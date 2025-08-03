https://ria.ru/20250803/kosachev-2033045246.html

Косачев согласился с мнением Орбана о европейской политике

Косачев согласился с мнением Орбана о европейской политике - РИА Новости, 03.08.2025

Косачев согласился с мнением Орбана о европейской политике

Вице-спикер Совфеда Константин Косачев поддержал позицию премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, в соответствии с которой европейская политика не должна... РИА Новости, 03.08.2025

2025-08-03T01:17:00+03:00

2025-08-03T01:17:00+03:00

2025-08-03T01:17:00+03:00

венгрия

константин косачев

виктор орбан

совет федерации рф

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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Вице-спикер Совфеда Константин Косачев поддержал позицию премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, в соответствии с которой европейская политика не должна строиться исходя из мифа о российской угрозе. Косачев согласился со словами Орбана, заявившего, что европейская политика не должна строиться исходя из мифа о российской угрозе. По словам сенатора, премьер-министр Венгрии справедливо указывает на то, что нереалистичные предположения могут привести только к ложным, неполноценным решениям. "Более верно, справедливо, дальновидно, умно и мудро и сформулировать невозможно", - написал Косачев в Telegram-канале, комментируя заявление венгерского премьера.

https://ria.ru/20250728/kosachev-2031827698.html

венгрия

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венгрия, константин косачев, виктор орбан, совет федерации рф