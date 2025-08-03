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Российские военные улучшили позиции на Великоновоселковском направлении
Российские военные улучшили позиции на Великоновоселковском направлении - РИА Новости, 03.08.2025
Российские военные улучшили позиции на Великоновоселковском направлении
Вооруженные силы РФ улучшили позиции на великоновоселковском направлении в ДНР, продвижение идет уже и на территории Днепропетровской области, заявил глава... РИА Новости, 03.08.2025
2025-08-03T20:50:00+03:00
2025-08-03T20:50:00+03:00
2025-08-03T20:53:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
донецкая народная республика
днепропетровская область
денис пушилин
украина
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Вооруженные силы РФ улучшили позиции на великоновоселковском направлении в ДНР, продвижение идет уже и на территории Днепропетровской области, заявил глава республики Денис Пушилин. Соответствующее видеообращение опубликовано в его Telegram-канале. "На великоновоселковском направлении мы видим улучшение позиций наших подразделений. Продвижение идет уже и по территории Днепропетровской области. Поэтому улучшаются наши позиции абсолютно в понятной логике", - сказал Пушилин. По его словам, продвижение армии России с занятием новых рубежей продолжается на всех ключевых направлениях в ДНР.
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россия
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internet-group@rian.ru
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, донецкая народная республика, днепропетровская область, денис пушилин, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Донецкая Народная Республика, Днепропетровская область, Денис Пушилин, Украина, Вооруженные силы Украины
Российские военные улучшили позиции на Великоновоселковском направлении
Пушилин: ВС России улучшили позиции на Великоновоселковском направлении в ДНР