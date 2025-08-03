https://ria.ru/20250803/tramp-2033100639.html

Эксперт назвал сделку фон дер Ляйен с Трампом ужасной для Европы

Эксперт назвал сделку фон дер Ляйен с Трампом ужасной для Европы - РИА Новости, 03.08.2025

Эксперт назвал сделку фон дер Ляйен с Трампом ужасной для Европы

Глава Еврокомисии Урсула фон дер Ляйен заключила с президентом США Дональдом Трампом "ужасную для Европы" торговую сделку, чтобы удержать Соединенные Штаты в... РИА Новости, 03.08.2025

2025-08-03T15:14:00+03:00

2025-08-03T15:14:00+03:00

2025-08-03T15:14:00+03:00

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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Глава Еврокомисии Урсула фон дер Ляйен заключила с президентом США Дональдом Трампом "ужасную для Европы" торговую сделку, чтобы удержать Соединенные Штаты в НАТО, считает старший научный сотрудник аналитического центра Bruegel Якоб Киркегор. "Все признают, что с торговой точки зрения это была ужасная сделка для Европы. Однако, если вы ответственный лидер, то у вас нет другого выбора, кроме как удержать доминирующую военную силу в НАТО, а именно Америку Трампа, на своей стороне", - приводит слова эксперта газета Times. По мнению аналитика, фон дер Ляйен сделала это "грязное дело", потому что это было необходимо. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и президент США Дональд Трамп 27 июля достигли торговой сделки, согласно которой почти ко всему экспорту из ЕС в Штаты теперь будут применяться пошлинные ставки в размере 15%. Кроме того, Евросоюз обязался закупать у Соединенных Штатов СПГ, ядерное топливо и оружие. Сделка не включает отмену пошлин США в 50% на сталь и алюминий, однако они могут быть снижены в результате дальнейших переговоров, сообщила ранее газета New York Times со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника. Трамп неоднократно критиковал Европу за низкий вклад в обороноспособность НАТО и требовал от всех государств-членов повысить расходы на оборону до 5% от ВВП, при этом глава Пентагона Пит Хегсет заверял, что Соединенные Штаты пока не планируют сокращать военное присутствие в Европе.

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в мире, сша, европа, урсула фон дер ляйен, дональд трамп, пит хегсет, нато, еврокомиссия, евросоюз