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Подразделения "Востока" продолжили продвижение в глубину обороны ВСУ
Подразделения "Востока" продолжили продвижение в глубину обороны ВСУ - РИА Новости, 03.08.2025
Подразделения "Востока" продолжили продвижение в глубину обороны ВСУ
Подразделения группировки войск "Восток" уничтожили более 200 военнослужащих ВСУ и 11 автомобилей противника, сообщило Минобороны РФ в воскресенье. РИА Новости, 03.08.2025
2025-08-03T12:09:00+03:00
2025-08-03T12:09:00+03:00
2025-08-03T12:18:00+03:00
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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Восток" уничтожили более 200 военнослужащих ВСУ и 11 автомобилей противника, сообщило Минобороны РФ в воскресенье."ВСУ потеряли более 200 военнослужащих, 11 автомобилей и одно артиллерийское орудие", - говорится в сообщении российского оборонного ведомства.В минобороны РФ добавили, что подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, горно-штурмовой бригад ВСУ, бригады теробороны и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Ольговское Запорожской области, Новогеоргиевка, Январское, Вороное Днепропетровской области и Искра Донецкой Народной Республики.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины
Подразделения "Востока" продолжили продвижение в глубину обороны ВСУ
ВСУ за сутки потеряли более 200 военных в зоне действия "Востока"