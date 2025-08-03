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Пушилин рассказал о продвижении ВС России в Днепропетровской области и ДНР - РИА Новости, 03.08.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
20:46 03.08.2025 (обновлено: 21:17 03.08.2025)
https://ria.ru/20250803/spetsoperatsiya-2033137797.html
Пушилин рассказал о продвижении ВС России в Днепропетровской области и ДНР
Пушилин рассказал о продвижении ВС России в Днепропетровской области и ДНР - РИА Новости, 03.08.2025
Пушилин рассказал о продвижении ВС России в Днепропетровской области и ДНР
Российские войска продвигаются в Днепропетровской области и ДНР, заявил глава республики Денис Пушилин в Telegram-канале. РИА Новости, 03.08.2025
2025-08-03T20:46:00+03:00
2025-08-03T21:17:00+03:00
специальная военная операция на украине
днепропетровская область
донецкая народная республика
константиновка
денис пушилин
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Российские войска продвигаются в Днепропетровской области и ДНР, заявил глава республики Денис Пушилин в Telegram-канале.&quot;На Великоновоселковском направлении мы видим улучшение позиций наших подразделений. Продвижение идет уже и по территории Днепропетровской области. Поэтому улучшаются наши позиции абсолютно в понятной логике&quot;, — отметил он.По его словам, противник находится в критической ситуации на Красноармейском направлении. Вокруг самого города сжимается кольцо. Под контроль российской армии перешли оба берега Клебан-Быкского водохранилища и трасса между Красноармейском и Константиновкой. Логистические связи противника на территории республики планомерно перерезаются. Он отметил, что от освобожденного накануне села Александро-Калиново до Константиновки остается уже менее пяти километров."Мы понимаем, что после освобождения Часова Яра открывается определенный оперативный простор, в нескольких направлениях могут продвигаться наши подразделения, в том числе и в направлении Константиновки", — добавил Пушилин. При этом глава региона подчеркнул, что в освобожденном Часовом Яре требуется дозачистка. Он не исключил, что украинские боевики прячутся в отдельных домах и подвалах.
https://ria.ru/20250803/ukraina-2033123519.html
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днепропетровская область
донецкая народная республика
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днепропетровская область, донецкая народная республика, константиновка, денис пушилин, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Днепропетровская область, Донецкая Народная Республика, Константиновка, Денис Пушилин, Вооруженные силы РФ

Пушилин рассказал о продвижении ВС России в Днепропетровской области и ДНР

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкБоевая работа артиллеристов ВС России в зоне СВО
Боевая работа артиллеристов ВС России в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 03.08.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Боевая работа артиллеристов ВС России в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Российские войска продвигаются в Днепропетровской области и ДНР, заявил глава республики Денис Пушилин в Telegram-канале.
«

"На Великоновоселковском направлении мы видим улучшение позиций наших подразделений. Продвижение идет уже и по территории Днепропетровской области. Поэтому улучшаются наши позиции абсолютно в понятной логике", — отметил он.

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По его словам, противник находится в критической ситуации на Красноармейском направлении. Вокруг самого города сжимается кольцо.

Красноармейск — один из важнейших узлов противника в ДНР и всей украинской оперативно-стратегической группировки войск "Хортица". Он находится в 66 километрах к северо-западу от Донецка. За город идут бои.

Под контроль российской армии перешли оба берега Клебан-Быкского водохранилища и трасса между Красноармейском и Константиновкой. Логистические связи противника на территории республики планомерно перерезаются. Он отметил, что от освобожденного накануне села Александро-Калиново до Константиновки остается уже менее пяти километров.
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"Мы понимаем, что после освобождения Часова Яра открывается определенный оперативный простор, в нескольких направлениях могут продвигаться наши подразделения, в том числе и в направлении Константиновки", — добавил Пушилин.

Об освобождении Часова Яра стало известно 31 июля. Минобороны сообщило, что его взяли под контроль подразделения Южной группировки войск при наступлении на Краматорско-Дружковском направлении.

При этом глава региона подчеркнул, что в освобожденном Часовом Яре требуется дозачистка. Он не исключил, что украинские боевики прячутся в отдельных домах и подвалах.
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Специальная военная операция на УкраинеДнепропетровская областьДонецкая Народная РеспубликаКонстантиновкаДенис ПушилинВооруженные силы РФ
 
 
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