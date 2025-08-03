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В Казахстане более ста спасателей тушат крупный природный пожар
В Казахстане более ста спасателей тушат крупный природный пожар - РИА Новости, 03.08.2025
В Казахстане более ста спасателей тушат крупный природный пожар
Более 100 спасателей тушат крупный природный пожар в горах Алма-Атинской области на юге Казахстана, сообщает в воскресенье пресс-служба МЧС республики. РИА Новости, 03.08.2025
2025-08-03T16:17:00+03:00
2025-08-03T16:17:00+03:00
2025-08-03T16:17:00+03:00
в мире
алма-атинская область
казахстан
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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АЛМА-АТА, 3 авг - РИА Новости. Более 100 спасателей тушат крупный природный пожар в горах Алма-Атинской области на юге Казахстана, сообщает в воскресенье пресс-служба МЧС республики. "На пульт 112 департамента ЧС Алматинской области поступило сообщение о том, что в Карасайском районе Алматинской области, в горной местности вблизи села Долан зафиксировано возгорание сухой травы и кустарников. К ликвидации возгорания привлечены более 100 человек и 20-ти единиц техники", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале спасательного ведомства. Отмечается, что также в тушении пожара задействован вертолет АО "Казавиаспас", осуществляющий сброс воды с помощью водосливного устройства. В МЧС добавили, что борьбу с огнем осложняют крутая горная местность, отсутствие подъездных путей и высокая плотность растительности.
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в мире, алма-атинская область, казахстан, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В мире, Алма-Атинская область, Казахстан, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Казахстане более ста спасателей тушат крупный природный пожар
В горах Алма-Атинской области более ста спасателей тушат крупный природный пожар