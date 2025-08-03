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Кнайсль отметила героизм россиян во время землетрясения на Камчатке
Кнайсль отметила героизм россиян во время землетрясения на Камчатке - РИА Новости, 03.08.2025
Кнайсль отметила героизм россиян во время землетрясения на Камчатке
Руководитель Центра G.O.R.K.I. СПбГУ и экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль отметила героизм россиян во время мощного землетрясения на Камчатке. РИА Новости, 03.08.2025
2025-08-03T23:57:00+03:00
2025-08-03T23:57:00+03:00
2025-08-03T23:57:00+03:00
камчатка
австрия
россия
карин кнайсль
владимир солодов
санкт-петербургский государственный университет
российская академия наук
цунами и землетрясения на камчатке и в сахалинской области
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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Руководитель Центра G.O.R.K.I. СПбГУ и экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль отметила героизм россиян во время мощного землетрясения на Камчатке. "Доброй ночи из России, где действительно впечатляющие люди поддерживают страну при любых обстоятельствах, будь то землетрясение магнитудой 8,7 или 18 тысяч санкций… Мое уважение известным и неизвестными героям", - написала Кнайсль в своем Telegram-канале.В среду на Камчатке произошло сильнейшее с 1952 года землетрясение. По данным камчатского филиала ФИЦ ЕГС РАН, его магнитуда составила 8,8. Была объявлена угроза цунами, жителей призывали не приближаться к берегу в опасных районах. К вечеру ее отменили. Камчатский минздрав сообщал, что врачи краевого онкодиспансера продолжили операцию во время землетрясения. Также министерство рассказало о медперсонале краевого родильного дома №1, который во время землетрясения благополучно принял роды и оперативно эвакуировал рожениц и новорожденных в безопасное место. В пятницу губернатор Владимир Солодов сообщил, что как минимум 15 врачей и девять медсестер будут представлены к федеральным наградам.
https://ria.ru/20250803/vulkan-2033145878.html
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камчатка, австрия, россия, карин кнайсль, владимир солодов, санкт-петербургский государственный университет, российская академия наук, цунами и землетрясения на камчатке и в сахалинской области
Камчатка, Австрия, Россия, Карин Кнайсль, Владимир Солодов, Санкт-Петербургский государственный университет, Российская академия наук, Цунами и землетрясения на Камчатке и в Сахалинской области
Кнайсль отметила героизм россиян во время землетрясения на Камчатке
Кнайсль восхитилась героизмом россиян во время мощного землетрясения на Камчатке