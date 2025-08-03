https://ria.ru/20250803/juar-2033146397.html

В ЮАР начали расследование фейкового видео с призывом к мятежу

В ЮАР начали расследование фейкового видео с призывом к мятежу - РИА Новости, 03.08.2025

В ЮАР начали расследование фейкового видео с призывом к мятежу

Армия ЮАР начала внутреннее расследование фейкового видео, на котором один из высокопоставленных командиров якобы призывает войска страны к мятежу, сообщает... РИА Новости, 03.08.2025

2025-08-03T22:38:00+03:00

2025-08-03T22:38:00+03:00

2025-08-03T22:38:00+03:00

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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Армия ЮАР начала внутреннее расследование фейкового видео, на котором один из высокопоставленных командиров якобы призывает войска страны к мятежу, сообщает телеканал SABC. "Вооруженные силы ЮАР предупреждают общественность не распространять фейковое видео, в котором высокопоставленный командир армии ЮАР якобы призывает военных устроить незаконную забастовку", - указывает телеканал. Отмечается, что в армии ЮАР считают это видео серьезной угрозой нацбезопасности и пригрозили ответственностью за распространение дезинформации. Там пояснили, что человек на видео не является командиром армии ЮАР, и призвали солдат не участвовать в мятеже. В ВС ЮАР также заявили, что ищут первоисточник видео, и будут преследовать виновных по закону.

https://ria.ru/20250801/sboy-2032897477.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

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