Рейтинг@Mail.ru
На фестивале "Таврида. АРТ" прошло шоу-презентация "Интервидения" - РИА Новости, 03.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
21:45 03.08.2025
https://ria.ru/20250803/intervidenie-2033142952.html
На фестивале "Таврида. АРТ" прошло шоу-презентация "Интервидения"
На фестивале "Таврида. АРТ" прошло шоу-презентация "Интервидения" - РИА Новости, 03.08.2025
На фестивале "Таврида. АРТ" прошло шоу-презентация "Интервидения"
Шоу-презентация "Интервидение. Музыка в сердце твоей страны" прошло на фестивале "Таврида. АРТ" в Крыму в воскресенье, в нем приняли участие заслуженный артист... РИА Новости, 03.08.2025
2025-08-03T21:45:00+03:00
2025-08-03T21:45:00+03:00
культура
россия
республика крым
москва
shaman (ярослав дронов)
владимир путин
игорь матвиенко
фестиваль "таврида — арт"
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/03/2033086402_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_e79b05c4ac1a652947a5e80a440b10c7.jpg
МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Шоу-презентация "Интервидение. Музыка в сердце твоей страны" прошло на фестивале "Таврида. АРТ" в Крыму в воскресенье, в нем приняли участие заслуженный артист РФ Ярослав Дронов (Shaman), Nansi &amp; Sidorov, артист Василий Пасечник и дуэт Adva, сообщили РИА Новости в пресс-службе конкурса. "Третьего августа на главной сцене фестиваля молодого искусства "Таврида. АРТ" состоялось масштабное музыкальное шоу-презентация "Интервидение. Музыка в сердце твоей страны". В рамках шоу прозвучали легендарные хиты, принесшие победу советским и российским исполнителям на "Интервидении": "Пусть всегда будет солнце", "За того парня" и "Позади крутой поворот"… Их представили резиденты арт-кластера "Таврида": Nansi &amp; Sidorov, Василий Пасечник и дуэт Adva. Заслуженный артист России, певец Shaman на фестивале исполнил конкурсную песню "Прямо по сердцу", - говорится в сообщении пресс-службы конкурса. Кроме того, на сцене фестиваля был представлен новый посол "Интервидения": башкирская группа Ay Yola. "Наш музыкальный путь - это постоянный поиск точек соприкосновения между традицией и современностью. Каждая наша песня - будто древний обряд, переосмысленный через призму сегодняшнего дня, поэтому для нас стать послами "Интервидения" - больше, чем просто сотрудничество, это родство душ", - приводятся слова участников группы. С пятницы по воскресенье в седьмой раз проходит фестиваль молодого искусства "Таврида.АРТ". Программа включает пять направлений: музыка, театр, изобразительное искусство, кино и шоу. На площадке фестиваля молодые художники, музыканты, актеры, режиссеры создают творческие произведения, отражающие традиционные духовно-нравственные ценности и любовь к Родине. Президент России Владимир Путин ранее подписал указ о проведении в Москве и Московской области международного музыкального конкурса "Интервидение" в 2025 году. Участие в нем уже подтвердили более 20 стран как ближнего, так и дальнего зарубежья. Конкурс пройдет 20 сентября на "Live Арене". Россию представит Shaman. Народный артист России, композитор и продюсер Игорь Матвиенко представит РФ в составе жюри конкурса. РИА Новости выступает информационным партнером конкурса "Интервидение".
https://ria.ru/20250803/tavridaart-2033142302.html
россия
республика крым
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/03/2033086402_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_13e592abea1a7f29f4e4ed21b5081ca6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, республика крым, москва, shaman (ярослав дронов) , владимир путин, игорь матвиенко, фестиваль "таврида — арт"
Культура, Россия, Республика Крым, Москва, SHAMAN (Ярослав Дронов) , Владимир Путин, Игорь Матвиенко, Фестиваль "Таврида — АРТ"
На фестивале "Таврида. АРТ" прошло шоу-презентация "Интервидения"

В Крыму прошло шоу-презентация "Интервидение. Музыка в сердце твоей страны"

