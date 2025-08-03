https://ria.ru/20250803/pozhar-2033108250.html

В Казахстане более ста спасателей тушат крупный природный пожар

В Казахстане более ста спасателей тушат крупный природный пожар - РИА Новости, 03.08.2025

В Казахстане более ста спасателей тушат крупный природный пожар

Более 100 спасателей тушат крупный природный пожар в горах Алма-Атинской области на юге Казахстана, сообщает в воскресенье пресс-служба МЧС республики. РИА Новости, 03.08.2025

2025-08-03T16:17:00+03:00

2025-08-03T16:17:00+03:00

2025-08-03T16:17:00+03:00

в мире

алма-атинская область

казахстан

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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АЛМА-АТА, 3 авг - РИА Новости. Более 100 спасателей тушат крупный природный пожар в горах Алма-Атинской области на юге Казахстана, сообщает в воскресенье пресс-служба МЧС республики. "На пульт 112 департамента ЧС Алматинской области поступило сообщение о том, что в Карасайском районе Алматинской области, в горной местности вблизи села Долан зафиксировано возгорание сухой травы и кустарников. К ликвидации возгорания привлечены более 100 человек и 20-ти единиц техники", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале спасательного ведомства. Отмечается, что также в тушении пожара задействован вертолет АО "Казавиаспас", осуществляющий сброс воды с помощью водосливного устройства. В МЧС добавили, что борьбу с огнем осложняют крутая горная местность, отсутствие подъездных путей и высокая плотность растительности.

https://ria.ru/20250803/podtoplenie-2033095769.html

алма-атинская область

казахстан

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в мире, алма-атинская область, казахстан, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)