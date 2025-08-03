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На Камчатке сняли угрозу цунами - РИА Новости, 03.08.2025
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11:26 03.08.2025 (обновлено: 11:38 03.08.2025)
https://ria.ru/20250803/tsunami-2033073083.html
На Камчатке сняли угрозу цунами
На Камчатке сняли угрозу цунами - РИА Новости, 03.08.2025
На Камчатке сняли угрозу цунами
Угроза цунами снята на Камчатке, сообщило ГУ МЧС по региону. РИА Новости, 03.08.2025
2025-08-03T11:26:00+03:00
2025-08-03T11:38:00+03:00
происшествия
камчатка
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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УЛАН-УДЭ, 3 авг - РИА Новости. Угроза цунами снята на Камчатке, сообщило ГУ МЧС по региону."Угроза цунами для берегов Камчатки снята. В населенных пунктах края подход волны цунами не подтвержден", - говорится в сообщении.Камчатский филиал ФИЦ ЕГС РАН в воскресенье сообщил, что в 08.37 мск на Камчатке в 279 километрах от краевой столицы зафиксирован афтершок магнитудой 6,8. В трех округах края (Алеутском, Усть-Камчатском муниципальных и Петропавловск-Камчатском городском) была объявлена угроза подхода волны цунами высотой до 19 сантиметров.На Камчатке 30 июля произошло сильнейшее с 1952 года землетрясение магнитудой 8,8. Подземные толчки силой до 8 баллов ощущались и на северных Курилах. Угроза цунами была объявлена на Камчатке и в Северо-Курильском районе, в котором также был введен режим ЧС. Четыре волны цунами частично повредили портовую инфраструктуру и другие объекты. В настоящее время в Северо-Курильске возобновлены морское и вертолетное сообщение и работа местного порта.
https://ria.ru/20250803/zemletryasenie-2033060105.html
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происшествия, камчатка, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Камчатка, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
На Камчатке сняли угрозу цунами

МЧС сообщило о снятии угрозы цунами на Камчатке

© РИА Новости / Сергей Зверев | Перейти в медиабанкКамчатка
Камчатка - РИА Новости, 1920, 03.08.2025
© РИА Новости / Сергей Зверев
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УЛАН-УДЭ, 3 авг - РИА Новости. Угроза цунами снята на Камчатке, сообщило ГУ МЧС по региону.
«
"Угроза цунами для берегов Камчатки снята. В населенных пунктах края подход волны цунами не подтвержден", - говорится в сообщении.
Камчатский филиал ФИЦ ЕГС РАН в воскресенье сообщил, что в 08.37 мск на Камчатке в 279 километрах от краевой столицы зафиксирован афтершок магнитудой 6,8. В трех округах края (Алеутском, Усть-Камчатском муниципальных и Петропавловск-Камчатском городском) была объявлена угроза подхода волны цунами высотой до 19 сантиметров.
На Камчатке 30 июля произошло сильнейшее с 1952 года землетрясение магнитудой 8,8. Подземные толчки силой до 8 баллов ощущались и на северных Курилах. Угроза цунами была объявлена на Камчатке и в Северо-Курильском районе, в котором также был введен режим ЧС. Четыре волны цунами частично повредили портовую инфраструктуру и другие объекты. В настоящее время в Северо-Курильске возобновлены морское и вертолетное сообщение и работа местного порта.
Сейсмограф - РИА Новости, 1920, 03.08.2025
У Северных Курил произошло землетрясение магнитудой 6,5
Вчера, 09:13
 
ПроисшествияКамчаткаМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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