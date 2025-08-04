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Число погибших при крушении судна с мигрантами в Йемене возросло до 76

Число погибших при крушении судна с мигрантами в Йемене возросло до 76 - РИА Новости, 04.08.2025

Число погибших при крушении судна с мигрантами в Йемене возросло до 76

Число погибших при крушении судна с мигрантами у берегов Йемена возросло до 76, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на чиновников. РИА Новости, 04.08.2025

2025-08-04T10:40:00+03:00

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2025-08-04T10:40:00+03:00

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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Число погибших при крушении судна с мигрантами у берегов Йемена возросло до 76, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на чиновников. Ранее агентство Ассошиэйтед Пресс передавало о 68 погибших. "Представители служб безопасности Йемена сообщили, что в результате кораблекрушения в Аденском заливе было обнаружено 76 тел", - говорится в сообщении. По словам собеседников агентства, службам удалось спасти 32 человек. Ранее агентство Синьхуа со ссылкой на йеменские источники передавало, что более 20 человек погибли и десятки пропали без вести в результате крушения судна, перевозившего около 150 мигрантов из Африки, у берегов провинции Абьян на юге Йемена.

https://ria.ru/20250730/jemen-2032274774.html

йемен

аденский залив

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в мире, йемен, аденский залив, африка