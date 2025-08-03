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Кнайсль отметила героизм россиян во время землетрясения на Камчатке - РИА Новости, 03.08.2025
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23:57 03.08.2025
https://ria.ru/20250803/knaysl-2033149928.html
Кнайсль отметила героизм россиян во время землетрясения на Камчатке
Кнайсль отметила героизм россиян во время землетрясения на Камчатке - РИА Новости, 03.08.2025
Кнайсль отметила героизм россиян во время землетрясения на Камчатке
Руководитель Центра G.O.R.K.I. СПбГУ и экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль отметила героизм россиян во время мощного землетрясения на Камчатке. РИА Новости, 03.08.2025
2025-08-03T23:57:00+03:00
2025-08-03T23:57:00+03:00
камчатка
австрия
россия
карин кнайсль
владимир солодов
санкт-петербургский государственный университет
российская академия наук
цунами и землетрясения на камчатке и в сахалинской области
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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Руководитель Центра G.O.R.K.I. СПбГУ и экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль отметила героизм россиян во время мощного землетрясения на Камчатке. &quot;Доброй ночи из России, где действительно впечатляющие люди поддерживают страну при любых обстоятельствах, будь то землетрясение магнитудой 8,7 или 18 тысяч санкций… Мое уважение известным и неизвестными героям&quot;, - написала Кнайсль в своем Telegram-канале.В среду на Камчатке произошло сильнейшее с 1952 года землетрясение. По данным камчатского филиала ФИЦ ЕГС РАН, его магнитуда составила 8,8. Была объявлена угроза цунами, жителей призывали не приближаться к берегу в опасных районах. К вечеру ее отменили. Камчатский минздрав сообщал, что врачи краевого онкодиспансера продолжили операцию во время землетрясения. Также министерство рассказало о медперсонале краевого родильного дома №1, который во время землетрясения благополучно принял роды и оперативно эвакуировал рожениц и новорожденных в безопасное место. В пятницу губернатор Владимир Солодов сообщил, что как минимум 15 врачей и девять медсестер будут представлены к федеральным наградам.
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камчатка, австрия, россия, карин кнайсль, владимир солодов, санкт-петербургский государственный университет, российская академия наук, цунами и землетрясения на камчатке и в сахалинской области
Камчатка, Австрия, Россия, Карин Кнайсль, Владимир Солодов, Санкт-Петербургский государственный университет, Российская академия наук, Цунами и землетрясения на Камчатке и в Сахалинской области
Кнайсль отметила героизм россиян во время землетрясения на Камчатке

Кнайсль восхитилась героизмом россиян во время мощного землетрясения на Камчатке

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкКарин Кнайсль
Карин Кнайсль - РИА Новости, 1920, 03.08.2025
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Карин Кнайсль. Архивное фото
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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Руководитель Центра G.O.R.K.I. СПбГУ и экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль отметила героизм россиян во время мощного землетрясения на Камчатке.
«

"Доброй ночи из России, где действительно впечатляющие люди поддерживают страну при любых обстоятельствах, будь то землетрясение магнитудой 8,7 или 18 тысяч санкций… Мое уважение известным и неизвестными героям", - написала Кнайсль в своем Telegram-канале.

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В среду на Камчатке произошло сильнейшее с 1952 года землетрясение. По данным камчатского филиала ФИЦ ЕГС РАН, его магнитуда составила 8,8. Была объявлена угроза цунами, жителей призывали не приближаться к берегу в опасных районах. К вечеру ее отменили.
Камчатский минздрав сообщал, что врачи краевого онкодиспансера продолжили операцию во время землетрясения. Также министерство рассказало о медперсонале краевого родильного дома №1, который во время землетрясения благополучно принял роды и оперативно эвакуировал рожениц и новорожденных в безопасное место. В пятницу губернатор Владимир Солодов сообщил, что как минимум 15 врачей и девять медсестер будут представлены к федеральным наградам.
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КамчаткаАвстрияРоссияКарин КнайсльВладимир СолодовСанкт-Петербургский государственный университетРоссийская академия наукЦунами и землетрясения на Камчатке и в Сахалинской области
 
 
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