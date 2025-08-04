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Глава ЗАЭС заявил о готовности показать Гросси последствия атак ВСУ
Глава ЗАЭС заявил о готовности показать Гросси последствия атак ВСУ - РИА Новости, 04.08.2025
Глава ЗАЭС заявил о готовности показать Гросси последствия атак ВСУ
Руководство Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) в случае согласования визита главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси готовы показать ему условия работы станции и... РИА Новости, 04.08.2025
2025-08-04T11:06:00+03:00
2025-08-04T11:06:00+03:00
2025-08-04T11:06:00+03:00
рафаэль гросси
магатэ
вооруженные силы украины
запорожская аэс
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ЭНЕРГОДАР, 4 авг - РИА Новости. Руководство Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) в случае согласования визита главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси готовы показать ему условия работы станции и последствия атак ВСУ, заявил РИА Новости директор ЗАЭС Юрий Черничук "Если будет согласован визит мистера Гросси, мы готовы ему показать последствия атак ВСУ. Готовы показать квалифицированный персонал и показать то, что станция эксплуатируется по всем правилам и в безопасном режиме. Готовы показать ему как прогрессивную сторону нашей деятельности, так и негативную, связанную с атаками на нас", - сказал Черничук, отвечая на вопрос РИА Новости о том, какие моменты будут освещены в случае визита главы МАГАТЭ. ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе: на станции насчитываются шесть энергоблоков мощностью по одному гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ.
https://ria.ru/20250802/rossiya-2033040569.html
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рафаэль гросси, магатэ, вооруженные силы украины, запорожская аэс
Рафаэль Гросси, МАГАТЭ, Вооруженные силы Украины, Запорожская АЭС
Глава ЗАЭС заявил о готовности показать Гросси последствия атак ВСУ
Глава ЗАЭС в случае визита Гросси покажет условия работы и последствия атак ВСУ