https://ria.ru/20250803/ssha-2033047901.html

СМИ: в США раскритиковали план Трампа построить в Белом доме бальный зал

СМИ: в США раскритиковали план Трампа построить в Белом доме бальный зал - РИА Новости, 03.08.2025

СМИ: в США раскритиковали план Трампа построить в Белом доме бальный зал

Планы американского президента Дональда Трампа по строительству грандиозного бального зала в Белом доме, который обойдется в 200 миллионов долларов,... РИА Новости, 03.08.2025

2025-08-03T02:50:00+03:00

2025-08-03T02:50:00+03:00

2025-08-03T02:50:00+03:00

в мире

сша

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джеффри эпштейн

чак шумер

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ВАШИНГТОН, 3 авг – РИА Новости. Планы американского президента Дональда Трампа по строительству грандиозного бального зала в Белом доме, который обойдется в 200 миллионов долларов, раскритиковали в США, пишет газета Hill. "Такая же суть была заложена и в DOGE (департамент эффективности правительства - ред.), друзья. Забирать у вас (ресурсы - ред.) и отдавать их не тем, кто в них нуждается, а "большим шишкам", которые всем заправляют – и первым в списке идет Дональд Трамп", – приводит издание слова лидера демократического меньшинства в сенате Чака Шумера. По сообщению Hill, некоторые критики расценивают строительство как попытку отвлечь внимание от дела финансиста Джеффри Эпштейна, в связях с которым подозревают Трампа. Эпштейн, обвинявшийся в сексуальных преступлениях, покончил жизнь самоубийством в 2019 году. Как было объявлено Белым домом, реализация инициативы Трампа по строительству бального зала начнется в сентябре и завершится до окончания его президентского срока. Новое здание будет расположено отдельно, рядом с восточным крылом резиденции. Расходы на строительство будут покрыты за счет личных средств главы государства и пожертвований от неназванных спонсоров. Трамп как бизнесмен с многолетним опытом в области строительства различных объектов, от гольф-клубов до офисных небоскребов, неоднократно говорил о том, что в Белом доме не хватает подходящих локаций для проведения крупных мероприятий. Именно этим он объясняет потребность в реализации проекта.

https://ria.ru/20250802/tramp-2032967165.html

https://ria.ru/20250729/garvard-2032049944.html

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в мире, сша, дональд трамп, джеффри эпштейн, чак шумер