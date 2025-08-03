https://ria.ru/20250803/peterburg-2033096268.html

В Пулково на вылет задержали 11 рейсов

В Пулково на вылет задержали 11 рейсов - РИА Новости, 03.08.2025

В Пулково на вылет задержали 11 рейсов

В аэропорту "Пулково" на вылет задержаны 11 рейсов в Москву, Калининград, Екатеринбург, Сочи, сообщает пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры. РИА Новости, 03.08.2025

2025-08-03T14:23:00+03:00

2025-08-03T14:23:00+03:00

2025-08-03T14:23:00+03:00

москва

калининград

екатеринбург

пулково (аэропорт)

северо-западная транспортная прокуратура

происшествия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 авг - РИА Новости. В аэропорту "Пулково" на вылет задержаны 11 рейсов в Москву, Калининград, Екатеринбург, Сочи, сообщает пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры. "На вылет из Санкт-Петербурга задержаны 11 рейсов в Москву, Калининград, Екатеринбург, Сочи. Из Калининграда — 12 в Москву и Санкт-Петербург. Санкт-Петербургская и Калининградская транспортные прокуратуры контролируют соблюдение прав пассажиров и предоставление услуг, предусмотренных федеральными авиационными правилами", - сообщает пресс-служба. Ранее сообщалось, что аэропорт "Пулково" в воскресенье утром возобновил работу после снятия ограничений. Было задержано 20 рейсов, 4 рейса ушли на запасные аэродромы в Москву, сообщала компания "Воздушные ворота Северной столицы" (оператор аэропорта).

https://ria.ru/20250802/domodedovo-2033021519.html

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москва, калининград, екатеринбург, пулково (аэропорт), северо-западная транспортная прокуратура, происшествия