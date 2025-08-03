СМИ: в США раскритиковали план Трампа построить в Белом доме бальный зал
Hill: в США раскритиковали план Трампа построить в Белом доме бальный зал
© AP Photo / Susan WalshЗнак "Стоп" у Белого дома в Вашингтоне
© AP Photo / Susan Walsh
Знак "Стоп" у Белого дома в Вашингтоне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 3 авг – РИА Новости. Планы американского президента Дональда Трампа по строительству грандиозного бального зала в Белом доме, который обойдется в 200 миллионов долларов, раскритиковали в США, пишет газета Hill.
"Такая же суть была заложена и в DOGE (департамент эффективности правительства - ред.), друзья. Забирать у вас (ресурсы - ред.) и отдавать их не тем, кто в них нуждается, а "большим шишкам", которые всем заправляют – и первым в списке идет Дональд Трамп", – приводит издание слова лидера демократического меньшинства в сенате Чака Шумера.
По сообщению Hill, некоторые критики расценивают строительство как попытку отвлечь внимание от дела финансиста Джеффри Эпштейна, в связях с которым подозревают Трампа. Эпштейн, обвинявшийся в сексуальных преступлениях, покончил жизнь самоубийством в 2019 году.
Как было объявлено Белым домом, реализация инициативы Трампа по строительству бального зала начнется в сентябре и завершится до окончания его президентского срока. Новое здание будет расположено отдельно, рядом с восточным крылом резиденции. Расходы на строительство будут покрыты за счет личных средств главы государства и пожертвований от неназванных спонсоров.
Трамп как бизнесмен с многолетним опытом в области строительства различных объектов, от гольф-клубов до офисных небоскребов, неоднократно говорил о том, что в Белом доме не хватает подходящих локаций для проведения крупных мероприятий. Именно этим он объясняет потребность в реализации проекта.