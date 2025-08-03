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Казахстан продолжит оказывать помощь Афганистану, заявил Токаев - РИА Новости, 03.08.2025
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15:35 03.08.2025
https://ria.ru/20250803/pomosch-2033103682.html
Казахстан продолжит оказывать помощь Афганистану, заявил Токаев
Казахстан продолжит оказывать помощь Афганистану, заявил Токаев - РИА Новости, 03.08.2025
Казахстан продолжит оказывать помощь Афганистану, заявил Токаев
Казахстан продолжит оказывать помощь Афганистану в сфере образования, торговли и продовольственной безопасности, заявил казахстанский президент Касым-Жомарт... РИА Новости, 03.08.2025
2025-08-03T15:35:00+03:00
2025-08-03T15:35:00+03:00
в мире
афганистан
казахстан
центральная азия
касым-жомарт токаев
антониу гутерреш
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АЛМА-АТА, 3 авг - РИА Новости. Казахстан продолжит оказывать помощь Афганистану в сфере образования, торговли и продовольственной безопасности, заявил казахстанский президент Касым-Жомарт Токаев. "Казахстан по-прежнему привержен поддержке афганского народа через оказание гуманитарной помощи, реализацию образовательных проектов, развитие торговли и инициатив в области продовольственной безопасности", - заявил Токаев, выступая в региональном центре ООН по целям устойчивого развития для Центральной Азии и Афганистана в Алма-Ате. Глава государства отметил, что мир и развитие в Афганистане должны идти рука об руку, поскольку человеческое достоинство и нормы международного права тесно взаимосвязаны. Без усилий, направленных на их защиту и продвижение, невозможно достичь прочной и устойчивой стабильности в регионе, подчеркнул президент. В воскресение Токаев и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш, прибывший с визитом в Казахстан, приняли участие в подписании соглашения между правительством республики и Организацией Объединенных Наций о создании регионального центра организации по целям устойчивого развития для Центральной Азии и Афганистана. Генеральная Ассамблея ООН одобрила резолюцию от 4 марта 2025 года об учреждении нового регионального центра в Алма-Ате. В его задачи входит координация усилий, техническая помощь и реализация проектов по борьбе с нищетой, развитию экономики, управлению водными ресурсами, борьбе с изменением климата, здравоохранению и образованию. Двенадцатого июля информационный портал Ariana news со ссылкой на заявление директора управления по связям с общественностью министерства иностранных дел Афганистана Зию Ахмада сообщил, что Казахстан принял решение в ближайшем будущем принять посла Афганистана в Астане, одновременно повысив уровень своего дипломатического представительства в Кабуле до посла.
https://ria.ru/20250801/kazahstan-2032883425.html
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в мире, афганистан, казахстан, центральная азия, касым-жомарт токаев, антониу гутерреш, оон
В мире, Афганистан, Казахстан, Центральная Азия, Касым-Жомарт Токаев, Антониу Гутерреш, ООН
Казахстан продолжит оказывать помощь Афганистану, заявил Токаев

Токаев: Казахстан продолжит помогать Афганистану в сфере образования и торговли

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкКасым-Жомарт Токаев
Касым-Жомарт Токаев - РИА Новости, 1920, 03.08.2025
© РИА Новости / POOL
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Касым-Жомарт Токаев. Архивное фото
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АЛМА-АТА, 3 авг - РИА Новости. Казахстан продолжит оказывать помощь Афганистану в сфере образования, торговли и продовольственной безопасности, заявил казахстанский президент Касым-Жомарт Токаев.
"Казахстан по-прежнему привержен поддержке афганского народа через оказание гуманитарной помощи, реализацию образовательных проектов, развитие торговли и инициатив в области продовольственной безопасности", - заявил Токаев, выступая в региональном центре ООН по целям устойчивого развития для Центральной Азии и Афганистана в Алма-Ате.
Касым-Жомарт Токаев - РИА Новости, 1920, 01.08.2025
Казахстан и США продолжают переговоры по поводу пошлин
1 августа, 17:10
Глава государства отметил, что мир и развитие в Афганистане должны идти рука об руку, поскольку человеческое достоинство и нормы международного права тесно взаимосвязаны. Без усилий, направленных на их защиту и продвижение, невозможно достичь прочной и устойчивой стабильности в регионе, подчеркнул президент.
В воскресение Токаев и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш, прибывший с визитом в Казахстан, приняли участие в подписании соглашения между правительством республики и Организацией Объединенных Наций о создании регионального центра организации по целям устойчивого развития для Центральной Азии и Афганистана.
Генеральная Ассамблея ООН одобрила резолюцию от 4 марта 2025 года об учреждении нового регионального центра в Алма-Ате. В его задачи входит координация усилий, техническая помощь и реализация проектов по борьбе с нищетой, развитию экономики, управлению водными ресурсами, борьбе с изменением климата, здравоохранению и образованию.
Двенадцатого июля информационный портал Ariana news со ссылкой на заявление директора управления по связям с общественностью министерства иностранных дел Афганистана Зию Ахмада сообщил, что Казахстан принял решение в ближайшем будущем принять посла Афганистана в Астане, одновременно повысив уровень своего дипломатического представительства в Кабуле до посла.
Стамбул - РИА Новости, 1920, 29.07.2025
Токаев получил от Эрдогана высшую государственную награду Турции
29 июля, 22:24
 
В миреАфганистанКазахстанЦентральная АзияКасым-Жомарт ТокаевАнтониу ГутеррешООН
 
 
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