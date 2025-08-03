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Ученый: активизация вулканов на Камчатке связана с прошедшим землетрясением - РИА Новости, 04.08.2025
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11:46 03.08.2025 (обновлено: 04:52 04.08.2025)
https://ria.ru/20250803/vulkan-2033074294.html
Ученый: активизация вулканов на Камчатке связана с прошедшим землетрясением
Ученый: активизация вулканов на Камчатке связана с прошедшим землетрясением - РИА Новости, 04.08.2025
Ученый: активизация вулканов на Камчатке связана с прошедшим землетрясением
Активизация вулканов на Камчатке, в частности извержение в воскресенье Крашенинникова, молчавшего с 1400 года, напрямую связана с землетрясением 30 июля,... РИА Новости, 04.08.2025
2025-08-03T11:46:00+03:00
2025-08-04T04:52:00+03:00
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камчатский край
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УЛАН-УДЭ, 3 авг — РИА Новости. Активизация вулканов на Камчатке, в частности извержение в воскресенье Крашенинникова, молчавшего с 1400 года, напрямую связана с землетрясением 30 июля, сообщил член-корреспондент РАН, директор Института вулканологии и сейсмологии (ИВиС) ДВО РАН Алексей Озеров. Ранее ГУМЧС России по Камчатскому краю, используя данные KVERT, сообщало о пепловом выбросе из вулкана Крашенинникова на высоту до шести километров при высоте самого исполина 1856 метров. "Наблюдается прямая связь между произошедшим на Камчатке 30 июля мощным землетрясением и активизацией вулканов", — приводятся слова Озерова в сообщении официального Telegram-канала ИВиС ДВО РАН.По его словам, практически одновременно с землетрясением 30 июля значительно повысилась активность вулканов, что накачало в них дополнительную энергию. По данным института, первым активизировался вулкан Авачинский, произошли парогазовые выбросы с небольшим количеством пепла до 300 метров, затем отреагировал Ключевской — образовалась пепловая колонна до 6 километров, начался сход раскаленной лавы, в воскресенье активизировался вулкан Крашенинникова, молчавший примерно с 1400 года, — извержение началось из вершинного кратера, открылась трещина по вулкану. Землетрясение на КамчаткеУ берегов Камчатки 30 июля произошло самое мощное землетрясение за весь период наблюдений: его магнитуда достигла 8,8. Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды зафиксировало в регионе волну цунами высотой до четырех метров.В одном из детских садов обрушилась стена, на момент происшествия там никого не было. Северо-Курильск в Сахалинской области затопило, там ввели режим ЧС. По данным регионального Минздрава, пострадавшие есть, но все находятся в удовлетворительном состоянии.
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РИА Новости
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5
4.7
96
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Извержение вулкана Крашенинникова на Камчатке. Видео с камеры наблюдения
Извержение вулкана Крашенинникова на Камчатке. Видео с камеры наблюдения
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камчатка, россия, камчатский край, российская академия наук
Камчатка, Россия, Камчатский край, Российская академия наук
Ученый: активизация вулканов на Камчатке связана с прошедшим землетрясением

Ученый Озеров: активизация вулканов на Камчатке связана с землетрясением 30 июля

© Институт вулканологии и сейсмологии ДВО РАН | Перейти в медиабанкИзвержение вулкана Крашенниникова на Камчатке
Извержение вулкана Крашенниникова на Камчатке - РИА Новости, 1920, 03.08.2025
© Институт вулканологии и сейсмологии ДВО РАН
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Извержение вулкана Крашенниникова на Камчатке
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УЛАН-УДЭ, 3 авг — РИА Новости. Активизация вулканов на Камчатке, в частности извержение в воскресенье Крашенинникова, молчавшего с 1400 года, напрямую связана с землетрясением 30 июля, сообщил член-корреспондент РАН, директор Института вулканологии и сейсмологии (ИВиС) ДВО РАН Алексей Озеров.
Ранее ГУМЧС России по Камчатскому краю, используя данные KVERT, сообщало о пепловом выбросе из вулкана Крашенинникова на высоту до шести километров при высоте самого исполина 1856 метров.
«
"Наблюдается прямая связь между произошедшим на Камчатке 30 июля мощным землетрясением и активизацией вулканов", — приводятся слова Озерова в сообщении официального Telegram-канала ИВиС ДВО РАН.
По его словам, практически одновременно с землетрясением 30 июля значительно повысилась активность вулканов, что накачало в них дополнительную энергию.
По данным института, первым активизировался вулкан Авачинский, произошли парогазовые выбросы с небольшим количеством пепла до 300 метров, затем отреагировал Ключевской — образовалась пепловая колонна до 6 километров, начался сход раскаленной лавы, в воскресенье активизировался вулкан Крашенинникова, молчавший примерно с 1400 года, — извержение началось из вершинного кратера, открылась трещина по вулкану.

