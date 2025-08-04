https://ria.ru/20250804/bespilotniki-2033153863.html

ПВО уничтожила несколько БПЛА над Воронежем

ПВО уничтожила несколько БПЛА над Воронежем - РИА Новости, 04.08.2025

ПВО уничтожила несколько БПЛА над Воронежем

Несколько дронов уничтожены над Воронежем, предварительно, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Александр Гусев. РИА Новости, 04.08.2025

2025-08-04T01:37:00+03:00

2025-08-04T01:37:00+03:00

2025-08-04T01:39:00+03:00

специальная военная операция на украине

безопасность

воронеж

александр гусев (губернатор)

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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Несколько дронов уничтожены над Воронежем, предварительно, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Александр Гусев."Дежурными силами ПВО над Воронежем обнаружено и уничтожено несколько беспилотных летательных аппаратов. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет", - написал он в Telegram-канале.

https://ria.ru/20250803/opasnost-2033146064.html

воронеж

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2025

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безопасность, воронеж, александр гусев (губернатор)