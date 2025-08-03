https://ria.ru/20250803/spetsoperatsiya-2033138438.html

Российские военные улучшили позиции на Великоновоселковском направлении

Российские военные улучшили позиции на Великоновоселковском направлении - РИА Новости, 03.08.2025

Российские военные улучшили позиции на Великоновоселковском направлении

Вооруженные силы РФ улучшили позиции на великоновоселковском направлении в ДНР, продвижение идет уже и на территории Днепропетровской области, заявил глава... РИА Новости, 03.08.2025

2025-08-03T20:50:00+03:00

2025-08-03T20:50:00+03:00

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специальная военная операция на украине

россия

донецкая народная республика

днепропетровская область

денис пушилин

украина

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Вооруженные силы РФ улучшили позиции на великоновоселковском направлении в ДНР, продвижение идет уже и на территории Днепропетровской области, заявил глава республики Денис Пушилин. Соответствующее видеообращение опубликовано в его Telegram-канале. "На великоновоселковском направлении мы видим улучшение позиций наших подразделений. Продвижение идет уже и по территории Днепропетровской области. Поэтому улучшаются наши позиции абсолютно в понятной логике", - сказал Пушилин. По его словам, продвижение армии России с занятием новых рубежей продолжается на всех ключевых направлениях в ДНР.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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донецкая народная республика

днепропетровская область

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Наталья Макарова

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Наталья Макарова

россия, донецкая народная республика, днепропетровская область, денис пушилин, украина, вооруженные силы украины