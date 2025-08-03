Участники трансграничного мотокросса прибыли из Пакистана в Афганистан
Участники трансграничного мотокросса PTDC прибыли из Пакистана в Афганистан
Высшая точка перевала Махипар провинции Нангархар в Афганистане. Архивное фото
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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Шестнадцать участников трансграничного мотокросса, организованного корпорацией развития туризма Пакистана (PTDC) в сотрудничестве с компанией Globe Strainers, прибыли в воскресенье из пакистанского Лахора в афганскую провинцию Нангархар через пограничный контрольный пункт "Торхам", сообщает новостной портал Tolo news.
Пакистан организовал масштабный трансграничный мотокросс, который проходит через территории Афганистана, Таджикистана и Узбекистана. Инициатива направлена на развитие регионального туризма, культурного обмена и укрепление связей между народами Южной и Центральной Азии.
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Двадцатитрехдневный пробег стартовал в Лахоре 31 июля. Маршрут участников кросса пролегает через Исламабад и далее по территории Афганистана. Мотоциклисты заедут в Джелалабад, афганскую столицу - Кабул, другие афганские города и продолжат путь в Таджикистан и Узбекистан. На обратном пути в Пакистан мотоциклисты снова пересекут территорию Афганистана, а завершится пробег в Лахоре 22 августа.
По данным издания, редкое для этих мест массовое культурно-туристическое мероприятие проходит под лозунгом "Исследуй мусульманское наследие и культуру – развивай туризм и дружбу".
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"В течение этого 23-дневного пробега мы посетим города Джелалабад, Кабул, провинции Бамиан, Кундуз и Балх. Наша цель - распространить послание мира, укрепить культурные связи и помочь развитию туристического сектора. После этого мы отправимся в Таджикистан и Узбекистан", - заявил Tolo news один из участников мероприятия Мукаррам Хан.
Еще один участник мотокросса Мохаммад Шами сообщил корреспонденту портала: "Афганистан - безопасная страна, а его жители очень гостеприимны. Мы призываем других туристов также посетить эту прекрасную страну".
Глава провинциального управления информации и культуры Нангархара Курейши Бадлун заявил Tolo news, что цель участников этого мероприятия - иностранных туристов - сыграть положительную роль в построении дружеских отношений между народами и донести послание любви и братства.
"Мы тепло приветствуем их прибытие в Афганистан", - цитирует слова чиновника издание.
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