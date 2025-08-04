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На Камчатке зафиксировали афтершок магнитудой 5,8

На Камчатке зафиксировали афтершок магнитудой 5,8 - РИА Новости, 04.08.2025

На Камчатке зафиксировали афтершок магнитудой 5,8

На Камчатке зафиксировали афтершок магнитудой 5,8, сообщил региональный филиал Единой геофизической службы РАН. РИА Новости, 04.08.2025

2025-08-04T04:25:00+03:00

2025-08-04T04:25:00+03:00

2025-08-04T09:15:00+03:00

камчатка

петропавловск-камчатский

российская академия наук

северо-курильск

цунами и землетрясения на камчатке и в сахалинской области

происшествия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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УЛАН-УДЭ, 4 авг — РИА Новости. На Камчатке зафиксировали афтершок магнитудой 5,8, сообщил региональный филиал Единой геофизической службы РАН."Глубина (КМ): 60.0. Магнитуда: 5.8", — говорится в заявлении.Афтершок зафиксировали 3:44 мск в 149 километрах от Петропавловска-Камчатского.Как сообщила пресс-служба регионального управления МЧС, всего за сутки на полуострове произошли 85 афтершоков, из них семь — ощутимых.Землетрясение на КамчаткеУ берегов Камчатки 30 июля произошло самое мощное землетрясение за весь период наблюдений: его магнитуда достигла 8,8. Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды зафиксировало в регионе волну цунами высотой до четырех метров.В одном из детских садов обрушилась стена, на момент происшествия там никого не было. Северо-Курильск в Сахалинской области затопило, там ввели режим ЧС. По данным регионального Минздрава, пострадавшие есть, но все находятся в удовлетворительном состоянии.

https://ria.ru/20250804/vulkan-2033163137.html

камчатка

петропавловск-камчатский

северо-курильск

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камчатка, петропавловск-камчатский, российская академия наук, северо-курильск, цунами и землетрясения на камчатке и в сахалинской области, происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)