Рейтинг@Mail.ru
В Казахстане более ста спасателей тушат крупный природный пожар - РИА Новости, 03.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:17 03.08.2025
https://ria.ru/20250803/pozhar-2033108250.html
В Казахстане более ста спасателей тушат крупный природный пожар
В Казахстане более ста спасателей тушат крупный природный пожар - РИА Новости, 03.08.2025
В Казахстане более ста спасателей тушат крупный природный пожар
Более 100 спасателей тушат крупный природный пожар в горах Алма-Атинской области на юге Казахстана, сообщает в воскресенье пресс-служба МЧС республики. РИА Новости, 03.08.2025
2025-08-03T16:17:00+03:00
2025-08-03T16:17:00+03:00
в мире
алма-атинская область
казахстан
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149931/22/1499312267_0:293:5616:3452_1920x0_80_0_0_4702ce566c5093feb0abfa7a0001212c.jpg
АЛМА-АТА, 3 авг - РИА Новости. Более 100 спасателей тушат крупный природный пожар в горах Алма-Атинской области на юге Казахстана, сообщает в воскресенье пресс-служба МЧС республики. "На пульт 112 департамента ЧС Алматинской области поступило сообщение о том, что в Карасайском районе Алматинской области, в горной местности вблизи села Долан зафиксировано возгорание сухой травы и кустарников. К ликвидации возгорания привлечены более 100 человек и 20-ти единиц техники", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале спасательного ведомства. Отмечается, что также в тушении пожара задействован вертолет АО "Казавиаспас", осуществляющий сброс воды с помощью водосливного устройства. В МЧС добавили, что борьбу с огнем осложняют крутая горная местность, отсутствие подъездных путей и высокая плотность растительности.
https://ria.ru/20250803/podtoplenie-2033095769.html
алма-атинская область
казахстан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149931/22/1499312267_312:0:5304:3744_1920x0_80_0_0_27768a00aa4db2ee2a28d5d370973a27.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, алма-атинская область, казахстан, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В мире, Алма-Атинская область, Казахстан, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Казахстане более ста спасателей тушат крупный природный пожар

В горах Алма-Атинской области более ста спасателей тушат крупный природный пожар

© Fotolia / WellphotoПожарные работают на месте происшествия
Пожарные работают на месте происшествия - РИА Новости, 1920, 03.08.2025
© Fotolia / Wellphoto
Пожарные работают на месте происшествия. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
АЛМА-АТА, 3 авг - РИА Новости. Более 100 спасателей тушат крупный природный пожар в горах Алма-Атинской области на юге Казахстана, сообщает в воскресенье пресс-служба МЧС республики.
"На пульт 112 департамента ЧС Алматинской области поступило сообщение о том, что в Карасайском районе Алматинской области, в горной местности вблизи села Долан зафиксировано возгорание сухой травы и кустарников. К ликвидации возгорания привлечены более 100 человек и 20-ти единиц техники", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале спасательного ведомства.
Отмечается, что также в тушении пожара задействован вертолет АО "Казавиаспас", осуществляющий сброс воды с помощью водосливного устройства. В МЧС добавили, что борьбу с огнем осложняют крутая горная местность, отсутствие подъездных путей и высокая плотность растительности.
Наводнение на Кубани - РИА Новости, 1920, 03.08.2025
К ликвидации последствий подтопления на Кубани привлекли более 150 человек
Вчера, 14:22
 
В миреАлма-Атинская областьКазахстанМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала