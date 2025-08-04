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В Дагестане в частном доме обнаружили льва и тигренка - РИА Новости, 04.08.2025
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18:04 04.08.2025 (обновлено: 18:34 04.08.2025)
https://ria.ru/20250804/dagestan-2033323763.html
В Дагестане в частном доме обнаружили льва и тигренка
В Дагестане в частном доме обнаружили льва и тигренка - РИА Новости, 04.08.2025
В Дагестане в частном доме обнаружили льва и тигренка
В Дагестане выявили факт незаконного содержания трёхмесячного тигренка и десятимесячного льва в частном доме, сообщает официальный Telegram-канал министерства... РИА Новости, 04.08.2025
2025-08-04T18:04:00+03:00
2025-08-04T18:34:00+03:00
происшествия
республика дагестан
кизляр
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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МАХАЧКАЛА, 4 авг - РИА Новости. В Дагестане выявили факт незаконного содержания трёхмесячного тигренка и десятимесячного льва в частном доме, сообщает официальный Telegram-канал министерства природных ресурсов и экологии республики. "Сотрудники минприроды РД совместно с работниками отдела уголовного розыска МВД России по городу Кизляру выявили факт незаконного содержания диких животных в частном домовладении. Были изъяты трёхмесячный тигрёнок и десятимесячный лев", - говорится в сообщении. Уточняется, что тигренка передали на временное содержание в питомник на базе экотуркомплекса "Главрыба". В настоящий момент проходят процессуальные действия, по результатам которых будут приняты меры.
https://ria.ru/20250625/stahanov-2025414150.html
республика дагестан
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Тигренок и лев, незаконо содержавшиеся в частном доме
В Дагестане выявили факт незаконного содержания трёхмесячного тигренка и десятимесячного льва в частном доме, сообщает Telegram-канал министерства природных ресурсов и экологии республики. Уточняется, что тигренка передали на временное содержание в питомник на базе экотуркомплекса "Главрыба". В настоящий момент проходят процессуальные действия, по результатам которых будут приняты меры.
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происшествия, республика дагестан, кизляр, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Республика Дагестан, Кизляр, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
В Дагестане в частном доме обнаружили льва и тигренка

В Дагестане выявили факт незаконного содержания тигренка и льва в частном доме

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МАХАЧКАЛА, 4 авг - РИА Новости. В Дагестане выявили факт незаконного содержания трёхмесячного тигренка и десятимесячного льва в частном доме, сообщает официальный Telegram-канал министерства природных ресурсов и экологии республики.
"Сотрудники минприроды РД совместно с работниками отдела уголовного розыска МВД России по городу Кизляру выявили факт незаконного содержания диких животных в частном домовладении. Были изъяты трёхмесячный тигрёнок и десятимесячный лев", - говорится в сообщении.
Уточняется, что тигренка передали на временное содержание в питомник на базе экотуркомплекса "Главрыба". В настоящий момент проходят процессуальные действия, по результатам которых будут приняты меры.
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ПроисшествияРеспублика ДагестанКизлярМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)
 
 
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