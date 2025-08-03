https://ria.ru/20250803/knaysl-2033149928.html

Кнайсль отметила героизм россиян во время землетрясения на Камчатке

Кнайсль отметила героизм россиян во время землетрясения на Камчатке - РИА Новости, 03.08.2025

Кнайсль отметила героизм россиян во время землетрясения на Камчатке

Руководитель Центра G.O.R.K.I. СПбГУ и экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль отметила героизм россиян во время мощного землетрясения на Камчатке. РИА Новости, 03.08.2025

2025-08-03T23:57:00+03:00

2025-08-03T23:57:00+03:00

2025-08-03T23:57:00+03:00

камчатка

австрия

россия

карин кнайсль

владимир солодов

санкт-петербургский государственный университет

российская академия наук

цунами и землетрясения на камчатке и в сахалинской области

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/19/1991175038_0:131:2933:1780_1920x0_80_0_0_18db84292b971d9641a8c5f887d6c3e7.jpg

МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Руководитель Центра G.O.R.K.I. СПбГУ и экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль отметила героизм россиян во время мощного землетрясения на Камчатке. "Доброй ночи из России, где действительно впечатляющие люди поддерживают страну при любых обстоятельствах, будь то землетрясение магнитудой 8,7 или 18 тысяч санкций… Мое уважение известным и неизвестными героям", - написала Кнайсль в своем Telegram-канале.В среду на Камчатке произошло сильнейшее с 1952 года землетрясение. По данным камчатского филиала ФИЦ ЕГС РАН, его магнитуда составила 8,8. Была объявлена угроза цунами, жителей призывали не приближаться к берегу в опасных районах. К вечеру ее отменили. Камчатский минздрав сообщал, что врачи краевого онкодиспансера продолжили операцию во время землетрясения. Также министерство рассказало о медперсонале краевого родильного дома №1, который во время землетрясения благополучно принял роды и оперативно эвакуировал рожениц и новорожденных в безопасное место. В пятницу губернатор Владимир Солодов сообщил, что как минимум 15 врачей и девять медсестер будут представлены к федеральным наградам.

https://ria.ru/20250803/vulkan-2033145878.html

https://ria.ru/20240818/aftershoki-1966834000.html

камчатка

австрия

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

камчатка, австрия, россия, карин кнайсль, владимир солодов, санкт-петербургский государственный университет, российская академия наук, цунами и землетрясения на камчатке и в сахалинской области