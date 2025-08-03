https://ria.ru/20250803/svo-2033078142.html
Группировка "Центр" улучшила положение по переднему краю в зоне СВО
Группировка "Центр" улучшила положение по переднему краю в зоне СВО - РИА Новости, 03.08.2025
Группировка "Центр" улучшила положение по переднему краю в зоне СВО
Подразделения группировки войск "Центр" улучшили положение по переднему краю, ВСУ потеряли более 375 военнослужащих и танк в зоне ответственности группировки... РИА Новости, 03.08.2025
2025-08-03T12:09:00+03:00
2025-08-03T12:09:00+03:00
2025-08-03T12:12:00+03:00
россия
вооруженные силы украины
зрк с-300
специальная военная операция на украине
безопасность
днепропетровская область
сша
министерство обороны рф (минобороны рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/04/2020848832_0:135:3160:1913_1920x0_80_0_0_c8622b174e39883535d158723ea78f4e.jpg
МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Центр" улучшили положение по переднему краю, ВСУ потеряли более 375 военнослужащих и танк в зоне ответственности группировки "Центр", сообщили в Минобороны РФ.По данным ведомства, подразделения группировки войск "Центр" улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение формированиям четырех механизированных, егерской, аэромобильной, двух десантно-штурмовых бригад, штурмового полка ВСУ, бригады морской пехоты и двух бригад нацгвардии в районах населенных пунктов Димитров, Удачное, Родинское, Новопавловка, Красноармейск Донецкой Народной Республики и Дачное Днепропетровской области."Потери украинских вооруженных формирований составили более 375 военнослужащих, танк, бронетранспортер М113 производства США, четыре автомобиля, пять орудий полевой артиллерии и пусковая установка зенитного ракетного комплекса С-300", - говорится в сводке министерства.
https://ria.ru/20250802/spetsoperatsiya-2033002565.html
россия
днепропетровская область
сша
димитров
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/04/2020848832_215:0:2946:2048_1920x0_80_0_0_b3fa5eb0077f4b2c561cfce66a6499c7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, вооруженные силы украины, зрк с-300, безопасность, днепропетровская область, сша, министерство обороны рф (минобороны рф), димитров
Россия, Вооруженные силы Украины, ЗРК С-300, Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Днепропетровская область, США, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Димитров
Группировка "Центр" улучшила положение по переднему краю в зоне СВО
МО РФ: ВСУ потеряли более 375 военных, танк и установку С-300 в зоне "Центра"