https://ria.ru/20250803/putin-2033042674.html

Путин выразил уверенность в востребованности ВСМ у россиян

Путин выразил уверенность в востребованности ВСМ у россиян - РИА Новости, 03.08.2025

Путин выразил уверенность в востребованности ВСМ у россиян

Президент России Владимир Путин выразил уверенность, что проекты железнодорожных высокоскоростных магистралей (ВСМ) будут востребованы у россиян и у растущей... РИА Новости, 03.08.2025

2025-08-03T00:08:00+03:00

2025-08-03T00:08:00+03:00

2025-08-03T00:08:00+03:00

экономика

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москва

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владимир путин

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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин выразил уверенность, что проекты железнодорожных высокоскоростных магистралей (ВСМ) будут востребованы у россиян и у растущей экономики РФ. Путин в видеообращении поздравил работников и ветеранов железнодорожного транспорта России с профессиональным праздником. "В планах… создание первой в стране высокоскоростной магистрали от Москвы до Санкт-Петербурга. А в дальнейшем и целой системы таких магистралей. Уверен, эти проекты будут востребованы нашими гражданами и нашей растущей экономикой", - отметил президент. Высокоскоростной считается специализированная электрифицированная двухпутная железнодорожная линия для эксплуатации поездов со скоростями от 200 до 400 километров в час. Пока в России таких дорог нет. Пилотным проектом станет ВСМ между Москвой и Петербургом. Дорога будет полностью запущена в 2028 году. Время в пути между Москвой и Санкт-Петербургом по ВСМ составит два часа 15 минут. ВСМ Москва - Санкт-Петербург - это первый из пяти проектов высокоскоростных железных дорог, утвержденных Путиным. После магистрали Москва-Петербург планируется строительство таких дорог из столицы в Екатеринбург, затем в Адлер, потом в Минск и после - в Рязань.

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экономика, россия, москва, санкт-петербург, владимир путин