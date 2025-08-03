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Косачев согласился с мнением Орбана о европейской политике - РИА Новости, 03.08.2025
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01:17 03.08.2025
https://ria.ru/20250803/kosachev-2033045246.html
Косачев согласился с мнением Орбана о европейской политике
Косачев согласился с мнением Орбана о европейской политике - РИА Новости, 03.08.2025
Косачев согласился с мнением Орбана о европейской политике
Вице-спикер Совфеда Константин Косачев поддержал позицию премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, в соответствии с которой европейская политика не должна... РИА Новости, 03.08.2025
2025-08-03T01:17:00+03:00
2025-08-03T01:17:00+03:00
венгрия
константин косачев
виктор орбан
совет федерации рф
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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Вице-спикер Совфеда Константин Косачев поддержал позицию премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, в соответствии с которой европейская политика не должна строиться исходя из мифа о российской угрозе. Косачев согласился со словами Орбана, заявившего, что европейская политика не должна строиться исходя из мифа о российской угрозе. По словам сенатора, премьер-министр Венгрии справедливо указывает на то, что нереалистичные предположения могут привести только к ложным, неполноценным решениям. "Более верно, справедливо, дальновидно, умно и мудро и сформулировать невозможно", - написал Косачев в Telegram-канале, комментируя заявление венгерского премьера.
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венгрия, константин косачев, виктор орбан, совет федерации рф
Венгрия, Константин Косачев, Виктор Орбан, Совет Федерации РФ
Косачев согласился с мнением Орбана о европейской политике

Косачев: политика Европы не должна строиться на мифе о российской угрозе

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкКонстантин Косачев
Константин Косачев - РИА Новости, 1920, 03.08.2025
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Константин Косачев. Архивное фото
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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Вице-спикер Совфеда Константин Косачев поддержал позицию премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, в соответствии с которой европейская политика не должна строиться исходя из мифа о российской угрозе.
Косачев согласился со словами Орбана, заявившего, что европейская политика не должна строиться исходя из мифа о российской угрозе. По словам сенатора, премьер-министр Венгрии справедливо указывает на то, что нереалистичные предположения могут привести только к ложным, неполноценным решениям.
"Более верно, справедливо, дальновидно, умно и мудро и сформулировать невозможно", - написал Косачев в Telegram-канале, комментируя заявление венгерского премьера.
Константин Косачев - РИА Новости, 1920, 28.07.2025
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ВенгрияКонстантин КосачевВиктор ОрбанСовет Федерации РФ
 
 
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