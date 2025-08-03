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Пощады не будет. Трамп жестко заговорил с союзниками

Пощады не будет. Трамп жестко заговорил с союзниками - РИА Новости, 03.08.2025

Пощады не будет. Трамп жестко заговорил с союзниками

Торговая сделка ЕС с США под угрозой провала: Европе не хватает ресурсов, чтобы оплатить уступки Дональда Трампа, а невыполнение условий грозит большими... РИА Новости, 03.08.2025

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МОСКВА, 3 авг — РИА Новости, Надежда Сарапина. Торговая сделка ЕС с США под угрозой провала: Европе не хватает ресурсов, чтобы оплатить уступки Дональда Трампа, а невыполнение условий грозит большими проблемами. В попытке выкрутиться из неприятной ситуации Еврокомиссия намерена пойти на хитрость.Нереалистичные ожиданияПредоставленная Вашингтоном экспортная скидка оказалась едва ли более выгодна для Евросоюза, чем выставленная ранее 30%-ная пошлина: потратить 750 миллиардов долларов на американские энергоносители для ЕС — непосильная задача.Сперва глава ЕК Урсула фон дер Ляйен уточнила, что затраты растянутся на три года, но и 250 миллиардов долларов в год собрать не получится, пишет Reuters."Сейчас доля США в поставках нефти в ЕС — порядка 15%, СПГ — порядка 50% и угля —почти треть. При этом общий импорт энергоносителей Евросоюзом в 2024-м — 375 миллиардов евро, а в текущем году, вероятно, будет ниже на фоне снижения цен на нефть. То есть доля США в импорте энергоносителей в ЕС должна утроиться", — комментирует аналитик ФГ "Финам" Сергей Кауфман.По информации Reuters, в прошлом году Европа приобрела у США сырой нефти, СПГ и угля только на 26% от предполагаемых 250 миллиардов. Выполнение же условий Трампа съело бы 85% расходов на энергоносители. При этом американские компании стараются избегать долгосрочных контрактов, чтобы иметь возможность продавать сырье по максимальным ценам. Поэтому ЕС будет вынужден поддерживать наиболее выгодные для Штатов тарифы."Цифра в 750 миллиардов долларов, пусть даже и на три года, сильно завышена. Ежегодные закупки ЕС — это порядка 70 миллиардов долларов, то есть на осуществление плана уйдет более десяти лет и даже полный отказ от российских поставок тут не поможет", — говорит ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве России Игорь Юшков.Все средства хорошиПредставитель ЕК Олоф Джилл позже сообщил, что в сумму войдут также покупки реакторов. Однако и это не решит проблем, убежден Юшков: "Евросоюз просто не строит столько атомных электростанций с участием США, чтобы это помогло добрать общую сумму до 750 миллиардов долларов".К тому же у бизнеса по обе стороны Атлантики могут быть собственные планы. Ни ЕК, ни Белый дом не имеют полномочий заключать коммерческие контракты. Они вправе поощрять преференциальными условиями одни и ограничивать другие, но не более того, напоминает замглавы Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач.Это признал и Джилл: он уточнил, что ЕК будет воздействовать на европейские компании путем диалога и убеждения. Подобная необходимость хорошо согласуется с намерением ЕС отказаться от сотрудничества с Россией в области ядерной энергетики.Тем не менее венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто заявил, что Евросоюз так или иначе сохранит связи с "Росатомом", поскольку на самом деле западноевропейские компании в этом заинтересованы.Игра в наперсткиСо своей стороны Штаты намерены следить за выполнением условий и готовы применить санкции в случае их нарушения. Если цель не будет достигнута за три года, Вашингтон ответит повышением экспортных тарифов, пишет The New York Times (NYT) со ссылкой на неназванного представителя Белого дома.При этом у Соединенных Штатов крайне ограниченный потенциал роста добычи нефти, а перенаправлять поставки с других направлений в Европу не имеет смысла, замечает Кауфман. "Даже если считать, что США будут направлять весь нефтяной экспорт в ЕС (порядка четырех миллионов баррелей в сутки), то это будет только чуть более 100 миллиардов долларов в год, — уточняет аналитик. — Точкой роста, конечно, может стать СПГ. За период 2024-2030 годов Штаты планируют увеличить его производство в два — два с половиной раза. На этом фоне американский газ, вероятно, станет одной из замен российского на европейском рынке. Однако при текущих ценах весь экспорт СПГ со стороны США стоит порядка 50 миллиардов долларов в год, а весь импорт Евросоюзом сопоставим с текущим производством в США"."Заявленные в сделке цифры недостижимы ни со стороны экспорта из США, ни со стороны импорта ЕС, обе стороны это понимают, а весь диалог похож на игру в наперстки: кручу-верчу, обмануть хочу", — добавляет Гривач.Эксперты полагают, что такой ход может быть частью торговой стратегии: и выжать максимальную прибыль под видом уступок, и установить высокие тарифы. Напомним, в конце июля США согласились снизить экспортные пошлины для ЕС до 15%, но взамен повесили 750 миллиардов долларов энергетических и 600 миллиардов долларов инвестиционных обязательств. Также европейцы пообещали закупить много военной техники. Но больше, чем есть, взять не получится: ЕС и так покупают по максимуму американских энергоносителей и оружия, а дополнительное давление не принесет Вашингтону финансовой выгоды.

https://ria.ru/20250729/poshliny-2032013911.html

https://ria.ru/20250801/alyuminiy-2032572108.html

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в мире, сша, европа, россия, дональд трамп, евросоюз, еврокомиссия, энергоносители, спг, нефть