Казахстан продолжит оказывать помощь Афганистану, заявил Токаев
Токаев: Казахстан продолжит помогать Афганистану в сфере образования и торговли
Касым-Жомарт Токаев. Архивное фото
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АЛМА-АТА, 3 авг - РИА Новости. Казахстан продолжит оказывать помощь Афганистану в сфере образования, торговли и продовольственной безопасности, заявил казахстанский президент Касым-Жомарт Токаев.
"Казахстан по-прежнему привержен поддержке афганского народа через оказание гуманитарной помощи, реализацию образовательных проектов, развитие торговли и инициатив в области продовольственной безопасности", - заявил Токаев, выступая в региональном центре ООН по целям устойчивого развития для Центральной Азии и Афганистана в Алма-Ате.
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Глава государства отметил, что мир и развитие в Афганистане должны идти рука об руку, поскольку человеческое достоинство и нормы международного права тесно взаимосвязаны. Без усилий, направленных на их защиту и продвижение, невозможно достичь прочной и устойчивой стабильности в регионе, подчеркнул президент.
В воскресение Токаев и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш, прибывший с визитом в Казахстан, приняли участие в подписании соглашения между правительством республики и Организацией Объединенных Наций о создании регионального центра организации по целям устойчивого развития для Центральной Азии и Афганистана.
Генеральная Ассамблея ООН одобрила резолюцию от 4 марта 2025 года об учреждении нового регионального центра в Алма-Ате. В его задачи входит координация усилий, техническая помощь и реализация проектов по борьбе с нищетой, развитию экономики, управлению водными ресурсами, борьбе с изменением климата, здравоохранению и образованию.
Двенадцатого июля информационный портал Ariana news со ссылкой на заявление директора управления по связям с общественностью министерства иностранных дел Афганистана Зию Ахмада сообщил, что Казахстан принял решение в ближайшем будущем принять посла Афганистана в Астане, одновременно повысив уровень своего дипломатического представительства в Кабуле до посла.