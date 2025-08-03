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Со стороны вулкана Камбального на Камчатке слышны гул и раскаты - РИА Новости, 03.08.2025
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11:34 03.08.2025 (обновлено: 11:57 03.08.2025)
https://ria.ru/20250803/vulkan-2033073563.html
Со стороны вулкана Камбального на Камчатке слышны гул и раскаты
Со стороны вулкана Камбального на Камчатке слышны гул и раскаты - РИА Новости, 03.08.2025
Со стороны вулкана Камбального на Камчатке слышны гул и раскаты
Гул и раскаты слышны со стороны вулкана Камбального на Камчатке, возможно, он вошел в стадию извержения после сильного землетрясения 30 июля, сообщил Институт... РИА Новости, 03.08.2025
2025-08-03T11:34:00+03:00
2025-08-03T11:57:00+03:00
камчатка
российская академия наук
северо-курильск
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УЛАН-УДЭ, 3 авг - РИА Новости. Гул и раскаты слышны со стороны вулкана Камбального на Камчатке, возможно, он вошел в стадию извержения после сильного землетрясения 30 июля, сообщил Институт вулканологии и сейсмологии ДВО РАН."В поселке Озерная эпизодически слышен гул и раскаты со стороны вулкана Камбального. Высока вероятность того, что и он вошел в стадию извержения под влиянием сейсмических событий 30 июля", - говорится в сообщении.По словам директора института Алексея Озерова, активизация вулканов на Камчатке напрямую связана с сильным землетрясением 30 июля. Первым активизировался вулкан Авачинский - произошли парогазовые выбросы с небольшим количеством пепла до 300 метров, затем отреагировал Ключевской - образовалась пепловая колонна до 6 километров, начался сход раскаленной лавы, в воскресенье активизировался вулкан Крашенинникова, молчавший примерно с 1400 года - извержение началось из вершинного кратера, открылась трещина по вулкану.В конце июля на Камчатке произошло сильнейшее с 1952 года землетрясение магнитудой 8,8. Подземные толчки силой до восьми баллов ощущались и на северных Курилах. Угроза цунами была объявлена на Камчатке и в Северо-Курильском районе, в котором также был введен режим ЧС. Четыре волны цунами частично повредили портовую инфраструктуру и другие объекты. Позднее в Северо-Курильске возобновили морское и вертолетное сообщения и работу местного порта.
https://ria.ru/20250802/vulkan-2032952524.html
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камчатка, российская академия наук, северо-курильск
Камчатка, Российская академия наук, Северо-Курильск
Со стороны вулкана Камбального на Камчатке слышны гул и раскаты

Вулкан Камбальный на Камчатке, возможно, вошел в стадию извержения

© РИА Новости / Евгений Нескоромный | Перейти в медиабанкВулкан Камбальный
Вулкан Камбальный - РИА Новости, 1920, 03.08.2025
© РИА Новости / Евгений Нескоромный
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Вулкан Камбальный. Архивное фото
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УЛАН-УДЭ, 3 авг - РИА Новости. Гул и раскаты слышны со стороны вулкана Камбального на Камчатке, возможно, он вошел в стадию извержения после сильного землетрясения 30 июля, сообщил Институт вулканологии и сейсмологии ДВО РАН.
"В поселке Озерная эпизодически слышен гул и раскаты со стороны вулкана Камбального. Высока вероятность того, что и он вошел в стадию извержения под влиянием сейсмических событий 30 июля", - говорится в сообщении.
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По словам директора института Алексея Озерова, активизация вулканов на Камчатке напрямую связана с сильным землетрясением 30 июля. Первым активизировался вулкан Авачинский - произошли парогазовые выбросы с небольшим количеством пепла до 300 метров, затем отреагировал Ключевской - образовалась пепловая колонна до 6 километров, начался сход раскаленной лавы, в воскресенье активизировался вулкан Крашенинникова, молчавший примерно с 1400 года - извержение началось из вершинного кратера, открылась трещина по вулкану.
В конце июля на Камчатке произошло сильнейшее с 1952 года землетрясение магнитудой 8,8. Подземные толчки силой до восьми баллов ощущались и на северных Курилах. Угроза цунами была объявлена на Камчатке и в Северо-Курильском районе, в котором также был введен режим ЧС. Четыре волны цунами частично повредили портовую инфраструктуру и другие объекты. Позднее в Северо-Курильске возобновили морское и вертолетное сообщения и работу местного порта.
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