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Вучич допустил, что в сентябре встретится с Путиным в Китае - РИА Новости, 03.08.2025
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21:13 03.08.2025
https://ria.ru/20250803/vuchich-2033140275.html
Вучич допустил, что в сентябре встретится с Путиным в Китае
Вучич допустил, что в сентябре встретится с Путиным в Китае - РИА Новости, 03.08.2025
Вучич допустил, что в сентябре встретится с Путиным в Китае
Президент Сербии Александр Вучич в воскресенье допустил возможность встречи в начале сентября в КНР с российским лидером Владимиром Путиным, а также приезд в... РИА Новости, 03.08.2025
2025-08-03T21:13:00+03:00
2025-08-03T21:13:00+03:00
в мире
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БЕЛГРАД, 3 авг - РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич в воскресенье допустил возможность встречи в начале сентября в КНР с российским лидером Владимиром Путиным, а также приезд в это же время в Китай президента США Дональда Трампа. Председатель КНР Си Цзиньпин во вторник пригласил президента Сербии в Пекин на празднование 80-летия победы китайского народа над японской агрессией во Второй мировой войне. Китай 3 сентября празднует День Победы, учрежденный в честь подписания Японией акта о капитуляции 2 сентября 1945 года. &quot;С 1 до 6 сентября буду в Китае. Пять дней. Сейчас мне сказали, что там будет, вероятно, и Путин, и, может, и с ним увижусь. Слышал, что, возможно, приедет и Трамп, но не уверен&quot;, - заявил президент при посещении поселка Банстол на севере страны местным жителям, трансляцию выступления которого вело агентство Танюг.Вучич добавил, что организаторы мероприятий в КНР попросили его присутствовать 3 сентября на ужине мировых лидеров в Пекине, но не раскрыли, кто именно там будет присутствовать. В рамках визита председателя Китая в Сербию 8 мая 2024 года они с сербским президентом подписали "Совместное заявление двух стран об углублении и подъеме всеобъемлющего стратегического партнерства и строительстве ассоциации Сербии и КНР с совместным будущим в новой эре (эпохе)". Тогда сербская и китайская делегации заключили еще около 30 документов о взаимопонимании и сотрудничестве в разных сферах. Китай и Сербия, согласно документу от 2024 года, работают над выполнением соглашения о свободной торговле и среднесрочного плана действий на 2023-2025 годы в рамках инициативы "Пояс и путь", подписанного в октябре 2023 года в Пекине. Обе стороны согласились увеличивать товарообмен, в частности, за счет поставок сербской сельхозпродукции в КНР, совместно работать над развитием сербской инфраструктуры, в том числе железных дорог, для увеличения числа грузовых поездов, а также вместе развивать медицину и биотехнологии. По данным сербского минторга, с 2010 до 2024 годы Китай стал крупнейшим иностранным инвестором в Сербию, а торговый оборот в прошлом году достиг рекордного показателя в 8,3 миллиарда евро.
https://ria.ru/20250625/peskov-2025239166.html
https://ria.ru/20250617/serbiya-2023164962.html
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в мире, китай, сербия, пекин, александр вучич, владимир путин, дональд трамп
В мире, Китай, Сербия, Пекин, Александр Вучич, Владимир Путин, Дональд Трамп
Вучич допустил, что в сентябре встретится с Путиным в Китае

Вучич допустил встречу с Путиным и Трампом в Китае в начале сентября

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент Сербии Александр Вучич
Президент Сербии Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 03.08.2025
© РИА Новости / Стрингер
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Президент Сербии Александр Вучич. Архивное фото
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БЕЛГРАД, 3 авг - РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич в воскресенье допустил возможность встречи в начале сентября в КНР с российским лидером Владимиром Путиным, а также приезд в это же время в Китай президента США Дональда Трампа.
Председатель КНР Си Цзиньпин во вторник пригласил президента Сербии в Пекин на празднование 80-летия победы китайского народа над японской агрессией во Второй мировой войне. Китай 3 сентября празднует День Победы, учрежденный в честь подписания Японией акта о капитуляции 2 сентября 1945 года.
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"С 1 до 6 сентября буду в Китае. Пять дней. Сейчас мне сказали, что там будет, вероятно, и Путин, и, может, и с ним увижусь. Слышал, что, возможно, приедет и Трамп, но не уверен", - заявил президент при посещении поселка Банстол на севере страны местным жителям, трансляцию выступления которого вело агентство Танюг.

Вучич добавил, что организаторы мероприятий в КНР попросили его присутствовать 3 сентября на ужине мировых лидеров в Пекине, но не раскрыли, кто именно там будет присутствовать.
В рамках визита председателя Китая в Сербию 8 мая 2024 года они с сербским президентом подписали "Совместное заявление двух стран об углублении и подъеме всеобъемлющего стратегического партнерства и строительстве ассоциации Сербии и КНР с совместным будущим в новой эре (эпохе)". Тогда сербская и китайская делегации заключили еще около 30 документов о взаимопонимании и сотрудничестве в разных сферах.
Китай и Сербия, согласно документу от 2024 года, работают над выполнением соглашения о свободной торговле и среднесрочного плана действий на 2023-2025 годы в рамках инициативы "Пояс и путь", подписанного в октябре 2023 года в Пекине. Обе стороны согласились увеличивать товарообмен, в частности, за счет поставок сербской сельхозпродукции в КНР, совместно работать над развитием сербской инфраструктуры, в том числе железных дорог, для увеличения числа грузовых поездов, а также вместе развивать медицину и биотехнологии.
По данным сербского минторга, с 2010 до 2024 годы Китай стал крупнейшим иностранным инвестором в Сербию, а торговый оборот в прошлом году достиг рекордного показателя в 8,3 миллиарда евро.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 17.06.2025
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