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкФестиваль молодого искусства "Таврида.АРТ" 2025 в Крыму
Фестиваль молодого искусства Таврида.АРТ 2025 в Крыму - РИА Новости, 1920, 03.08.2025
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Фестиваль молодого искусства "Таврида.АРТ" 2025 в Крыму
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Шоу-презентация "Интервидение. Музыка в сердце твоей страны" прошло на фестивале "Таврида. АРТ" в Крыму в воскресенье, в нем приняли участие заслуженный артист РФ Ярослав Дронов (Shaman), Nansi & Sidorov, артист Василий Пасечник и дуэт Adva, сообщили РИА Новости в пресс-службе конкурса.
«
"Третьего августа на главной сцене фестиваля молодого искусства "Таврида. АРТ" состоялось масштабное музыкальное шоу-презентация "Интервидение. Музыка в сердце твоей страны". В рамках шоу прозвучали легендарные хиты, принесшие победу советским и российским исполнителям на "Интервидении": "Пусть всегда будет солнце", "За того парня" и "Позади крутой поворот"… Их представили резиденты арт-кластера "Таврида": Nansi & Sidorov, Василий Пасечник и дуэт Adva. Заслуженный артист России, певец Shaman на фестивале исполнил конкурсную песню "Прямо по сердцу", - говорится в сообщении пресс-службы конкурса.
Фестиваль молодого искусства Таврида.АРТ 2025 в Крыму - РИА Новости, 1920, 03.08.2025
На фестивале "Таврида.АРТ" представили 300 сценарных заявок об СВО
Вчера, 21:37
Кроме того, на сцене фестиваля был представлен новый посол "Интервидения": башкирская группа Ay Yola.
«
"Наш музыкальный путь - это постоянный поиск точек соприкосновения между традицией и современностью. Каждая наша песня - будто древний обряд, переосмысленный через призму сегодняшнего дня, поэтому для нас стать послами "Интервидения" - больше, чем просто сотрудничество, это родство душ", - приводятся слова участников группы.
С пятницы по воскресенье в седьмой раз проходит фестиваль молодого искусства "Таврида.АРТ". Программа включает пять направлений: музыка, театр, изобразительное искусство, кино и шоу. На площадке фестиваля молодые художники, музыканты, актеры, режиссеры создают творческие произведения, отражающие традиционные духовно-нравственные ценности и любовь к Родине.
Президент России Владимир Путин ранее подписал указ о проведении в Москве и Московской области международного музыкального конкурса "Интервидение" в 2025 году. Участие в нем уже подтвердили более 20 стран как ближнего, так и дальнего зарубежья. Конкурс пройдет 20 сентября на "Live Арене". Россию представит Shaman. Народный артист России, композитор и продюсер Игорь Матвиенко представит РФ в составе жюри конкурса.
РИА Новости выступает информационным партнером конкурса "Интервидение".
Грандиозные концерты и масштабные инсталляции: "Таврида.АРТ" в Крыму
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанк

"Таврида.АРТ" — крупнейшее событие в России, посвященное молодому искусству.

Фестиваль молодого искусства Таврида.АРТ 2025 в Крыму

"Таврида.АРТ" — крупнейшее событие в России, посвященное молодому искусству.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
1 из 10
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанк

Фестиваль проходит между мысом Меганом имысом Алчак в районе крымского Судака.

Фестиваль молодого искусства Таврида.АРТ 2025 в Крыму

Фестиваль проходит между мысом Меганом имысом Алчак в районе крымского Судака.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
2 из 10
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанк

В мероприятии принимают участие 20 тысяч человек, а число зрителей достигло 250 000.

Фестиваль молодого искусства Таврида.АРТ 2025 в Крыму

В мероприятии принимают участие 20 тысяч человек, а число зрителей достигло 250 000.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
3 из 10
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанк

На фото: участники фестиваля.

Фестиваль молодого искусства Таврида.АРТ 2025 в Крыму

На фото: участники фестиваля.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
4 из 10
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанк

На пяти фестивальных сценах выступили исполнители разных стилей и жанров. Свои хиты исполнили группа "Звери", "Моя Мишель", 25/17. Также в программе: ST, группа "Пелагея", "Комната культуры", Beautiful Boys, VLADA MIRAVI.

Фестиваль молодого искусства Таврида.АРТ 2025 в Крыму

На пяти фестивальных сценах выступили исполнители разных стилей и жанров. Свои хиты исполнили группа "Звери", "Моя Мишель", 25/17. Также в программе: ST, группа "Пелагея", "Комната культуры", Beautiful Boys, VLADA MIRAVI.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
5 из 10
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанк

Гости увидели и музыкальную мультимедийную постановку "Плечом к плечу: искусство и Победа", приуроченную к 80-летию Великой Победы, где на сцене ожили истории великих артистов — тех, кто был на фронте и выступал перед военнослужащими, поддерживая боевой дух через творчество.

