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В Гагаузии рассказали о страхе властей Молдавии в преддверии голосования - РИА Новости, 03.08.2025
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22:16 03.08.2025
https://ria.ru/20250803/moldaviya-2033145033.html
В Гагаузии рассказали о страхе властей Молдавии в преддверии голосования
В Гагаузии рассказали о страхе властей Молдавии в преддверии голосования - РИА Новости, 03.08.2025
В Гагаузии рассказали о страхе властей Молдавии в преддверии голосования
Молдавские власти боятся результата не в их пользу голосования молдавских граждан, проживающих в России, поэтому намерены открыть только два участка на выборах... РИА Новости, 03.08.2025
2025-08-03T22:16:00+03:00
2025-08-03T22:16:00+03:00
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КИШИНЕВ, 3 авг - РИА Новости. Молдавские власти боятся результата не в их пользу голосования молдавских граждан, проживающих в России, поэтому намерены открыть только два участка на выборах парламента, заявил первый замглавы Гагаузской автономии Илья Узун. В июле Центральная избирательная комиссия Молдавии сообщила, что МИД республики в преддверии парламентских выборов предлагает открыть для граждан страны, проживающих на территории России, всего два избирательных участка. Похожая ситуация сложилась на президентских выборах в Молдавии осенью 2024 года. Тогда ЦИК Молдавии настаивал на открытии пяти избирательных участков в России - двух в Москве, в Санкт-Петербурге, Сургуте и Ярославле. МИД страны одобрил открытие только двух из них в Москве, объяснив это соображениями безопасности. "В Российской Федерации наших граждан более 500 тысяч человек. Почему намерены открыть всего лишь два избирательных участка? Потому что они знают, как будут голосовать наши граждане, живя в Российской Федерации. Они голосуют за теплые отношения с Российской Федерацией, за семейные ценности, за христианские ценности", - сказал Узун, выступая на митинге в Комрате в поддержку находящейся под домашним арестом главы региона Евгении Гуцул. При этом замглавы Гагаузии задался вопросом, почему для диаспоры, которая живет в Европе, созданы все условия для голосования, а права молдавских граждан, проживающих в России, ущемляются. "Ведь демократическое государство, которым себя провозглашает Молдова, должна создавать равные условия. Все мы с вами знаем, что на президентских выборах в 2024 году партия ПДС (правящая партия "Действие и солидарность" - ред.) сфальсифицировала результат. Так вот, они хотят то же самое сделать с парламентскими выборами", - отметил он. По словам Узуна, правящая партия создала в Молдавии тоталитарный режим. "Придя к власти, они говорили о реформах, а по сути захватили все институты власти. Это полиция, СИБ (Служба информации и безопасности – ред.), прокуратура, суд. Этими институтами власти они оказывают давление на наших людей, на всех людей, у кого другое мнение, которое не совпадает с партией ПДС. На протяжении многих лет людей, которые борются за независимость и нейтралитет нашей страны, обвиняют в связи с Кремлем", - подчеркнул он. В июле в стране стартовала подготовка к парламентским выборам, которые назначены на 28 сентября. На брифинге 24 июля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что открытие лишь двух избирательных участков на территории России является оскорблением молдавских граждан и превращает выборы в "политическое шоу", где о честности и справедливости не может быть и речи. Захарова привела сравнительные данные: для 250 тысяч молдавских граждан, проживающих в Италии, планируется организовать 73 избирательных участка. В то же время для 350 тысяч молдаван в России — на сто тысяч человек больше — предусмотрено открытие всего двух участков. Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия – под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Евгения Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией". С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Тelegram-канал агентства Sputnik Молдова, "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью 2024 года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.
https://ria.ru/20250803/moldaviya-2033141682.html
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в мире, россия, молдавия, москва, евгения гуцул, мария захарова, sputnik молдова, московский комсомолец
В мире, Россия, Молдавия, Москва, Евгения Гуцул, Мария Захарова, Sputnik Молдова, Московский комсомолец
В Гагаузии рассказали о страхе властей Молдавии в преддверии голосования

Узун: власти Молдавии боятся результатов голосования своих граждан в России

© Sputnik / Михай Карауш | Перейти в медиабанкФлаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе
Флаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 03.08.2025
© Sputnik / Михай Карауш
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Флаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 3 авг - РИА Новости. Молдавские власти боятся результата не в их пользу голосования молдавских граждан, проживающих в России, поэтому намерены открыть только два участка на выборах парламента, заявил первый замглавы Гагаузской автономии Илья Узун.
В июле Центральная избирательная комиссия Молдавии сообщила, что МИД республики в преддверии парламентских выборов предлагает открыть для граждан страны, проживающих на территории России, всего два избирательных участка. Похожая ситуация сложилась на президентских выборах в Молдавии осенью 2024 года. Тогда ЦИК Молдавии настаивал на открытии пяти избирательных участков в России - двух в Москве, в Санкт-Петербурге, Сургуте и Ярославле. МИД страны одобрил открытие только двух из них в Москве, объяснив это соображениями безопасности.
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"В Российской Федерации наших граждан более 500 тысяч человек. Почему намерены открыть всего лишь два избирательных участка? Потому что они знают, как будут голосовать наши граждане, живя в Российской Федерации. Они голосуют за теплые отношения с Российской Федерацией, за семейные ценности, за христианские ценности", - сказал Узун, выступая на митинге в Комрате в поддержку находящейся под домашним арестом главы региона Евгении Гуцул.
При этом замглавы Гагаузии задался вопросом, почему для диаспоры, которая живет в Европе, созданы все условия для голосования, а права молдавских граждан, проживающих в России, ущемляются. "Ведь демократическое государство, которым себя провозглашает Молдова, должна создавать равные условия. Все мы с вами знаем, что на президентских выборах в 2024 году партия ПДС (правящая партия "Действие и солидарность" - ред.) сфальсифицировала результат. Так вот, они хотят то же самое сделать с парламентскими выборами", - отметил он.
По словам Узуна, правящая партия создала в Молдавии тоталитарный режим. "Придя к власти, они говорили о реформах, а по сути захватили все институты власти. Это полиция, СИБ (Служба информации и безопасности – ред.), прокуратура, суд. Этими институтами власти они оказывают давление на наших людей, на всех людей, у кого другое мнение, которое не совпадает с партией ПДС. На протяжении многих лет людей, которые борются за независимость и нейтралитет нашей страны, обвиняют в связи с Кремлем", - подчеркнул он.
В июле в стране стартовала подготовка к парламентским выборам, которые назначены на 28 сентября.
На брифинге 24 июля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что открытие лишь двух избирательных участков на территории России является оскорблением молдавских граждан и превращает выборы в "политическое шоу", где о честности и справедливости не может быть и речи.
Захарова привела сравнительные данные: для 250 тысяч молдавских граждан, проживающих в Италии, планируется организовать 73 избирательных участка. В то же время для 350 тысяч молдаван в России — на сто тысяч человек больше — предусмотрено открытие всего двух участков.
Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия – под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Евгения Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией".
С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Тelegram-канал агентства Sputnik Молдова, "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью 2024 года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.
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