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В МВД рассказали о подростке, который поджег пункт полиции в Петербурге - РИА Новости, 03.08.2025
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10:49 03.08.2025 (обновлено: 11:17 03.08.2025)
https://ria.ru/20250803/peterburg-2033069497.html
В МВД рассказали о подростке, который поджег пункт полиции в Петербурге
В МВД рассказали о подростке, который поджег пункт полиции в Петербурге - РИА Новости, 03.08.2025
В МВД рассказали о подростке, который поджег пункт полиции в Петербурге
Подростку, который подозревается в поджоге недействующего пункта полиции в Санкт-Петербурге из желания заработать, пообещали 250 тысяч рублей, а самому поджогу... РИА Новости, 03.08.2025
2025-08-03T10:49:00+03:00
2025-08-03T11:17:00+03:00
происшествия
санкт-петербург
россия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 авг – РИА Новости. Подростку, который подозревается в поджоге недействующего пункта полиции в Санкт-Петербурге из желания заработать, пообещали 250 тысяч рублей, а самому поджогу предшествовало знакомство с девушкой, которой была отправлена геолокация популярных в городе мест, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ. Городской главк СК РФ в воскресенье сообщил о задержании подростка, подозреваемого в поджоге недействующего пункта полиции на Московской площади, крыша которого в субботу днем загорелась после броска бутылки с горючей смесью. Возгорание потушили очевидцы, никто не пострадал. Уголовное дело возбуждено по статье о теракте, отмечали в ГСУСК. Как уточняют в ГУМВД, задержанным оказался 14-летний подросток. "Полицейским подросток признался, что 28 июля через социальные сети познакомился с девушкой. После короткого общения она попросила отправить геолокации популярных мест в Санкт-Петербурге, сославшись на то, что недавно переехала и не ориентируется в городе. После этого девушка перестала отвечать на сообщения, удалила переписку и заблокировала его аккаунт", – рассказали в полиции. Уточняется, что вскоре подростку позвонил неизвестный, который сообщил, что переданные им геоданные были использованы в преступных целях. "Во избежание последствий" мальчику предложили поджечь помещение бывшего пикета полиции на Московском проспекте, пообещав за это 250 тысяч рублей. "Подозреваемый сразу согласился. По указанной инструкции он приобрел составляющие для зажигательной смеси, после чего готовый состав перелил в стеклянную бутылку, поджег и бросил ее в выбранный объект. Денежное вознаграждение поджигатель так и не получил", – добавили в ГУМВД.
https://ria.ru/20250802/smi-2032962364.html
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Допрос подростка, который подозревается в поджоге недействующего пункта полиции
В Петербурге 14-летний подросток подозревается в поджоге недействующего пункта полиции, ему пообещали за это 250 тысяч рублей, сообщает МВД региона. Поджогу предшествовало знакомство с девушкой, которой была отправлена геолокация популярных в городе мест. Потом подростку позвонил неизвестный, заявивший, что переданные геоданные были использованы в преступных целях. "Во избежание последствий" мальчику предложили поджечь помещение бывшего пикета полиции на Московском проспекте, пообещав за это также денежную награду. Ее он, разумеется, не получил.
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происшествия, санкт-петербург, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Санкт-Петербург, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
В МВД рассказали о подростке, который поджег пункт полиции в Петербурге

Подростку, поджегшему пункт полиции в Петербурге, пообещали 250 тысяч рублей

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 авг – РИА Новости. Подростку, который подозревается в поджоге недействующего пункта полиции в Санкт-Петербурге из желания заработать, пообещали 250 тысяч рублей, а самому поджогу предшествовало знакомство с девушкой, которой была отправлена геолокация популярных в городе мест, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ.
Городской главк СК РФ в воскресенье сообщил о задержании подростка, подозреваемого в поджоге недействующего пункта полиции на Московской площади, крыша которого в субботу днем загорелась после броска бутылки с горючей смесью. Возгорание потушили очевидцы, никто не пострадал. Уголовное дело возбуждено по статье о теракте, отмечали в ГСУСК.
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Как уточняют в ГУМВД, задержанным оказался 14-летний подросток.
"Полицейским подросток признался, что 28 июля через социальные сети познакомился с девушкой. После короткого общения она попросила отправить геолокации популярных мест в Санкт-Петербурге, сославшись на то, что недавно переехала и не ориентируется в городе. После этого девушка перестала отвечать на сообщения, удалила переписку и заблокировала его аккаунт", – рассказали в полиции.
Уточняется, что вскоре подростку позвонил неизвестный, который сообщил, что переданные им геоданные были использованы в преступных целях. "Во избежание последствий" мальчику предложили поджечь помещение бывшего пикета полиции на Московском проспекте, пообещав за это 250 тысяч рублей.
"Подозреваемый сразу согласился. По указанной инструкции он приобрел составляющие для зажигательной смеси, после чего готовый состав перелил в стеклянную бутылку, поджег и бросил ее в выбранный объект. Денежное вознаграждение поджигатель так и не получил", – добавили в ГУМВД.
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