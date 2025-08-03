https://ria.ru/20250803/solntse-2033120297.html
На Солнце произошла самая мощная за полтора месяца вспышка
На Солнце произошла самая мощная за полтора месяца вспышка - РИА Новости, 03.08.2025
На Солнце произошла самая мощная за полтора месяца вспышка
Вспышка уровня М2.9 произошла на Солнце, она стала самой мощной за полтора месяца, сообщил РИА Новости руководитель Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН... РИА Новости, 03.08.2025
2025-08-03T17:58:00+03:00
2025-08-03T17:58:00+03:00
2025-08-03T17:58:00+03:00
земля
москва
российская академия наук
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149189/78/1491897861_0:130:1500:974_1920x0_80_0_0_632c35cafb6f4ec1b43c4fee9f6bc318.jpg
МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Вспышка уровня М2.9 произошла на Солнце, она стала самой мощной за полтора месяца, сообщил РИА Новости руководитель Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН Сергей Богачёв. "На Солнце только что зарегистрирована вспышка уровня M2.9 (сильная)... Последний раз более крупное событие наблюдалось на Солнце ещё 20 июня. Тогда около 3 часов утра по Москве произошла вспышка уровня X1.9", - сказал Богачёв. По его словам, взрыв произошёл в активной области 4168, только вчера появившейся в северном полушарии Солнца. Вспышка стала результатом самого сильного за последнее время всплеска солнечной активности, начавшегося 1 августа. За последние трое суток на Солнце зарегистрировано 35 вспышек, но до уровня M солнечная активность добралась впервые, уточнил учёный. Пока возможные геомагнитные последствия на Земле не ясны. Первые поступившие данные, как рассказал учёный, еще не показывают наличия выбросов солнечного вещества в сторону Земли. "В то же время место формирования вспышки располагается почти точно на линии Солнце-Земля, откуда такое воздействие на планету происходит с наибольшей эффективностью. Позже будет выдана обновленная информация. Риски крупных вспышек сохраняются на высоком уровне. Есть возможность формирования в течение сегодняшних суток событий высшего балла X", - добавил он.
https://ria.ru/20250723/solntse-2030770660.html
https://ria.ru/20250803/britaniya-2033051414.html
земля
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149189/78/1491897861_15:0:1486:1103_1920x0_80_0_0_b35089893f835a8da6fb8ff2c9eb3b2a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
земля, москва, российская академия наук
Земля, Москва, Российская академия наук
На Солнце произошла самая мощная за полтора месяца вспышка
На Солнце произошла самая мощная за полтора месяца вспышка уровня М2.9
МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Вспышка уровня М2.9 произошла на Солнце, она стала самой мощной за полтора месяца, сообщил РИА Новости руководитель Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН Сергей Богачёв.
"На Солнце только что зарегистрирована вспышка уровня M2.9 (сильная)... Последний раз более крупное событие наблюдалось на Солнце ещё 20 июня. Тогда около 3 часов утра по Москве
произошла вспышка уровня X1.9", - сказал Богачёв.
По его словам, взрыв произошёл в активной области 4168, только вчера появившейся в северном полушарии Солнца. Вспышка стала результатом самого сильного за последнее время всплеска солнечной активности, начавшегося 1 августа. За последние трое суток на Солнце зарегистрировано 35 вспышек, но до уровня M солнечная активность добралась впервые, уточнил учёный.
Пока возможные геомагнитные последствия на Земле
не ясны. Первые поступившие данные, как рассказал учёный, еще не показывают наличия выбросов солнечного вещества в сторону Земли.
"В то же время место формирования вспышки располагается почти точно на линии Солнце-Земля, откуда такое воздействие на планету происходит с наибольшей эффективностью. Позже будет выдана обновленная информация. Риски крупных вспышек сохраняются на высоком уровне. Есть возможность формирования в течение сегодняшних суток событий высшего балла X", - добавил он.