЛенинградская областьМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)Лодейнопольский район
 
 
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