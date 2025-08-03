Пушилин рассказал о продвижении ВС России в Днепропетровской области и ДНР
© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкБоевая работа артиллеристов ВС России в зоне СВО
Боевая работа артиллеристов ВС России в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Российские войска продвигаются в Днепропетровской области и ДНР, заявил глава республики Денис Пушилин в Telegram-канале.
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"На Великоновоселковском направлении мы видим улучшение позиций наших подразделений. Продвижение идет уже и по территории Днепропетровской области. Поэтому улучшаются наши позиции абсолютно в понятной логике", — отметил он.
По его словам, противник находится в критической ситуации на Красноармейском направлении. Вокруг самого города сжимается кольцо.
Красноармейск — один из важнейших узлов противника в ДНР и всей украинской оперативно-стратегической группировки войск "Хортица". Он находится в 66 километрах к северо-западу от Донецка. За город идут бои.
Под контроль российской армии перешли оба берега Клебан-Быкского водохранилища и трасса между Красноармейском и Константиновкой. Логистические связи противника на территории республики планомерно перерезаются. Он отметил, что от освобожденного накануне села Александро-Калиново до Константиновки остается уже менее пяти километров.
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"Мы понимаем, что после освобождения Часова Яра открывается определенный оперативный простор, в нескольких направлениях могут продвигаться наши подразделения, в том числе и в направлении Константиновки", — добавил Пушилин.
Об освобождении Часова Яра стало известно 31 июля. Минобороны сообщило, что его взяли под контроль подразделения Южной группировки войск при наступлении на Краматорско-Дружковском направлении.
При этом глава региона подчеркнул, что в освобожденном Часовом Яре требуется дозачистка. Он не исключил, что украинские боевики прячутся в отдельных домах и подвалах.
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