https://ria.ru/20250803/veteran-2033107055.html
В Алма-Ате военные с оркестром поздравили фронтовика со столетним юбилеем
В Алма-Ате военные с оркестром поздравили фронтовика со столетним юбилеем - РИА Новости, 03.08.2025
В Алма-Ате военные с оркестром поздравили фронтовика со столетним юбилеем
Военнослужащие в Алма-Ате торжественно поздравили со 100-летием ветерана Великой Отечественной войны Владимира Белозерова, вручив ему поздравительный адрес от... РИА Новости, 03.08.2025
2025-08-03T16:02:00+03:00
2025-08-03T16:02:00+03:00
2025-08-03T16:03:00+03:00
казахстан
алма-ата
80-летие победы в великой отечественной войне
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АЛМА-АТА, 3 авг - РИА Новости. Военнослужащие в Алма-Ате торжественно поздравили со 100-летием ветерана Великой Отечественной войны Владимира Белозерова, вручив ему поздравительный адрес от имени министра обороны Казахстана Даурена Косанова под звуки духового оркестра, сообщает в воскресенье пресс-служба оборонного ведомства. "Поздравить ветерана со знаменательной датой домой пришли военнослужащие управления по делам обороны Бостандыкского района во главе с полковником Арманом Турганбаевым. К ним присоединились представители Алматинского филиала республиканского общественного объединения "Ветераны вооруженных сил РК" и Национального военно-патриотического центра. От имени министра обороны республики Казахстан ветерану вручили поздравительный адрес, а военный оркестр исполнил мелодии военных лет, вызвав у именинника особые эмоции", - говорится в сообщении минобороны. В начале войны Владимир Дмитриевич учился в железнодорожном училище. В 1943 году, в 17 лет, поступил в Барнаульское пехотное училище и вскоре был направлен на фронт. Красноармеец сражался в составе 280-го стрелкового полка 92-й гвардейской дивизии 3-го Украинского фронта - первое боевое крещение получил на украинской земле. Одним из самых тяжелых испытаний, по воспоминаниям фронтовика, стало форсирование Днепра, во время которого он получил серьезное ранение в голову и после был демобилизован. "За проявленное мужество Владимир Белозеров награжден орденами Красной Звезды и Отечественной войны второй степени. После войны он окончил Московский индустриальный институт и более четверти века проработал начальником цеха на комбинате стройматериалов в Алматы", - говорится в сообщении. Также в пресс-службе минобороны отметили, что сегодня юбиляр по-прежнему активен: ежедневно делает зарядку, много гуляет, играет в шахматы, сохраняя ясность ума и бодрость духа. В июле министерство труда и социальной защиты населения сообщало, что в Казахстане проживает 96 ветеранов Великой Отечественной войны и 37 626 тружеников тыла.
https://ria.ru/20250222/kazakhstan-2000951610.html
https://ria.ru/20250222/veteran-2000959016.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
казахстан, алма-ата, 80-летие победы в великой отечественной войне
Казахстан, Алма-Ата, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
В Алма-Ате военные с оркестром поздравили фронтовика со столетним юбилеем
Военнослужащие в Алма-Ате поздравили ветерана ВОВ Белозерова со 100-летием
АЛМА-АТА, 3 авг - РИА Новости. Военнослужащие в Алма-Ате торжественно поздравили со 100-летием ветерана Великой Отечественной войны Владимира Белозерова, вручив ему поздравительный адрес от имени министра обороны Казахстана Даурена Косанова под звуки духового оркестра, сообщает в воскресенье пресс-служба оборонного ведомства.
«
"Поздравить ветерана со знаменательной датой домой пришли военнослужащие управления по делам обороны Бостандыкского района во главе с полковником Арманом Турганбаевым. К ним присоединились представители Алматинского филиала республиканского общественного объединения "Ветераны вооруженных сил РК" и Национального военно-патриотического центра. От имени министра обороны республики Казахстан
ветерану вручили поздравительный адрес, а военный оркестр исполнил мелодии военных лет, вызвав у именинника особые эмоции", - говорится в сообщении минобороны.
В начале войны Владимир Дмитриевич учился в железнодорожном училище. В 1943 году, в 17 лет, поступил в Барнаульское пехотное училище и вскоре был направлен на фронт. Красноармеец сражался в составе 280-го стрелкового полка 92-й гвардейской дивизии 3-го Украинского фронта - первое боевое крещение получил на украинской земле. Одним из самых тяжелых испытаний, по воспоминаниям фронтовика, стало форсирование Днепра, во время которого он получил серьезное ранение в голову и после был демобилизован.
«
"За проявленное мужество Владимир Белозеров награжден орденами Красной Звезды и Отечественной войны второй степени. После войны он окончил Московский индустриальный институт и более четверти века проработал начальником цеха на комбинате стройматериалов в Алматы", - говорится в сообщении.
Также в пресс-службе минобороны отметили, что сегодня юбиляр по-прежнему активен: ежедневно делает зарядку, много гуляет, играет в шахматы, сохраняя ясность ума и бодрость духа.
В июле министерство труда и социальной защиты населения сообщало, что в Казахстане проживает 96 ветеранов Великой Отечественной войны и 37 626 тружеников тыла.