https://ria.ru/20250803/valieva-2033108491.html

Валиева рассказала, какой совет ей дал Бурунов

Валиева рассказала, какой совет ей дал Бурунов - РИА Новости, 03.08.2025

Валиева рассказала, какой совет ей дал Бурунов

Российская фигуристка Камила Валиева рассказала, что актер Сергей Бурунов во время совместной работы над благотворительным проектом дал ей совет "расслабиться и РИА Новости, 03.08.2025

2025-08-03T16:20:00+03:00

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фигурное катание

камила валиева

сергей бурунов

спорт

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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Российская фигуристка Камила Валиева рассказала, что актер Сергей Бурунов во время совместной работы над благотворительным проектом дал ей совет "расслабиться и работать". "Расслабься и работай", - сказала Валиева на презентации проекта. - И это работает". В ответ на вопрос, чьим коллегой она хотела бы стать в кино, Валиева показала фотографию с Буруновым.

https://rsport.ria.ru/20250618/valieva-nesterov-2023498895.html

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2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

камила валиева, сергей бурунов, спорт