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Семья погибшей в ДТП с поездом на Мурманском шоссе получит миллион рублей - РИА Новости, 04.08.2025
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18:30 04.08.2025 (обновлено: 18:53 04.08.2025)
https://ria.ru/20250804/chp-2033330451.html
Семья погибшей в ДТП с поездом на Мурманском шоссе получит миллион рублей
Семья погибшей в ДТП с поездом на Мурманском шоссе получит миллион рублей - РИА Новости, 04.08.2025
Семья погибшей в ДТП с поездом на Мурманском шоссе получит миллион рублей
Правительство Ярославской области выплатит 1 миллион рублей семье жительницы города Тутаева, погибшей в ДТП с туристическим автобусом на железнодорожном... РИА Новости, 04.08.2025
2025-08-04T18:30:00+03:00
2025-08-04T18:53:00+03:00
происшествия
ярославская область
тутаев
ленинградская область
михаил евраев
следственный комитет россии (ск рф)
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ЯРОСЛАВЛЬ, 4 авг – РИА Новости. Правительство Ярославской области выплатит 1 миллион рублей семье жительницы города Тутаева, погибшей в ДТП с туристическим автобусом на железнодорожном переезде в Ленобласти, сообщил губернатор Ярославской области Михаил Евраев. "К сожалению, от полученных травм погибла женщина. От правительства региона направим семье выплату в размере миллиона рублей. Поможет и администрация Тутаевского округа", - написал Евраев в своем Telegram-канале. По его данным, всего в больницы Ленинградской области доставлены 14 человек. Им оказывается вся необходимая помощь, министерство здравоохранения региона находится на связи с коллегами. "Выражаю соболезнования родным погибшей. Всем пострадавшим – скорейшего восстановления", - написал Евраев. Поезд и автобус с туристами, следовавшими в монастырь Александра Свирского, столкнулись в понедельник в 6.21 мск на перегоне Олонец - Лодейное Поле на 254-м километре по Мурманскому шоссе. Полиция сообщала, что в результате аварии один человек погиб, пострадали не менее 12 человек. Позднее ведомство сообщило, что возбуждено уголовное дело о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств. Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ уточнило, что причиной столкновения стал выезд водителя автобуса на железную дорогу на запрещающий сигнал. Возбуждено уголовное дело по факту нарушения правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта. По данным главы Тутаевского муниципального округа Ярославской области Ольги Низовой, поездку организовала паломническая служба Романово-Борисоглебского благочиния (Тутаевский район). Паломники отправились в путь на автобусе одной из транспортных компаний. Погибшая – Ольга Николаевна Лапшина из Тутаева.
https://ria.ru/20250804/primore-2033155879.html
ярославская область
тутаев
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происшествия, ярославская область, тутаев, ленинградская область, михаил евраев, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Ярославская область, Тутаев, Ленинградская область, Михаил Евраев, Следственный комитет России (СК РФ)
Семья погибшей в ДТП с поездом на Мурманском шоссе получит миллион рублей

Семья погибшей в ДТП на Мурманском шоссе туристки получит миллион рублей

© РИА Новости / Следственный комитет РФ | Перейти в медиабанкГрузовой поезд столкнулся с автобусом с туристами на железнодорожном переезде перегона Олонец - Лодейное Поле в Ленинградской области
Грузовой поезд столкнулся с автобусом с туристами на железнодорожном переезде перегона Олонец - Лодейное Поле в Ленинградской области - РИА Новости, 1920, 04.08.2025
© РИА Новости / Следственный комитет РФ
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ЯРОСЛАВЛЬ, 4 авг – РИА Новости. Правительство Ярославской области выплатит 1 миллион рублей семье жительницы города Тутаева, погибшей в ДТП с туристическим автобусом на железнодорожном переезде в Ленобласти, сообщил губернатор Ярославской области Михаил Евраев.
"К сожалению, от полученных травм погибла женщина. От правительства региона направим семье выплату в размере миллиона рублей. Поможет и администрация Тутаевского округа", - написал Евраев в своем Telegram-канале.
По его данным, всего в больницы Ленинградской области доставлены 14 человек. Им оказывается вся необходимая помощь, министерство здравоохранения региона находится на связи с коллегами.
"Выражаю соболезнования родным погибшей. Всем пострадавшим – скорейшего восстановления", - написал Евраев.
Поезд и автобус с туристами, следовавшими в монастырь Александра Свирского, столкнулись в понедельник в 6.21 мск на перегоне Олонец - Лодейное Поле на 254-м километре по Мурманскому шоссе. Полиция сообщала, что в результате аварии один человек погиб, пострадали не менее 12 человек. Позднее ведомство сообщило, что возбуждено уголовное дело о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств.
Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ уточнило, что причиной столкновения стал выезд водителя автобуса на железную дорогу на запрещающий сигнал. Возбуждено уголовное дело по факту нарушения правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.
По данным главы Тутаевского муниципального округа Ярославской области Ольги Низовой, поездку организовала паломническая служба Романово-Борисоглебского благочиния (Тутаевский район). Паломники отправились в путь на автобусе одной из транспортных компаний. Погибшая – Ольга Николаевна Лапшина из Тутаева.
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ПроисшествияЯрославская областьТутаевЛенинградская областьМихаил ЕвраевСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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