https://ria.ru/20250803/juar-2033146397.html
В ЮАР начали расследование фейкового видео с призывом к мятежу
В ЮАР начали расследование фейкового видео с призывом к мятежу - РИА Новости, 03.08.2025
В ЮАР начали расследование фейкового видео с призывом к мятежу
Армия ЮАР начала внутреннее расследование фейкового видео, на котором один из высокопоставленных командиров якобы призывает войска страны к мятежу, сообщает... РИА Новости, 03.08.2025
2025-08-03T22:38:00+03:00
2025-08-03T22:38:00+03:00
2025-08-03T22:38:00+03:00
в мире
юар
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/10/1741488088_0:29:3590:2048_1920x0_80_0_0_2d59be7c2df59de1fc5b9a05603c913d.jpg
МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Армия ЮАР начала внутреннее расследование фейкового видео, на котором один из высокопоставленных командиров якобы призывает войска страны к мятежу, сообщает телеканал SABC. "Вооруженные силы ЮАР предупреждают общественность не распространять фейковое видео, в котором высокопоставленный командир армии ЮАР якобы призывает военных устроить незаконную забастовку", - указывает телеканал. Отмечается, что в армии ЮАР считают это видео серьезной угрозой нацбезопасности и пригрозили ответственностью за распространение дезинформации. Там пояснили, что человек на видео не является командиром армии ЮАР, и призвали солдат не участвовать в мятеже. В ВС ЮАР также заявили, что ищут первоисточник видео, и будут преследовать виновных по закону.
https://ria.ru/20250801/sboy-2032897477.html
юар
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/10/1741488088_359:0:3090:2048_1920x0_80_0_0_a116a6567507b3246a5680e0dc1ae537.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, юар
В ЮАР начали расследование фейкового видео с призывом к мятежу
Армия ЮАР начала внутреннее расследование фейкового видео с призывом к мятежу