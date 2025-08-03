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Валиева рассказала, какой совет ей дал Бурунов - РИА Новости, 03.08.2025
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Фигурное катание/коньки - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Фигурное катание
 
16:20 03.08.2025
https://ria.ru/20250803/valieva-2033108491.html
Валиева рассказала, какой совет ей дал Бурунов
Валиева рассказала, какой совет ей дал Бурунов - РИА Новости, 03.08.2025
Валиева рассказала, какой совет ей дал Бурунов
Российская фигуристка Камила Валиева рассказала, что актер Сергей Бурунов во время совместной работы над благотворительным проектом дал ей совет "расслабиться и РИА Новости, 03.08.2025
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2025-08-03T16:20:00+03:00
фигурное катание
камила валиева
сергей бурунов
спорт
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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Российская фигуристка Камила Валиева рассказала, что актер Сергей Бурунов во время совместной работы над благотворительным проектом дал ей совет "расслабиться и работать". "Расслабься и работай", - сказала Валиева на презентации проекта. - И это работает". В ответ на вопрос, чьим коллегой она хотела бы стать в кино, Валиева показала фотографию с Буруновым.
https://rsport.ria.ru/20250618/valieva-nesterov-2023498895.html
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камила валиева, сергей бурунов, спорт
Фигурное катание, Камила Валиева, Сергей Бурунов, Спорт
Валиева рассказала, какой совет ей дал Бурунов

Валиева рассказала, что Бурунов дал ей совет расслабиться и работать

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкКамила Валиева
Камила Валиева - РИА Новости, 1920, 03.08.2025
© РИА Новости / Александр Вильф
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Камила Валиева. Архивное фото
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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Российская фигуристка Камила Валиева рассказала, что актер Сергей Бурунов во время совместной работы над благотворительным проектом дал ей совет "расслабиться и работать".
"Расслабься и работай", - сказала Валиева на презентации проекта. - И это работает".
В ответ на вопрос, чьим коллегой она хотела бы стать в кино, Валиева показала фотографию с Буруновым.
Камила Валиева - РИА Новости, 1920, 18.06.2025
Валиеву и Нестерова сфотографировали на отдыхе в Италии
18 июня, 10:22
 
Фигурное катаниеКамила ВалиеваСергей БуруновСпорт
 
 
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