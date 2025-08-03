https://ria.ru/20250803/marshrut-2033090098.html

Белорусская ж/д переориентировала маршруты на дружественные страны

Белорусская ж/д переориентировала маршруты на дружественные страны - РИА Новости, 03.08.2025

Белорусская ж/д переориентировала маршруты на дружественные страны

Начальник Белорусской железной дороги (БЖД) Валерий Веренич заявил, что в условиях санкционного давления Запада на Белоруссию компания смогла сформировать... РИА Новости, 03.08.2025

2025-08-03T13:27:00+03:00

2025-08-03T13:27:00+03:00

2025-08-03T13:27:00+03:00

россия

белоруссия

казахстан

белорусская железная дорога

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МИНСК, 3 авг - РИА Новости. Начальник Белорусской железной дороги (БЖД) Валерий Веренич заявил, что в условиях санкционного давления Запада на Белоруссию компания смогла сформировать стабильный транспортно-логистический каркас железнодорожных перевозок в интересах субъектов хозяйствования страны с опорой на маршруты через дружественные государства. "Основные потоки экспортных грузов (нефтепродукты, удобрения, черные металлы, лесные грузы и другое) уже переориентированы на маршруты с задействованием транспортно-логистической инфраструктуры дружественных стран. Благодаря слаженной работе с железными дорогами России, Китая, Казахстана, Ирана, Азербайджана, Туркменистана сформирован стабильный транспортно-логистический каркас железнодорожных перевозок", - сказал Веренич агентству Белта. Он отметил, что в условиях западных санкций против Белоруссии БЖД укрепляет международное сотрудничество с железными дорогами иностранных государств как в двустороннем, так и многостороннем форматах, в том числе на площадках международных транспортных организаций, интеграционных объединений, прорабатываются эффективные схемы доставки белорусской продукции на альтернативные рынки сбыта. По словам начальника желдороги, ежегодно белорусская магистраль перевозит более 100 миллионов тонн грузов и обеспечивает внутриреспубликанские, экспортно-импортные перевозки для организаций, промышленных предприятий страны. "Основным достижением можно назвать то, что в непростых условиях мы в полном объеме обеспечиваем заявки отечественных производителей", - подчеркнул он. Веренич сообщил, что за январь-июнь перевезено более 45 миллионов тонн грузов, основной объем (77%) - грузы белорусских предприятий для внутреннего рынка и на экспорт. "Хотел бы отметить, что изменения в логистике, вызванные санкционными ограничениями, служат, скорее, не сдерживающим фактором, а импульсом к освоению новых направлений. Совместно с белорусскими предприятиями проработаны и реализуются перевозки транзитом по территории России как с задействованием портов, так и по сухопутным маршрутам. При этом сохраняется потенциал транспортно-логистических схем через порты стран Балтии, в частности в сообщении с Калининградской областью России, а также через белорусско-польские пограничные переходы", - указал начальник дороги. По его словам, также Белорусская железная дорога активно принимает участие в освоении альтернативных маршрутов, таких как Северный морской путь. Веренич уточнил, что наряду с перевозками с задействованием транзитного потенциала РФ развиваются перевозки в железнодорожном сообщении со странами Средней Азии, перевозки по транспортному коридору Север - Юг, причем для организации вывоза белорусских грузов задействованы как ранее использовавшиеся западный (через Азербайджан) и центральный (через порты Каспийского моря) маршруты, так и его восточный коридор (через Туркменистан, пограничный переход Акяйла). Организованы мультимодальные перевозки пробных партий груза по международному транспортному коридору Белоруссия - Россия - Казахстан - Узбекистан - Афганистан – Пакистан.

https://ria.ru/20250803/poezd-2033089900.html

https://ria.ru/20250803/putin-2033044271.html

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россия, белоруссия, казахстан, белорусская железная дорога