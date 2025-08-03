https://ria.ru/20250803/kot-2033117470.html

В Петербурге образовалась целая очередь желающих приютить спасенного кота

В Петербурге образовалась целая очередь желающих приютить спасенного кота - РИА Новости, 03.08.2025

В Петербурге образовалась целая очередь желающих приютить спасенного кота

В Санкт-Петербурге образовалась целая очередь желающих приютить кота, который почти неделю просидел в отверстии гранитной облицовки набережной реки Фонтанки,... РИА Новости, 03.08.2025

2025-08-03T17:33:00+03:00

2025-08-03T17:33:00+03:00

2025-08-03T18:33:00+03:00

фонтанка (река)

санкт-петербург

общество

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 авг — РИА Новости. В Санкт-Петербурге образовалась целая очередь желающих приютить кота, который почти неделю просидел в отверстии гранитной облицовки набережной реки Фонтанки, рассказал РИА Новости спасатель Леонид Лунев, участвовавший в вызволении животного. "Котика уже выписали из ветклиники после того, как ему прооперировали лапку. Думаю, день-два он отдохнет, а потом поедет домой. У него самые радужные перспективы, потому что из желающих забрать этого котика уже выстроилась очередь до горизонта", — сказал собеседник агентства.По словам Лунева, им не пришлось применять технические средства, чтобы вызволить кота, поскольку он сам зашел в кошколовку. О том, что животное застряло в отверстии гранитной облицовки набережной Фонтанки, служба спасения "Кошкиспас" сообщила в четверг. На тот момент кот находился там уже четыре дня. Он был на глубине четырех метров и на расстоянии около двух метров от стенки.Волонтеры, используя гидрокостюмы, ежедневно пытались достать животное. В пятницу городской комитет по транспорту выделил патрульный катер, чтобы помочь спасателям подобраться к коту. Сегодня утром его вызволили.

https://ria.ru/20250802/zoopark-2033006613.html

https://ria.ru/20250802/panda-2033007583.html

фонтанка (река)

санкт-петербург

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фонтанка (река), санкт-петербург, общество