Фестиваль молодого искусства Таврида.АРТ 2025 в Крыму

Гости увидели и музыкальную мультимедийную постановку "Плечом к плечу: искусство и Победа", приуроченную к 80-летию Великой Победы, где на сцене ожили истории великих артистов — тех, кто был на фронте и выступал перед военнослужащими, поддерживая боевой дух через творчество.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
6 из 10
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанк

Любители уличного искусства стали свидетелями перформанса команды стрит-арт художников, которые создали мурал вдоль береговой линии. А набережная "Вдохновения" стала сценой для самых массовых событий: грандиозного закатного пленэра "Золотой час", акции "Рисуем на асфальте вместе" и фестиваля воздушных змеев.

Фестиваль молодого искусства Таврида.АРТ 2025 в Крыму

Любители уличного искусства стали свидетелями перформанса команды стрит-арт художников, которые создали мурал вдоль береговой линии. А набережная "Вдохновения" стала сценой для самых массовых событий: грандиозного закатного пленэра "Золотой час", акции "Рисуем на асфальте вместе" и фестиваля воздушных змеев.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
7 из 10
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанк

На фото: участница фестиваля.

Фестиваль молодого искусства Таврида.АРТ 2025 в Крыму

На фото: участница фестиваля.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
8 из 10
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанк

Впервые на площадке фестиваля развернулась большая книжная ярмарка "Таврида.АРТ". Ее главной темой стал Великий шёлковый путь — древнейший маршрут, на котором происходил обмен научными и философскими идеями.

Фестиваль молодого искусства Таврида.АРТ 2025 в Крыму

Впервые на площадке фестиваля развернулась большая книжная ярмарка "Таврида.АРТ". Ее главной темой стал Великий шёлковый путь — древнейший маршрут, на котором происходил обмен научными и философскими идеями.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
9 из 10
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанк

В этом году на территории фестивальной площадки в честь перекрестного Года культур России и Китая появилась новая локация "Чайна-таун", которая познакомила аудиторию фестиваля с культурой Поднебесной.

Фестиваль молодого искусства Таврида.АРТ 2025 в Крыму

В этом году на территории фестивальной площадки в честь перекрестного Года культур России и Китая появилась новая локация "Чайна-таун", которая познакомила аудиторию фестиваля с культурой Поднебесной.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
10 из 10

"Таврида.АРТ" — крупнейшее событие в России, посвященное молодому искусству.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
1 из 10

Фестиваль проходит между мысом Меганом имысом Алчак в районе крымского Судака.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
2 из 10

В мероприятии принимают участие 20 тысяч человек, а число зрителей достигло 250 000.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
3 из 10

На фото: участники фестиваля.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
4 из 10

На пяти фестивальных сценах выступили исполнители разных стилей и жанров. Свои хиты исполнили группа "Звери", "Моя Мишель", 25/17. Также в программе: ST, группа "Пелагея", "Комната культуры", Beautiful Boys, VLADA MIRAVI.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
5 из 10

Гости увидели и музыкальную мультимедийную постановку "Плечом к плечу: искусство и Победа", приуроченную к 80-летию Великой Победы, где на сцене ожили истории великих артистов — тех, кто был на фронте и выступал перед военнослужащими, поддерживая боевой дух через творчество.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
6 из 10

Любители уличного искусства стали свидетелями перформанса команды стрит-арт художников, которые создали мурал вдоль береговой линии. А набережная "Вдохновения" стала сценой для самых массовых событий: грандиозного закатного пленэра "Золотой час", акции "Рисуем на асфальте вместе" и фестиваля воздушных змеев.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
7 из 10

На фото: участница фестиваля.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
8 из 10

Впервые на площадке фестиваля развернулась большая книжная ярмарка "Таврида.АРТ". Ее главной темой стал Великий шёлковый путь — древнейший маршрут, на котором происходил обмен научными и философскими идеями.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
9 из 10

В этом году на территории фестивальной площадки в честь перекрестного Года культур России и Китая появилась новая локация "Чайна-таун", которая познакомила аудиторию фестиваля с культурой Поднебесной.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
10 из 10
 
КультураРоссияРеспублика КрымМоскваSHAMAN (Ярослав Дронов)Владимир ПутинИгорь МатвиенкоФестиваль "Таврида — АРТ"
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала