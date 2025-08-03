https://ria.ru/20250803/vulkan-2033074294.html

Ученый: активизация вулканов на Камчатке связана с прошедшим землетрясением

Ученый: активизация вулканов на Камчатке связана с прошедшим землетрясением - РИА Новости, 04.08.2025

Ученый: активизация вулканов на Камчатке связана с прошедшим землетрясением

Активизация вулканов на Камчатке, в частности извержение в воскресенье Крашенинникова, молчавшего с 1400 года, напрямую связана с землетрясением 30 июля,... РИА Новости, 04.08.2025

2025-08-03T11:46:00+03:00

2025-08-03T11:46:00+03:00

2025-08-04T04:52:00+03:00

камчатка

россия

камчатский край

российская академия наук

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/03/2033067759_0:340:639:699_1920x0_80_0_0_7dc17b1c570770ecb9cec1c49294767e.jpg

УЛАН-УДЭ, 3 авг — РИА Новости. Активизация вулканов на Камчатке, в частности извержение в воскресенье Крашенинникова, молчавшего с 1400 года, напрямую связана с землетрясением 30 июля, сообщил член-корреспондент РАН, директор Института вулканологии и сейсмологии (ИВиС) ДВО РАН Алексей Озеров. Ранее ГУМЧС России по Камчатскому краю, используя данные KVERT, сообщало о пепловом выбросе из вулкана Крашенинникова на высоту до шести километров при высоте самого исполина 1856 метров. "Наблюдается прямая связь между произошедшим на Камчатке 30 июля мощным землетрясением и активизацией вулканов", — приводятся слова Озерова в сообщении официального Telegram-канала ИВиС ДВО РАН.По его словам, практически одновременно с землетрясением 30 июля значительно повысилась активность вулканов, что накачало в них дополнительную энергию. По данным института, первым активизировался вулкан Авачинский, произошли парогазовые выбросы с небольшим количеством пепла до 300 метров, затем отреагировал Ключевской — образовалась пепловая колонна до 6 километров, начался сход раскаленной лавы, в воскресенье активизировался вулкан Крашенинникова, молчавший примерно с 1400 года, — извержение началось из вершинного кратера, открылась трещина по вулкану. Землетрясение на КамчаткеУ берегов Камчатки 30 июля произошло самое мощное землетрясение за весь период наблюдений: его магнитуда достигла 8,8. Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды зафиксировало в регионе волну цунами высотой до четырех метров.В одном из детских садов обрушилась стена, на момент происшествия там никого не было. Северо-Курильск в Сахалинской области затопило, там ввели режим ЧС. По данным регионального Минздрава, пострадавшие есть, но все находятся в удовлетворительном состоянии.

камчатка

россия

камчатский край

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Извержение вулкана Крашенинникова на Камчатке. Видео с камеры наблюдения Извержение вулкана Крашенинникова на Камчатке. Видео с камеры наблюдения 2025-08-03T11:46 true PT0M25S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

камчатка, россия, камчатский край, российская академия наук