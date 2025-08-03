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СМИ: в США раскритиковали план Трампа построить в Белом доме бальный зал - РИА Новости, 03.08.2025
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02:50 03.08.2025
https://ria.ru/20250803/ssha-2033047901.html
СМИ: в США раскритиковали план Трампа построить в Белом доме бальный зал
СМИ: в США раскритиковали план Трампа построить в Белом доме бальный зал - РИА Новости, 03.08.2025
СМИ: в США раскритиковали план Трампа построить в Белом доме бальный зал
Планы американского президента Дональда Трампа по строительству грандиозного бального зала в Белом доме, который обойдется в 200 миллионов долларов,... РИА Новости, 03.08.2025
2025-08-03T02:50:00+03:00
2025-08-03T02:50:00+03:00
в мире
сша
дональд трамп
джеффри эпштейн
чак шумер
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ВАШИНГТОН, 3 авг – РИА Новости. Планы американского президента Дональда Трампа по строительству грандиозного бального зала в Белом доме, который обойдется в 200 миллионов долларов, раскритиковали в США, пишет газета Hill. "Такая же суть была заложена и в DOGE (департамент эффективности правительства - ред.), друзья. Забирать у вас (ресурсы - ред.) и отдавать их не тем, кто в них нуждается, а "большим шишкам", которые всем заправляют – и первым в списке идет Дональд Трамп", – приводит издание слова лидера демократического меньшинства в сенате Чака Шумера. По сообщению Hill, некоторые критики расценивают строительство как попытку отвлечь внимание от дела финансиста Джеффри Эпштейна, в связях с которым подозревают Трампа. Эпштейн, обвинявшийся в сексуальных преступлениях, покончил жизнь самоубийством в 2019 году. Как было объявлено Белым домом, реализация инициативы Трампа по строительству бального зала начнется в сентябре и завершится до окончания его президентского срока. Новое здание будет расположено отдельно, рядом с восточным крылом резиденции. Расходы на строительство будут покрыты за счет личных средств главы государства и пожертвований от неназванных спонсоров. Трамп как бизнесмен с многолетним опытом в области строительства различных объектов, от гольф-клубов до офисных небоскребов, неоднократно говорил о том, что в Белом доме не хватает подходящих локаций для проведения крупных мероприятий. Именно этим он объясняет потребность в реализации проекта.
https://ria.ru/20250802/tramp-2032967165.html
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в мире, сша, дональд трамп, джеффри эпштейн, чак шумер
В мире, США, Дональд Трамп, Джеффри Эпштейн, Чак Шумер
СМИ: в США раскритиковали план Трампа построить в Белом доме бальный зал

Hill: в США раскритиковали план Трампа построить в Белом доме бальный зал

© AP Photo / Susan WalshЗнак "Стоп" у Белого дома в Вашингтоне
Знак Стоп у Белого дома в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 03.08.2025
© AP Photo / Susan Walsh
Знак "Стоп" у Белого дома в Вашингтоне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 3 авг – РИА Новости. Планы американского президента Дональда Трампа по строительству грандиозного бального зала в Белом доме, который обойдется в 200 миллионов долларов, раскритиковали в США, пишет газета Hill.
"Такая же суть была заложена и в DOGE (департамент эффективности правительства - ред.), друзья. Забирать у вас (ресурсы - ред.) и отдавать их не тем, кто в них нуждается, а "большим шишкам", которые всем заправляют – и первым в списке идет Дональд Трамп", – приводит издание слова лидера демократического меньшинства в сенате Чака Шумера.
Изображение, опубликованное в соцсети Республиканской партии США - РИА Новости, 1920, 02.08.2025
Республиканцы опубликовали фотографию Трампа с "жигулями"
Вчера, 10:46
По сообщению Hill, некоторые критики расценивают строительство как попытку отвлечь внимание от дела финансиста Джеффри Эпштейна, в связях с которым подозревают Трампа. Эпштейн, обвинявшийся в сексуальных преступлениях, покончил жизнь самоубийством в 2019 году.
Как было объявлено Белым домом, реализация инициативы Трампа по строительству бального зала начнется в сентябре и завершится до окончания его президентского срока. Новое здание будет расположено отдельно, рядом с восточным крылом резиденции. Расходы на строительство будут покрыты за счет личных средств главы государства и пожертвований от неназванных спонсоров.
Трамп как бизнесмен с многолетним опытом в области строительства различных объектов, от гольф-клубов до офисных небоскребов, неоднократно говорил о том, что в Белом доме не хватает подходящих локаций для проведения крупных мероприятий. Именно этим он объясняет потребность в реализации проекта.
Гарвардский университет - РИА Новости, 1920, 29.07.2025
СМИ: Гарвард заплатит $500 миллионов для урегулирования спора с Белым домом
29 июля, 02:01
 
В миреСШАДональд ТрампДжеффри ЭпштейнЧак Шумер
 
 
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