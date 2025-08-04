https://ria.ru/20250804/bespilotniki-2033153863.html
ПВО уничтожила несколько БПЛА над Воронежем
ПВО уничтожила несколько БПЛА над Воронежем - РИА Новости, 04.08.2025
ПВО уничтожила несколько БПЛА над Воронежем
Несколько дронов уничтожены над Воронежем, предварительно, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Александр Гусев. РИА Новости, 04.08.2025
2025-08-04T01:37:00+03:00
2025-08-04T01:37:00+03:00
2025-08-04T01:39:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
воронеж
александр гусев (губернатор)
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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Несколько дронов уничтожены над Воронежем, предварительно, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Александр Гусев."Дежурными силами ПВО над Воронежем обнаружено и уничтожено несколько беспилотных летательных аппаратов. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет", - написал он в Telegram-канале.
https://ria.ru/20250803/opasnost-2033146064.html
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безопасность, воронеж, александр гусев (губернатор)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Воронеж, Александр Гусев (губернатор)
ПВО уничтожила несколько БПЛА над Воронежем
Гусев: силы ПВО уничтожили несколько БПЛА над Воронежем