https://ria.ru/20250803/lenoblast-2033072948.html
В Ленинградской области сбили три беспилотника
В Ленинградской области сбили три беспилотника - РИА Новости, 03.08.2025
В Ленинградской области сбили три беспилотника
Дежурные средства российской ПВО сбили над Ленинградской областью три украинских беспилотника, сообщили в Минобороны РФ РИА Новости, 03.08.2025
2025-08-03T11:25:00+03:00
2025-08-03T11:25:00+03:00
2025-08-03T11:28:00+03:00
безопасность
ленинградская область
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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО сбили над Ленинградской областью три украинских беспилотника, сообщили в Минобороны РФ"Третьего августа текущего года в период с 8.00 мск до 8.10 мск дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены три украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территорией Ленинградской области", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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безопасность, ленинградская область, россия
Безопасность, Ленинградская область, Россия
В Ленинградской области сбили три беспилотника
ПВО сбила три украинских беспилотника в Ленинградской области