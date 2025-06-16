https://ria.ru/20250616/es-2023151631.html

ЕС не откажется от сотрудничества с Россией в атомной сфере, заявил Сийярто

ЕС не откажется от сотрудничества с Россией в атомной сфере, заявил Сийярто - РИА Новости, 16.06.2025

ЕС не откажется от сотрудничества с Россией в атомной сфере, заявил Сийярто

Евросоюз не откажется от сотрудничества с Россией в атомной сфере, поскольку на самом деле западноевропейские компании заинтересованы в связях с "Росатомом",... РИА Новости, 16.06.2025

2025-06-16T15:47:00+03:00

2025-06-16T15:47:00+03:00

2025-06-16T15:47:00+03:00

россия

венгрия

брюссель

петер сийярто

евросоюз

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

еврокомиссия

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БУДАПЕШТ, 16 июн - РИА Новости. Евросоюз не откажется от сотрудничества с Россией в атомной сфере, поскольку на самом деле западноевропейские компании заинтересованы в связях с "Росатомом", заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто. Ранее газета Financial Times сообщила, что ЕК стремится к 2030-м годам полностью отказаться от импорта российского ядерного топлива, однако эти планы сталкиваются к необходимостью многомиллиардных замещающих инвестиций. "Ожидаемый завтра законопроект в области ядерной энергетики либо не будет представлен, либо будет представлен в очень мягкой форме. Я думаю, причина этого в том, что за кулисами происходит огромное промышленное взаимодействие между российскими и западноевропейскими игроками ядерной промышленности... Поэтому несколько западноевропейских стран также выразили в последние дни и недели сильное сопротивление намерениям Брюсселя ограничить ядерное сотрудничество", - сказал Сийярто венгерским журналистам после заседания совета министров энергетики стран ЕС в Люксембурге, трансляцию вел телеканал М1. Он привел в пример проект АЭС "Пакш-2" в Венгрии, в рамках которого "французские и немецкие субподрядчики получают огромные контракты от "Росатома". "За кулисами, не на витрине, очевидно, потому что бизнесмены - люди скромные, происходит очень тесное слияние между западноевропейской и российской ядерной промышленностью", - отметил Сийярто. Еврокомиссия в начале мая представила проект дорожной карты по прекращению импорта в ЕС российских энергоносителей до конца 2027 года. ЕК намерена в июне представить законодательное предложение о запрете всего импорта по новым российским газовым контрактам и существующим спотовым контрактам. Такой запрет должен вступить в силу до конца 2025 года. Также запрет может коснуться оставшегося импорта трубопроводного газа и СПГ, импортируемого из России по долгосрочным контрактам. Такой запрет должен вступить в силу не позднее конца 2027 года. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто неоднократно заявлял, что Западная Европа гордо рапортует об отказе от российской нефти, но по факту продолжает покупать ее через третьи страны, например Индию. По его словам, это доказывает, что антироссийские санкции ЕС работают "прекрасно". В РФ ранее заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России углеводородов, он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами, а те, кто отказался, все равно через посредников покупают дороже и будут покупать российские нефть и газ.

https://ria.ru/20250611/sijjarto-2022367760.html

https://ria.ru/20250526/vengriya-2019205330.html

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россия, венгрия, брюссель, петер сийярто, евросоюз, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", еврокомиссия, в мире