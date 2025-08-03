https://ria.ru/20250803/neft-2033103873.html
Страны ОПЕК+ увеличат предельный уровень добычи нефти в сентябре
Страны ОПЕК+ увеличат предельный уровень добычи нефти в сентябре - РИА Новости, 03.08.2025
Страны ОПЕК+ увеличат предельный уровень добычи нефти в сентябре
Страны ОПЕК+, у которых есть "добровольные", то есть дополнительные к существующим квотам, ограничения на добычу, фактически увеличат предельный уровень добычи... РИА Новости, 03.08.2025
2025-08-03T15:37:00+03:00
2025-08-03T15:37:00+03:00
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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Страны ОПЕК+, у которых есть "добровольные", то есть дополнительные к существующим квотам, ограничения на добычу, фактически увеличат предельный уровень добычи нефти в сентябре на 528 тысяч баррелей в сутки, если учитывать текущий план по компенсациям ранее допущенного перепроизводства, следует из расчетов РИА Новости. Речь идет о России, Саудовской Аравии, Ираке, ОАЭ, Кувейте, Казахстане, Алжире и Омане, которые добровольно приняли на себя дополнительные обязательства по сокращению предложения нефти на мировом рынке. Ограничения на 1,65 миллиона баррелей в сутки действуют до конца 2026 года. Введенные чуть позднее - еще на 2,2 миллиона - постепенно отменяются с апреля. Ранее ОПЕК+ сообщил, что его участники с добровольными ограничениями нарастят разрешенный уровень добычи нефти в сентябре еще на 547 тысяч баррелей в сутки после увеличения примерно на тот же уровень в августе. Однако этот план не учитывает представленный в секретариат ОПЕК график компенсаций ранее допущенного перепроизводства. В августе восьмерка "добровольцев" установила для себя максимально разрешенную добычу на уровне 32,333 миллиона баррелей в сутки, но с учетом плана по компенсациям допустимый уровень составил 31,832 миллиона баррелей в сутки. Относительно июля нефтепроизводство можно было увеличить только на 502 тысяч баррелей. В сентябре эти страны ОПЕК+ установили для себя максимальную добычу на уровне 32,88 миллиона баррелей, но с учетом нынешнего плана по компенсациям фактически ее рост разрешен только на 528 тысяч, до 32,36 миллиона баррелей в сутки. Тем не менее, страны, продолжающие добывать больше допустимого уровня, должны актуализировать и представить Секретариату ОПЕК обновленные графики компенсации перепроизводства до 18 августа.
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в мире, россия, саудовская аравия, ирак, опек
В мире, Россия, Саудовская Аравия, Ирак, ОПЕК
Страны ОПЕК+ увеличат предельный уровень добычи нефти в сентябре
Страны ОПЕК+ увеличат добычу нефти в сентябре на 528 тысяч баррелей в сутки
МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Страны ОПЕК+, у которых есть "добровольные", то есть дополнительные к существующим квотам, ограничения на добычу, фактически увеличат предельный уровень добычи нефти в сентябре на 528 тысяч баррелей в сутки, если учитывать текущий план по компенсациям ранее допущенного перепроизводства, следует из расчетов РИА Новости.
Речь идет о России
, Саудовской Аравии
, Ираке
, ОАЭ
, Кувейте
, Казахстане
, Алжире
и Омане
, которые добровольно приняли на себя дополнительные обязательства по сокращению предложения нефти на мировом рынке. Ограничения на 1,65 миллиона баррелей в сутки действуют до конца 2026 года. Введенные чуть позднее - еще на 2,2 миллиона - постепенно отменяются с апреля.
Ранее ОПЕК+
сообщил, что его участники с добровольными ограничениями нарастят разрешенный уровень добычи нефти в сентябре еще на 547 тысяч баррелей в сутки после увеличения примерно на тот же уровень в августе. Однако этот план не учитывает представленный в секретариат ОПЕК график компенсаций ранее допущенного перепроизводства.
В августе восьмерка "добровольцев" установила для себя максимально разрешенную добычу на уровне 32,333 миллиона баррелей в сутки, но с учетом плана по компенсациям допустимый уровень составил 31,832 миллиона баррелей в сутки. Относительно июля нефтепроизводство можно было увеличить только на 502 тысяч баррелей.
В сентябре эти страны ОПЕК+ установили для себя максимальную добычу на уровне 32,88 миллиона баррелей, но с учетом нынешнего плана по компенсациям фактически ее рост разрешен только на 528 тысяч, до 32,36 миллиона баррелей в сутки.
Тем не менее, страны, продолжающие добывать больше допустимого уровня, должны актуализировать и представить Секретариату ОПЕК обновленные графики компенсации перепроизводства до 18 августа.