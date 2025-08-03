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На Камчатке за сутки произошло десять ощутимых землетрясений
На Камчатке за сутки произошло десять ощутимых землетрясений - РИА Новости, 03.08.2025
На Камчатке за сутки произошло десять ощутимых землетрясений
Десять ощутимых землетрясений произошло на Камчатке за сутки, всего их было более 65, сообщил Камчатский филиал Единой геофизической службы РАН. РИА Новости, 03.08.2025
2025-08-03T06:20:00+03:00
2025-08-03T06:20:00+03:00
2025-08-03T06:20:00+03:00
происшествия
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северо-курильск
российская академия наук
цунами и землетрясения на камчатке и в сахалинской области
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УЛАН-УДЭ, 3 авг - РИА Новости. Десять ощутимых землетрясений произошло на Камчатке за сутки, всего их было более 65, сообщил Камчатский филиал Единой геофизической службы РАН. "С 9 утра (00.00 мск) 2 августа до 8 утра 3 августа (23.00 мск 2 августа) произошло десять ощутимых землетрясений в Петропавловске-Камчатском, а всего зафиксировано более 65", - говорится в сообщении. По данным Камчатского филиала ФИЦ ЕГС РАН, самые сильные толки в этот временной период достигали магнитуды 6,1 и 6,2. На Камчатке 30 июля произошло сильнейшее с 1952 года землетрясение магнитудой 8,8. Подземные толчки силой до 8 баллов ощущались и на северных Курилах. Угроза цунами была объявлена на Камчатке и в Северо-Курильском районе, в котором также был введен режим ЧС. Четыре волны цунами частично повредили портовую инфраструктуру и другие объекты. В настоящее время в Северо-Курильске возобновлены морское и вертолетное сообщение и работа местного порта.
https://ria.ru/20250803/kamchatka-2033046753.html
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происшествия, камчатка, петропавловск-камчатский, северо-курильск, российская академия наук, цунами и землетрясения на камчатке и в сахалинской области
Происшествия, Камчатка, Петропавловск-Камчатский, Северо-Курильск, Российская академия наук, Цунами и землетрясения на Камчатке и в Сахалинской области
На Камчатке за сутки произошло десять ощутимых землетрясений
На Камчатке произошло десять ощутимых землетрясений, всего их было более 65