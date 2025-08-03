https://ria.ru/20250803/tsunami-2033073083.html

На Камчатке сняли угрозу цунами

На Камчатке сняли угрозу цунами - РИА Новости, 03.08.2025

На Камчатке сняли угрозу цунами

Угроза цунами снята на Камчатке, сообщило ГУ МЧС по региону. РИА Новости, 03.08.2025

2025-08-03T11:26:00+03:00

2025-08-03T11:26:00+03:00

2025-08-03T11:38:00+03:00

происшествия

камчатка

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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УЛАН-УДЭ, 3 авг - РИА Новости. Угроза цунами снята на Камчатке, сообщило ГУ МЧС по региону."Угроза цунами для берегов Камчатки снята. В населенных пунктах края подход волны цунами не подтвержден", - говорится в сообщении.Камчатский филиал ФИЦ ЕГС РАН в воскресенье сообщил, что в 08.37 мск на Камчатке в 279 километрах от краевой столицы зафиксирован афтершок магнитудой 6,8. В трех округах края (Алеутском, Усть-Камчатском муниципальных и Петропавловск-Камчатском городском) была объявлена угроза подхода волны цунами высотой до 19 сантиметров.На Камчатке 30 июля произошло сильнейшее с 1952 года землетрясение магнитудой 8,8. Подземные толчки силой до 8 баллов ощущались и на северных Курилах. Угроза цунами была объявлена на Камчатке и в Северо-Курильском районе, в котором также был введен режим ЧС. Четыре волны цунами частично повредили портовую инфраструктуру и другие объекты. В настоящее время в Северо-Курильске возобновлены морское и вертолетное сообщение и работа местного порта.

https://ria.ru/20250803/zemletryasenie-2033060105.html

камчатка

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, камчатка, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)