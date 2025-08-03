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В Пулково на вылет задержали 11 рейсов - РИА Новости, 03.08.2025
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14:23 03.08.2025
https://ria.ru/20250803/peterburg-2033096268.html
В Пулково на вылет задержали 11 рейсов
В Пулково на вылет задержали 11 рейсов - РИА Новости, 03.08.2025
В Пулково на вылет задержали 11 рейсов
В аэропорту "Пулково" на вылет задержаны 11 рейсов в Москву, Калининград, Екатеринбург, Сочи, сообщает пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры. РИА Новости, 03.08.2025
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2025-08-03T14:23:00+03:00
москва
калининград
екатеринбург
пулково (аэропорт)
северо-западная транспортная прокуратура
происшествия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 авг - РИА Новости. В аэропорту "Пулково" на вылет задержаны 11 рейсов в Москву, Калининград, Екатеринбург, Сочи, сообщает пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры. "На вылет из Санкт-Петербурга задержаны 11 рейсов в Москву, Калининград, Екатеринбург, Сочи. Из Калининграда — 12 в Москву и Санкт-Петербург. Санкт-Петербургская и Калининградская транспортные прокуратуры контролируют соблюдение прав пассажиров и предоставление услуг, предусмотренных федеральными авиационными правилами", - сообщает пресс-служба. Ранее сообщалось, что аэропорт "Пулково" в воскресенье утром возобновил работу после снятия ограничений. Было задержано 20 рейсов, 4 рейса ушли на запасные аэродромы в Москву, сообщала компания "Воздушные ворота Северной столицы" (оператор аэропорта).
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москва, калининград, екатеринбург, пулково (аэропорт), северо-западная транспортная прокуратура, происшествия
Москва, Калининград, Екатеринбург, Пулково (аэропорт), Северо-Западная транспортная прокуратура, Происшествия
В Пулково на вылет задержали 11 рейсов

В Пулково задержали 11 рейсов в Москву, Калининград, Екатеринбург и Сочи

© Аэропорт Пулково/TelegramОбстановка в аэропорту Пулково
Обстановка в аэропорту Пулково - РИА Новости, 1920, 03.08.2025
© Аэропорт Пулково/Telegram
Обстановка в аэропорту Пулково. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 авг - РИА Новости. В аэропорту "Пулково" на вылет задержаны 11 рейсов в Москву, Калининград, Екатеринбург, Сочи, сообщает пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры.
"На вылет из Санкт-Петербурга задержаны 11 рейсов в Москву, Калининград, Екатеринбург, Сочи. Из Калининграда — 12 в Москву и Санкт-Петербург. Санкт-Петербургская и Калининградская транспортные прокуратуры контролируют соблюдение прав пассажиров и предоставление услуг, предусмотренных федеральными авиационными правилами", - сообщает пресс-служба.
Ранее сообщалось, что аэропорт "Пулково" в воскресенье утром возобновил работу после снятия ограничений. Было задержано 20 рейсов, 4 рейса ушли на запасные аэродромы в Москву, сообщала компания "Воздушные ворота Северной столицы" (оператор аэропорта).
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МоскваКалининградЕкатеринбургПулково (аэропорт)Северо-Западная транспортная прокуратураПроисшествия
 
 
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