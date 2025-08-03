Рейтинг@Mail.ru
На Камчатке за сутки произошло десять ощутимых землетрясений - РИА Новости, 03.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:20 03.08.2025
https://ria.ru/20250803/kamchatka-2033053510.html
На Камчатке за сутки произошло десять ощутимых землетрясений
На Камчатке за сутки произошло десять ощутимых землетрясений - РИА Новости, 03.08.2025
На Камчатке за сутки произошло десять ощутимых землетрясений
Десять ощутимых землетрясений произошло на Камчатке за сутки, всего их было более 65, сообщил Камчатский филиал Единой геофизической службы РАН. РИА Новости, 03.08.2025
2025-08-03T06:20:00+03:00
2025-08-03T06:20:00+03:00
происшествия
камчатка
петропавловск-камчатский
северо-курильск
российская академия наук
цунами и землетрясения на камчатке и в сахалинской области
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/05/1771205390_0:90:3072:1818_1920x0_80_0_0_e33771867ee8d305b81c7fba9c73493e.jpg
УЛАН-УДЭ, 3 авг - РИА Новости. Десять ощутимых землетрясений произошло на Камчатке за сутки, всего их было более 65, сообщил Камчатский филиал Единой геофизической службы РАН. "С 9 утра (00.00 мск) 2 августа до 8 утра 3 августа (23.00 мск 2 августа) произошло десять ощутимых землетрясений в Петропавловске-Камчатском, а всего зафиксировано более 65", - говорится в сообщении. По данным Камчатского филиала ФИЦ ЕГС РАН, самые сильные толки в этот временной период достигали магнитуды 6,1 и 6,2. На Камчатке 30 июля произошло сильнейшее с 1952 года землетрясение магнитудой 8,8. Подземные толчки силой до 8 баллов ощущались и на северных Курилах. Угроза цунами была объявлена на Камчатке и в Северо-Курильском районе, в котором также был введен режим ЧС. Четыре волны цунами частично повредили портовую инфраструктуру и другие объекты. В настоящее время в Северо-Курильске возобновлены морское и вертолетное сообщение и работа местного порта.
https://ria.ru/20250803/kamchatka-2033046753.html
камчатка
петропавловск-камчатский
северо-курильск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/05/1771205390_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_340852e8441b9a247a4bd1db304ce9a3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, камчатка, петропавловск-камчатский, северо-курильск, российская академия наук, цунами и землетрясения на камчатке и в сахалинской области
Происшествия, Камчатка, Петропавловск-Камчатский, Северо-Курильск, Российская академия наук, Цунами и землетрясения на Камчатке и в Сахалинской области
На Камчатке за сутки произошло десять ощутимых землетрясений

На Камчатке произошло десять ощутимых землетрясений, всего их было более 65

© Depositphotos.com / BelishСейсмограф
Сейсмограф - РИА Новости, 1920, 03.08.2025
© Depositphotos.com / Belish
Сейсмограф . Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
УЛАН-УДЭ, 3 авг - РИА Новости. Десять ощутимых землетрясений произошло на Камчатке за сутки, всего их было более 65, сообщил Камчатский филиал Единой геофизической службы РАН.
"С 9 утра (00.00 мск) 2 августа до 8 утра 3 августа (23.00 мск 2 августа) произошло десять ощутимых землетрясений в Петропавловске-Камчатском, а всего зафиксировано более 65", - говорится в сообщении.
По данным Камчатского филиала ФИЦ ЕГС РАН, самые сильные толки в этот временной период достигали магнитуды 6,1 и 6,2.
На Камчатке 30 июля произошло сильнейшее с 1952 года землетрясение магнитудой 8,8. Подземные толчки силой до 8 баллов ощущались и на северных Курилах. Угроза цунами была объявлена на Камчатке и в Северо-Курильском районе, в котором также был введен режим ЧС. Четыре волны цунами частично повредили портовую инфраструктуру и другие объекты. В настоящее время в Северо-Курильске возобновлены морское и вертолетное сообщение и работа местного порта.
Вечерний туман над Авачинской губой - бухтой Тихого океана у юго-вост­оч­ного по­­бережья полуострова Камчатка - РИА Новости, 1920, 03.08.2025
Вулкан Крашенинникова на Камчатке выбросил пепел на высоту шесть километров
02:23
 
ПроисшествияКамчаткаПетропавловск-КамчатскийСеверо-КурильскРоссийская академия наукЦунами и землетрясения на Камчатке и в Сахалинской области
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала