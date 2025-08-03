https://ria.ru/20250803/valieva-2033108491.html
Валиева рассказала, какой совет ей дал Бурунов
Валиева рассказала, какой совет ей дал Бурунов - РИА Новости, 03.08.2025
Валиева рассказала, какой совет ей дал Бурунов
Российская фигуристка Камила Валиева рассказала, что актер Сергей Бурунов во время совместной работы над благотворительным проектом дал ей совет "расслабиться и РИА Новости, 03.08.2025
2025-08-03T16:20:00+03:00
2025-08-03T16:20:00+03:00
2025-08-03T16:20:00+03:00
фигурное катание
камила валиева
сергей бурунов
спорт
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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Российская фигуристка Камила Валиева рассказала, что актер Сергей Бурунов во время совместной работы над благотворительным проектом дал ей совет "расслабиться и работать". "Расслабься и работай", - сказала Валиева на презентации проекта. - И это работает". В ответ на вопрос, чьим коллегой она хотела бы стать в кино, Валиева показала фотографию с Буруновым.
https://rsport.ria.ru/20250618/valieva-nesterov-2023498895.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
камила валиева, сергей бурунов, спорт
Фигурное катание, Камила Валиева, Сергей Бурунов, Спорт
Валиева рассказала, какой совет ей дал Бурунов
Валиева рассказала, что Бурунов дал ей совет расслабиться и работать