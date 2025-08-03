https://ria.ru/20250803/spetsoperatsiya-2033137797.html

Пушилин рассказал о продвижении ВС России в Днепропетровской области и ДНР

Пушилин рассказал о продвижении ВС России в Днепропетровской области и ДНР - РИА Новости, 03.08.2025

Пушилин рассказал о продвижении ВС России в Днепропетровской области и ДНР

Российские войска продвигаются в Днепропетровской области и ДНР, заявил глава республики Денис Пушилин в Telegram-канале. РИА Новости, 03.08.2025

2025-08-03T20:46:00+03:00

2025-08-03T20:46:00+03:00

2025-08-03T21:17:00+03:00

специальная военная операция на украине

днепропетровская область

донецкая народная республика

константиновка

денис пушилин

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Российские войска продвигаются в Днепропетровской области и ДНР, заявил глава республики Денис Пушилин в Telegram-канале."На Великоновоселковском направлении мы видим улучшение позиций наших подразделений. Продвижение идет уже и по территории Днепропетровской области. Поэтому улучшаются наши позиции абсолютно в понятной логике", — отметил он.По его словам, противник находится в критической ситуации на Красноармейском направлении. Вокруг самого города сжимается кольцо. Под контроль российской армии перешли оба берега Клебан-Быкского водохранилища и трасса между Красноармейском и Константиновкой. Логистические связи противника на территории республики планомерно перерезаются. Он отметил, что от освобожденного накануне села Александро-Калиново до Константиновки остается уже менее пяти километров."Мы понимаем, что после освобождения Часова Яра открывается определенный оперативный простор, в нескольких направлениях могут продвигаться наши подразделения, в том числе и в направлении Константиновки", — добавил Пушилин. При этом глава региона подчеркнул, что в освобожденном Часовом Яре требуется дозачистка. Он не исключил, что украинские боевики прячутся в отдельных домах и подвалах.

https://ria.ru/20250803/ukraina-2033123519.html

https://ria.ru/20250803/ukraina-2033139874.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

днепропетровская область

донецкая народная республика

константиновка

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днепропетровская область, донецкая народная республика, константиновка, денис пушилин, вооруженные силы рф