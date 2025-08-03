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Подразделения "Востока" продолжили продвижение в глубину обороны ВСУ - РИА Новости, 03.08.2025
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12:09 03.08.2025 (обновлено: 12:18 03.08.2025)
https://ria.ru/20250803/vostok-2033078041.html
Подразделения "Востока" продолжили продвижение в глубину обороны ВСУ
Подразделения "Востока" продолжили продвижение в глубину обороны ВСУ - РИА Новости, 03.08.2025
Подразделения "Востока" продолжили продвижение в глубину обороны ВСУ
Подразделения группировки войск "Восток" уничтожили более 200 военнослужащих ВСУ и 11 автомобилей противника, сообщило Минобороны РФ в воскресенье. РИА Новости, 03.08.2025
2025-08-03T12:09:00+03:00
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специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Восток" уничтожили более 200 военнослужащих ВСУ и 11 автомобилей противника, сообщило Минобороны РФ в воскресенье."ВСУ потеряли более 200 военнослужащих, 11 автомобилей и одно артиллерийское орудие", - говорится в сообщении российского оборонного ведомства.В минобороны РФ добавили, что подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, горно-штурмовой бригад ВСУ, бригады теробороны и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Ольговское Запорожской области, Новогеоргиевка, Январское, Вороное Днепропетровской области и Искра Донецкой Народной Республики.
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россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины
Подразделения "Востока" продолжили продвижение в глубину обороны ВСУ

ВСУ за сутки потеряли более 200 военных в зоне действия "Востока"

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 03.08.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Российские военнослужащие. Архивное фото
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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Восток" уничтожили более 200 военнослужащих ВСУ и 11 автомобилей противника, сообщило Минобороны РФ в воскресенье.
"ВСУ потеряли более 200 военнослужащих, 11 автомобилей и одно артиллерийское орудие", - говорится в сообщении российского оборонного ведомства.
В минобороны РФ добавили, что подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, горно-штурмовой бригад ВСУ, бригады теробороны и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Ольговское Запорожской области, Новогеоргиевка, Январское, Вороное Днепропетровской области и Искра Донецкой Народной Республики.
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