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МСП Дальнего Востока привлекло свыше 30 млрд рублей за счет господдержки

МСП Дальнего Востока привлекло свыше 30 млрд рублей за счет господдержки - РИА Новости, 03.08.2025

МСП Дальнего Востока привлекло свыше 30 млрд рублей за счет господдержки

За первые шесть месяцев текущего года субъекты малого и среднего бизнеса Дальнего Востока привлекли финансирование на общую сумму более 30 миллиардов рублей с... РИА Новости, 03.08.2025

2025-08-03T10:12:00+03:00

2025-08-03T10:12:00+03:00

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МОСКВА, 3 авг – РИА Новости. За первые шесть месяцев текущего года субъекты малого и среднего бизнеса Дальнего Востока привлекли финансирование на общую сумму более 30 миллиардов рублей с помощью инструментов участников Национальной гарантийной системы, оператором которой является Корпорация МСП, сообщает пресс-служба федерального института развития.Как уточняется, данный показатель на 5% больше, чем за аналогичный период прошлого года."Дальний Восток имеет колоссальный потенциал для развития. И речь идет не только об уникальных природных условиях, которые позволяют активно развивать туризм и сопутствующие ему отрасли. Расположение делает регион крупным логистическим хабом, а также эффективной площадкой для кооперации с международными партнерами в промышленности и торговле. Малый и средний бизнес здесь выступает одним из драйверов и уже сейчас присутствует во всех этих сферах экономики ДФО. По итогам первого полугодия 2025 года господдержка позволила местным МСП привлечь более 30 миллиардов рублей", - отметил министр экономического развития РФ Максим Решетников в ходе поездки на Дальний Восток, его слова приводятся на сайте Минэкономразвития России.Решетников добавил, что примерно треть от всего объема пришлась на предприятия обрабатывающей промышленности, логистики, сельского хозяйства, туризма, а также компании, ведущие научно-техническую деятельность.В рамках рабочего визита министр посетил Сахалинскую область и Хабаровский край. Объем финподдержки в рамках Национальной гарантийной системы за первые шесть месяцев 2025 года в этих регионах составил 1,26 миллиарда рублей и 3,82 миллиарда рублей соответственно."Малый и средний бизнес Дальнего Востока продолжает активно наращивать объемы привлекаемого финансирования с господдержкой для реализации инвестпроектов. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года этот показатель вырос на 9%. То есть местные предприниматели смогли привлечь более 9,7 миллиарда рублей под свои инвестиционные инициативы, а это почти 30% от общего объема заключенных в рамках договоров с поддержкой участников НГС. Это говорит о том, что малый и средний бизнес ДФО не только решает задачи здесь и сейчас, но и готов работать на перспективу для развития региона", – отметил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.Наибольший прирост по объемам привлеченного финансирования зафиксирован в Республике Саха (Якутия) (+98%), Амурской области (+73%), Чукотском автономном округе (+66%), Магаданской области (+26%), Приморском крае (+11%).В Национальную гарантийную систему наряду с Корпорацией МСП входят региональные гарантийные организации (РГО) и государственные (муниципальные) микрофинансовые организации (ГМФО). Предприниматели благодаря финансовым инструментам участников НГС могут привлечь банковское финансирование при помощи гарантий и поручительств, когда собственного залога нет или его недостаточно. Поддержка предпринимателей осуществляется по профильному федеральному проекту, входящему в нацпроект "Эффективная и конкурентная экономика".

https://ria.ru/20250801/msp-2032726644.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

твой бизнес – новости, поддержка бизнеса , корпорация мсп, александр исаевич