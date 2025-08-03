https://ria.ru/20250803/lenoblast-2033072948.html

В Ленинградской области сбили три беспилотника

В Ленинградской области сбили три беспилотника - РИА Новости, 03.08.2025

В Ленинградской области сбили три беспилотника

Дежурные средства российской ПВО сбили над Ленинградской областью три украинских беспилотника, сообщили в Минобороны РФ РИА Новости, 03.08.2025

2025-08-03T11:25:00+03:00

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2025-08-03T11:28:00+03:00

безопасность

ленинградская область

россия

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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО сбили над Ленинградской областью три украинских беспилотника, сообщили в Минобороны РФ"Третьего августа текущего года в период с 8.00 мск до 8.10 мск дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены три украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территорией Ленинградской области", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Варвара Скокшина

безопасность, ленинградская область, россия