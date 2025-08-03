https://ria.ru/20250803/motokross-2033117275.html

Участники трансграничного мотокросса прибыли из Пакистана в Афганистан

Участники трансграничного мотокросса прибыли из Пакистана в Афганистан - РИА Новости, 03.08.2025

Участники трансграничного мотокросса прибыли из Пакистана в Афганистан

Шестнадцать участников трансграничного мотокросса, организованного корпорацией развития туризма Пакистана (PTDC) в сотрудничестве с компанией Globe Strainers,... РИА Новости, 03.08.2025

2025-08-03T17:32:00+03:00

2025-08-03T17:32:00+03:00

2025-08-03T17:32:00+03:00

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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Шестнадцать участников трансграничного мотокросса, организованного корпорацией развития туризма Пакистана (PTDC) в сотрудничестве с компанией Globe Strainers, прибыли в воскресенье из пакистанского Лахора в афганскую провинцию Нангархар через пограничный контрольный пункт "Торхам", сообщает новостной портал Tolo news. Пакистан организовал масштабный трансграничный мотокросс, который проходит через территории Афганистана, Таджикистана и Узбекистана. Инициатива направлена на развитие регионального туризма, культурного обмена и укрепление связей между народами Южной и Центральной Азии. Двадцатитрехдневный пробег стартовал в Лахоре 31 июля. Маршрут участников кросса пролегает через Исламабад и далее по территории Афганистана. Мотоциклисты заедут в Джелалабад, афганскую столицу - Кабул, другие афганские города и продолжат путь в Таджикистан и Узбекистан. На обратном пути в Пакистан мотоциклисты снова пересекут территорию Афганистана, а завершится пробег в Лахоре 22 августа. По данным издания, редкое для этих мест массовое культурно-туристическое мероприятие проходит под лозунгом "Исследуй мусульманское наследие и культуру – развивай туризм и дружбу". "В течение этого 23-дневного пробега мы посетим города Джелалабад, Кабул, провинции Бамиан, Кундуз и Балх. Наша цель - распространить послание мира, укрепить культурные связи и помочь развитию туристического сектора. После этого мы отправимся в Таджикистан и Узбекистан", - заявил Tolo news один из участников мероприятия Мукаррам Хан. Еще один участник мотокросса Мохаммад Шами сообщил корреспонденту портала: "Афганистан - безопасная страна, а его жители очень гостеприимны. Мы призываем других туристов также посетить эту прекрасную страну". Глава провинциального управления информации и культуры Нангархара Курейши Бадлун заявил Tolo news, что цель участников этого мероприятия - иностранных туристов - сыграть положительную роль в построении дружеских отношений между народами и донести послание любви и братства. "Мы тепло приветствуем их прибытие в Афганистан", - цитирует слова чиновника издание.

https://ria.ru/20250802/afganistan-2032945599.html

https://ria.ru/20241019/afganistan-1978898494.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, лахор, афганистан, таджикистан