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В ЮАР начали расследование фейкового видео с призывом к мятежу - РИА Новости, 03.08.2025
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22:38 03.08.2025
https://ria.ru/20250803/juar-2033146397.html
В ЮАР начали расследование фейкового видео с призывом к мятежу
В ЮАР начали расследование фейкового видео с призывом к мятежу - РИА Новости, 03.08.2025
В ЮАР начали расследование фейкового видео с призывом к мятежу
Армия ЮАР начала внутреннее расследование фейкового видео, на котором один из высокопоставленных командиров якобы призывает войска страны к мятежу, сообщает... РИА Новости, 03.08.2025
2025-08-03T22:38:00+03:00
2025-08-03T22:38:00+03:00
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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Армия ЮАР начала внутреннее расследование фейкового видео, на котором один из высокопоставленных командиров якобы призывает войска страны к мятежу, сообщает телеканал SABC. "Вооруженные силы ЮАР предупреждают общественность не распространять фейковое видео, в котором высокопоставленный командир армии ЮАР якобы призывает военных устроить незаконную забастовку", - указывает телеканал. Отмечается, что в армии ЮАР считают это видео серьезной угрозой нацбезопасности и пригрозили ответственностью за распространение дезинформации. Там пояснили, что человек на видео не является командиром армии ЮАР, и призвали солдат не участвовать в мятеже. В ВС ЮАР также заявили, что ищут первоисточник видео, и будут преследовать виновных по закону.
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в мире, юар
В мире, ЮАР
В ЮАР начали расследование фейкового видео с призывом к мятежу

Армия ЮАР начала внутреннее расследование фейкового видео с призывом к мятежу

© РИА Новости / Тимоти Барнард | Перейти в медиабанкВоенные на улице Йоханнесбурга
Военные на улице Йоханнесбурга - РИА Новости, 1920, 03.08.2025
© РИА Новости / Тимоти Барнард
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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Армия ЮАР начала внутреннее расследование фейкового видео, на котором один из высокопоставленных командиров якобы призывает войска страны к мятежу, сообщает телеканал SABC.
«
"Вооруженные силы ЮАР предупреждают общественность не распространять фейковое видео, в котором высокопоставленный командир армии ЮАР якобы призывает военных устроить незаконную забастовку", - указывает телеканал.
Отмечается, что в армии ЮАР считают это видео серьезной угрозой нацбезопасности и пригрозили ответственностью за распространение дезинформации.
Там пояснили, что человек на видео не является командиром армии ЮАР, и призвали солдат не участвовать в мятеже.
В ВС ЮАР также заявили, что ищут первоисточник видео, и будут преследовать виновных по закону.
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