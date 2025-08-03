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Группировка "Центр" улучшила положение по переднему краю в зоне СВО - РИА Новости, 03.08.2025
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12:09 03.08.2025 (обновлено: 12:12 03.08.2025)
https://ria.ru/20250803/svo-2033078142.html
Группировка "Центр" улучшила положение по переднему краю в зоне СВО
Группировка "Центр" улучшила положение по переднему краю в зоне СВО - РИА Новости, 03.08.2025
Группировка "Центр" улучшила положение по переднему краю в зоне СВО
Подразделения группировки войск "Центр" улучшили положение по переднему краю, ВСУ потеряли более 375 военнослужащих и танк в зоне ответственности группировки... РИА Новости, 03.08.2025
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россия
вооруженные силы украины
зрк с-300
специальная военная операция на украине
безопасность
днепропетровская область
сша
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Центр" улучшили положение по переднему краю, ВСУ потеряли более 375 военнослужащих и танк в зоне ответственности группировки "Центр", сообщили в Минобороны РФ.По данным ведомства, подразделения группировки войск "Центр" улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение формированиям четырех механизированных, егерской, аэромобильной, двух десантно-штурмовых бригад, штурмового полка ВСУ, бригады морской пехоты и двух бригад нацгвардии в районах населенных пунктов Димитров, Удачное, Родинское, Новопавловка, Красноармейск Донецкой Народной Республики и Дачное Днепропетровской области."Потери украинских вооруженных формирований составили более 375 военнослужащих, танк, бронетранспортер М113 производства США, четыре автомобиля, пять орудий полевой артиллерии и пусковая установка зенитного ракетного комплекса С-300", - говорится в сводке министерства.
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россия
днепропетровская область
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россия, вооруженные силы украины, зрк с-300, безопасность, днепропетровская область, сша, министерство обороны рф (минобороны рф), димитров
Россия, Вооруженные силы Украины, ЗРК С-300, Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Днепропетровская область, США, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Димитров
Группировка "Центр" улучшила положение по переднему краю в зоне СВО

МО РФ: ВСУ потеряли более 375 военных, танк и установку С-300 в зоне "Центра"

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 03.08.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Российский военнослужащий. Архивное фото
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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Центр" улучшили положение по переднему краю, ВСУ потеряли более 375 военнослужащих и танк в зоне ответственности группировки "Центр", сообщили в Минобороны РФ.
По данным ведомства, подразделения группировки войск "Центр" улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение формированиям четырех механизированных, егерской, аэромобильной, двух десантно-штурмовых бригад, штурмового полка ВСУ, бригады морской пехоты и двух бригад нацгвардии в районах населенных пунктов Димитров, Удачное, Родинское, Новопавловка, Красноармейск Донецкой Народной Республики и Дачное Днепропетровской области.
"Потери украинских вооруженных формирований составили более 375 военнослужащих, танк, бронетранспортер М113 производства США, четыре автомобиля, пять орудий полевой артиллерии и пусковая установка зенитного ракетного комплекса С-300", - говорится в сводке министерства.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 02.08.2025
2 августа, 16:16
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияВооруженные силы УкраиныЗРК С-300БезопасностьДнепропетровская областьСШАМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Димитров
 
 
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