Землетрясение на Камчатке

У берегов Камчатки 30 июля произошло самое мощное землетрясение за весь период наблюдений: его магнитуда достигла 8,8. Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды зафиксировало в регионе волну цунами высотой до четырех метров.
В одном из детских садов обрушилась стена, на момент происшествия там никого не было. Северо-Курильск в Сахалинской области затопило, там ввели режим ЧС. По данным регионального Минздрава, пострадавшие есть, но все находятся в удовлетворительном состоянии.
Последствия землетрясения на Камчатке
© Камчатский филиал Федерального исследовательского центра единой геофизической службы РАН | Перейти в медиабанк

У берегов Камчатки произошло землетрясение, спровоцировавшее волну цунами.

Последствия землетрясения в Северо-Курильске

У берегов Камчатки произошло землетрясение, спровоцировавшее волну цунами.

© Камчатский филиал Федерального исследовательского центра единой геофизической службы РАН
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1 из 7
© Камчатский филиал Федерального исследовательского центра "Единая геофизическая служба РАН" | Перейти в медиабанк

Город Северо-Курильск затопило, в районе ввели режим ЧС.

Последствия землетрясения в Северо-Курильске

Город Северо-Курильск затопило, в районе ввели режим ЧС.

© Камчатский филиал Федерального исследовательского центра "Единая геофизическая служба РАН"
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2 из 7
© Фото : МЧС России

В одном из детских садов на полуострове обрушилась стена. На момент происшествия там никого не было.

Детский сад на Камчатке, у которого обрушилась стена после землетрясения

В одном из детских садов на полуострове обрушилась стена. На момент происшествия там никого не было.

© Фото : МЧС России
3 из 7
© МЧС РФ | Перейти в медиабанк

По данным камчатского Минздрава, пострадавшие есть, но все в удовлетворительном состоянии и без тяжелых травм.

Детский сад в Петропавловске-Камчатском, стены которого обрушились после землетрясения

По данным камчатского Минздрава, пострадавшие есть, но все в удовлетворительном состоянии и без тяжелых травм.

© МЧС РФ
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4 из 7
© РИА Новости / Сергей Лакомов | Перейти в медиабанк

На Камчатке уже зафиксировали еще 30 ощутимых толчков с интенсивностью 2-5 баллов.

Печные трубы развалились в домах в Северо-Курильске во время сильнейшего землетрясения

На Камчатке уже зафиксировали еще 30 ощутимых толчков с интенсивностью 2-5 баллов.

© РИА Новости / Сергей Лакомов
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5 из 7
© МЧС РФ | Перейти в медиабанк

Угрозу цунами также объявили почти на всем восточном побережье Японии и в американских штатах Аляска, Калифорния и Орегон.

Детский сад в Петропавловске-Камчатском, стены которого обрушились после землетрясения

Угрозу цунами также объявили почти на всем восточном побережье Японии и в американских штатах Аляска, Калифорния и Орегон.

© МЧС РФ
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6 из 7
© РИА Новости / Сергей Лакомов | Перейти в медиабанк

Землетрясение в Камчатском крае стало сильнейшим за весь период наблюдений в регионе: магнитуда местами составила 8,8.

Печные трубы развалились в домах в Северо-Курильске во время сильнейшего землетрясения

Землетрясение в Камчатском крае стало сильнейшим за весь период наблюдений в регионе: магнитуда местами составила 8,8.

© РИА Новости / Сергей Лакомов
Перейти в медиабанк
7 из 7

У берегов Камчатки произошло землетрясение, спровоцировавшее волну цунами.

© Камчатский филиал Федерального исследовательского центра единой геофизической службы РАН
Перейти в медиабанк
1 из 7

Город Северо-Курильск затопило, в районе ввели режим ЧС.

© Камчатский филиал Федерального исследовательского центра "Единая геофизическая служба РАН"
Перейти в медиабанк
2 из 7

В одном из детских садов на полуострове обрушилась стена. На момент происшествия там никого не было.

© Фото : МЧС России
3 из 7

По данным камчатского Минздрава, пострадавшие есть, но все в удовлетворительном состоянии и без тяжелых травм.

© МЧС РФ
Перейти в медиабанк
4 из 7

На Камчатке уже зафиксировали еще 30 ощутимых толчков с интенсивностью 2-5 баллов.

© РИА Новости / Сергей Лакомов
Перейти в медиабанк
5 из 7

Угрозу цунами также объявили почти на всем восточном побережье Японии и в американских штатах Аляска, Калифорния и Орегон.

© МЧС РФ
Перейти в медиабанк
6 из 7

Землетрясение в Камчатском крае стало сильнейшим за весь период наблюдений в регионе: магнитуда местами составила 8,8.

© РИА Новости / Сергей Лакомов
Перейти в медиабанк
7 из 7
 
КамчаткаРоссияКамчатский крайРоссийская академия наук
 
 
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