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Косачев согласился с мнением Орбана о европейской политике
Косачев согласился с мнением Орбана о европейской политике - РИА Новости, 03.08.2025
Косачев согласился с мнением Орбана о европейской политике
Вице-спикер Совфеда Константин Косачев поддержал позицию премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, в соответствии с которой европейская политика не должна... РИА Новости, 03.08.2025
2025-08-03T01:17:00+03:00
2025-08-03T01:17:00+03:00
2025-08-03T01:17:00+03:00
венгрия
константин косачев
виктор орбан
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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Вице-спикер Совфеда Константин Косачев поддержал позицию премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, в соответствии с которой европейская политика не должна строиться исходя из мифа о российской угрозе. Косачев согласился со словами Орбана, заявившего, что европейская политика не должна строиться исходя из мифа о российской угрозе. По словам сенатора, премьер-министр Венгрии справедливо указывает на то, что нереалистичные предположения могут привести только к ложным, неполноценным решениям. "Более верно, справедливо, дальновидно, умно и мудро и сформулировать невозможно", - написал Косачев в Telegram-канале, комментируя заявление венгерского премьера.
https://ria.ru/20250728/kosachev-2031827698.html
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венгрия, константин косачев, виктор орбан, совет федерации рф
Венгрия, Константин Косачев, Виктор Орбан, Совет Федерации РФ
Косачев согласился с мнением Орбана о европейской политике
Косачев: политика Европы не должна строиться на мифе о российской угрозе