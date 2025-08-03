Рейтинг@Mail.ru
На Камчатке после афтершока может произойти подход волны цунами - РИА Новости, 03.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:24 03.08.2025
https://ria.ru/20250803/tsunami-2033060664.html
На Камчатке после афтершока может произойти подход волны цунами
На Камчатке после афтершока может произойти подход волны цунами - РИА Новости, 03.08.2025
На Камчатке после афтершока может произойти подход волны цунами
Подход волны цунами высотой до 19 сантиметров может произойти на Камчатке после афтершока магнитудой 6,8 в акватории Тихого океана, сообщил региональный главк... РИА Новости, 03.08.2025
2025-08-03T09:24:00+03:00
2025-08-03T09:24:00+03:00
камчатка
тихий океан
петропавловск-камчатский
российская академия наук
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/103048/86/1030488682_0:5:2001:1130_1920x0_80_0_0_498fe9f027f6d3f1710acd04acb1dd3d.jpg
УЛАН-УДЭ, 3 авг - РИА Новости. Подход волны цунами высотой до 19 сантиметров может произойти на Камчатке после афтершока магнитудой 6,8 в акватории Тихого океана, сообщил региональный главк МЧС Камчатский филиал ФИЦ ЕГС РАН в воскресенье сообщил, что в 08.37 мск на Камчатке в 279 километрах от краевой столицы зафиксирован афтершок магнитудой 6,8. "По расчетам Камчатского центра наблюдения и предупреждения о цунами, в результате землетрясения, произошедшего в акватории Тихого океана, возможен подход волны цунами высотой не более 19 сантиметров к Алеутскому муниципальному округу, не более 15 сантиметров - к Усть-Камчатскому муниципальному округу, а также не более 3 сантиметров - к Петропавловск-Камчатскому городскому округу", - говорится в сообщении. Несмотря на небольшую высоту волн, спасатели рекомендовали гражданам уйти подальше от берега, судам, находящимся в прибрежных водах, стоящим на открытом рейде или в бухте с широким входом и у причалов, уйти в океан за 50-метровую изобату перпендикулярно линии берега. На Камчатке 30 июля произошло сильнейшее с 1952 года землетрясение магнитудой 8,8. Подземные толчки силой до 8 баллов ощущались и на северных Курилах. Угроза цунами была объявлена на Камчатке и в Северо-Курильском районе, в котором также был введен режим ЧС. Четыре волны цунами частично повредили портовую инфраструктуру и другие объекты. В настоящее время в Северо-Курильске возобновлены морское и вертолетное сообщение и работа местного порта.
https://ria.ru/20250802/kamchatka-2032941381.html
https://ria.ru/20250731/zhitel-2032643982.html
камчатка
тихий океан
петропавловск-камчатский
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/103048/86/1030488682_0:0:1803:1352_1920x0_80_0_0_70da140edcd0c1a6af05d6f02e817275.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
камчатка, тихий океан, петропавловск-камчатский, российская академия наук, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Камчатка, Тихий океан, Петропавловск-Камчатский, Российская академия наук, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
На Камчатке после афтершока может произойти подход волны цунами

Подход волны цунами высотой до 19 см возможен на Камчатке после афтершока

© AP Photo / Robert SorboСейсмограф
Сейсмограф - РИА Новости, 1920, 03.08.2025
© AP Photo / Robert Sorbo
Сейсмограф. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
УЛАН-УДЭ, 3 авг - РИА Новости. Подход волны цунами высотой до 19 сантиметров может произойти на Камчатке после афтершока магнитудой 6,8 в акватории Тихого океана, сообщил региональный главк МЧС
Камчатский филиал ФИЦ ЕГС РАН в воскресенье сообщил, что в 08.37 мск на Камчатке в 279 километрах от краевой столицы зафиксирован афтершок магнитудой 6,8.
Вулкан Карымский - РИА Новости, 1920, 02.08.2025
На активных вулканах Камчатки возможны пепловые выбросы
2 августа, 04:41
"По расчетам Камчатского центра наблюдения и предупреждения о цунами, в результате землетрясения, произошедшего в акватории Тихого океана, возможен подход волны цунами высотой не более 19 сантиметров к Алеутскому муниципальному округу, не более 15 сантиметров - к Усть-Камчатскому муниципальному округу, а также не более 3 сантиметров - к Петропавловск-Камчатскому городскому округу", - говорится в сообщении.
Несмотря на небольшую высоту волн, спасатели рекомендовали гражданам уйти подальше от берега, судам, находящимся в прибрежных водах, стоящим на открытом рейде или в бухте с широким входом и у причалов, уйти в океан за 50-метровую изобату перпендикулярно линии берега.
На Камчатке 30 июля произошло сильнейшее с 1952 года землетрясение магнитудой 8,8. Подземные толчки силой до 8 баллов ощущались и на северных Курилах. Угроза цунами была объявлена на Камчатке и в Северо-Курильском районе, в котором также был введен режим ЧС. Четыре волны цунами частично повредили портовую инфраструктуру и другие объекты. В настоящее время в Северо-Курильске возобновлены морское и вертолетное сообщение и работа местного порта.
Последствия землетрясения в Северо-Курильске - РИА Новости, 1920, 31.07.2025
Житель Северо-Курильска рассказал о находках на берегу после цунами
31 июля, 16:08
 
КамчаткаТихий океанПетропавловск-КамчатскийРоссийская академия наукМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала