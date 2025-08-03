Ученый: активизация вулканов на Камчатке связана с прошедшим землетрясением

УЛАН-УДЭ, 3 авг — РИА Новости. Активизация вулканов на Камчатке, в частности извержение в воскресенье Крашенинникова, молчавшего с 1400 года, напрямую связана с землетрясением 30 июля, сообщил член-корреспондент РАН, директор Института вулканологии и сейсмологии (ИВиС) ДВО РАН Алексей Озеров. Ранее ГУМЧС России по Камчатскому краю, используя данные KVERT, сообщало о пепловом выбросе из вулкана Крашенинникова на высоту до шести километров при высоте самого исполина 1856 метров. "Наблюдается прямая связь между произошедшим на Камчатке 30 июля мощным землетрясением и активизацией вулканов", — приводятся слова Озерова в сообщении официального Telegram-канала ИВиС ДВО РАН.По его словам, практически одновременно с землетрясением 30 июля значительно повысилась активность вулканов, что накачало в них дополнительную энергию. По данным института, первым активизировался вулкан Авачинский, произошли парогазовые выбросы с небольшим количеством пепла до 300 метров, затем отреагировал Ключевской — образовалась пепловая колонна до 6 километров, начался сход раскаленной лавы, в воскресенье активизировался вулкан Крашенинникова, молчавший примерно с 1400 года, — извержение началось из вершинного кратера, открылась трещина по вулкану. Землетрясение на КамчаткеУ берегов Камчатки 30 июля произошло самое мощное землетрясение за весь период наблюдений: его магнитуда достигла 8,8. Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды зафиксировало в регионе волну цунами высотой до четырех метров.В одном из детских садов обрушилась стена, на момент происшествия там никого не было. Северо-Курильск в Сахалинской области затопило, там ввели режим ЧС. По данным регионального Минздрава, пострадавшие есть, но все находятся в удовлетворительном состоянии.
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РИА Новости
1
5
4.7
96
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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353
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Извержение вулкана Крашенинникова на Камчатке. Видео с камеры наблюдения
Извержение вулкана Крашенинникова на Камчатке. Видео с камеры наблюдения
УЛАН-УДЭ, 3 авг — РИА Новости. Активизация вулканов на Камчатке, в частности извержение в воскресенье Крашенинникова, молчавшего с 1400 года, напрямую связана с землетрясением 30 июля, сообщил член-корреспондент РАН, директор Института вулканологии и сейсмологии (ИВиС) ДВО РАН Алексей Озеров.
Ранее ГУМЧС России по Камчатскому краю, используя данные KVERT, сообщало о пепловом выбросе из вулкана Крашенинникова на высоту до шести километров при высоте самого исполина 1856 метров.
«
"Наблюдается прямая связь между произошедшим на Камчатке 30 июля мощным землетрясением и активизацией вулканов", — приводятся слова Озерова в сообщении официального Telegram-канала ИВиС ДВО РАН.
По его словам, практически одновременно с землетрясением 30 июля значительно повысилась активность вулканов, что накачало в них дополнительную энергию.
По данным института, первым активизировался вулкан Авачинский, произошли парогазовые выбросы с небольшим количеством пепла до 300 метров, затем отреагировал Ключевской — образовалась пепловая колонна до 6 километров, начался сход раскаленной лавы, в воскресенье активизировался вулкан Крашенинникова, молчавший примерно с 1400 года, — извержение началось из вершинного кратера, открылась трещина по вулкану.
Землетрясение на Камчатке
У берегов Камчатки 30 июля произошло самое мощное землетрясение за весь период наблюдений: его магнитуда достигла 8,8. Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды зафиксировало в регионе волну цунами высотой до четырех метров.
В одном из детских садов обрушилась стена, на момент происшествия там никого не было. Северо-Курильск в Сахалинской области затопило, там ввели режим ЧС. По данным регионального Минздрава, пострадавшие есть, но все находятся в удовлетворительном состоянии.
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