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Число погибших при крушении судна с мигрантами в Йемене возросло до 76 - РИА Новости, 04.08.2025
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10:40 04.08.2025
https://ria.ru/20250804/chislo-2033193696.html
Число погибших при крушении судна с мигрантами в Йемене возросло до 76
Число погибших при крушении судна с мигрантами в Йемене возросло до 76 - РИА Новости, 04.08.2025
Число погибших при крушении судна с мигрантами в Йемене возросло до 76
Число погибших при крушении судна с мигрантами у берегов Йемена возросло до 76, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на чиновников. РИА Новости, 04.08.2025
2025-08-04T10:40:00+03:00
2025-08-04T10:40:00+03:00
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йемен
аденский залив
африка
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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Число погибших при крушении судна с мигрантами у берегов Йемена возросло до 76, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на чиновников. Ранее агентство Ассошиэйтед Пресс передавало о 68 погибших. "Представители служб безопасности Йемена сообщили, что в результате кораблекрушения в Аденском заливе было обнаружено 76 тел", - говорится в сообщении. По словам собеседников агентства, службам удалось спасти 32 человек. Ранее агентство Синьхуа со ссылкой на йеменские источники передавало, что более 20 человек погибли и десятки пропали без вести в результате крушения судна, перевозившего около 150 мигрантов из Африки, у берегов провинции Абьян на юге Йемена.
https://ria.ru/20250730/jemen-2032274774.html
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в мире, йемен, аденский залив, африка
В мире, Йемен, Аденский залив, Африка
Число погибших при крушении судна с мигрантами в Йемене возросло до 76

Число погибших при крушении судна с мигрантами у берегов Йемена возросло до 76

© Кадр видео, опубликованного йеменскими хуситамиАтакованное йеменскими хуситами судно в Красном море
Атакованное йеменскими хуситами судно в Красном море - РИА Новости, 1920, 04.08.2025
© Кадр видео, опубликованного йеменскими хуситами
Атакованное йеменскими хуситами судно в Красном море
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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Число погибших при крушении судна с мигрантами у берегов Йемена возросло до 76, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на чиновников.
Ранее агентство Ассошиэйтед Пресс передавало о 68 погибших.
"Представители служб безопасности Йемена сообщили, что в результате кораблекрушения в Аденском заливе было обнаружено 76 тел", - говорится в сообщении.
По словам собеседников агентства, службам удалось спасти 32 человек.
Ранее агентство Синьхуа со ссылкой на йеменские источники передавало, что более 20 человек погибли и десятки пропали без вести в результате крушения судна, перевозившего около 150 мигрантов из Африки, у берегов провинции Абьян на юге Йемена.
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