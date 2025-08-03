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Группировка "Центр" улучшила положение по переднему краю в зоне СВО

Группировка "Центр" улучшила положение по переднему краю в зоне СВО - РИА Новости, 03.08.2025

Группировка "Центр" улучшила положение по переднему краю в зоне СВО

Подразделения группировки войск "Центр" улучшили положение по переднему краю, ВСУ потеряли более 375 военнослужащих и танк в зоне ответственности группировки... РИА Новости, 03.08.2025

2025-08-03T12:09:00+03:00

2025-08-03T12:09:00+03:00

2025-08-03T12:12:00+03:00

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вооруженные силы украины

зрк с-300

специальная военная операция на украине

безопасность

днепропетровская область

сша

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Центр" улучшили положение по переднему краю, ВСУ потеряли более 375 военнослужащих и танк в зоне ответственности группировки "Центр", сообщили в Минобороны РФ.По данным ведомства, подразделения группировки войск "Центр" улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение формированиям четырех механизированных, егерской, аэромобильной, двух десантно-штурмовых бригад, штурмового полка ВСУ, бригады морской пехоты и двух бригад нацгвардии в районах населенных пунктов Димитров, Удачное, Родинское, Новопавловка, Красноармейск Донецкой Народной Республики и Дачное Днепропетровской области."Потери украинских вооруженных формирований составили более 375 военнослужащих, танк, бронетранспортер М113 производства США, четыре автомобиля, пять орудий полевой артиллерии и пусковая установка зенитного ракетного комплекса С-300", - говорится в сводке министерства.

https://ria.ru/20250802/spetsoperatsiya-2033002565.html

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россия, вооруженные силы украины, зрк с-300, безопасность, днепропетровская область, сша, министерство обороны рф (минобороны рф), димитров