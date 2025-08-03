https://ria.ru/20250803/intervidenie-2033142952.html

На фестивале "Таврида. АРТ" прошло шоу-презентация "Интервидения"

На фестивале "Таврида. АРТ" прошло шоу-презентация "Интервидения" - РИА Новости, 03.08.2025

На фестивале "Таврида. АРТ" прошло шоу-презентация "Интервидения"

Шоу-презентация "Интервидение. Музыка в сердце твоей страны" прошло на фестивале "Таврида. АРТ" в Крыму в воскресенье, в нем приняли участие заслуженный артист... РИА Новости, 03.08.2025

2025-08-03T21:45:00+03:00

2025-08-03T21:45:00+03:00

2025-08-03T21:45:00+03:00

культура

россия

республика крым

москва

shaman (ярослав дронов)

владимир путин

игорь матвиенко

фестиваль "таврида — арт"

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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Шоу-презентация "Интервидение. Музыка в сердце твоей страны" прошло на фестивале "Таврида. АРТ" в Крыму в воскресенье, в нем приняли участие заслуженный артист РФ Ярослав Дронов (Shaman), Nansi & Sidorov, артист Василий Пасечник и дуэт Adva, сообщили РИА Новости в пресс-службе конкурса. "Третьего августа на главной сцене фестиваля молодого искусства "Таврида. АРТ" состоялось масштабное музыкальное шоу-презентация "Интервидение. Музыка в сердце твоей страны". В рамках шоу прозвучали легендарные хиты, принесшие победу советским и российским исполнителям на "Интервидении": "Пусть всегда будет солнце", "За того парня" и "Позади крутой поворот"… Их представили резиденты арт-кластера "Таврида": Nansi & Sidorov, Василий Пасечник и дуэт Adva. Заслуженный артист России, певец Shaman на фестивале исполнил конкурсную песню "Прямо по сердцу", - говорится в сообщении пресс-службы конкурса. Кроме того, на сцене фестиваля был представлен новый посол "Интервидения": башкирская группа Ay Yola. "Наш музыкальный путь - это постоянный поиск точек соприкосновения между традицией и современностью. Каждая наша песня - будто древний обряд, переосмысленный через призму сегодняшнего дня, поэтому для нас стать послами "Интервидения" - больше, чем просто сотрудничество, это родство душ", - приводятся слова участников группы. С пятницы по воскресенье в седьмой раз проходит фестиваль молодого искусства "Таврида.АРТ". Программа включает пять направлений: музыка, театр, изобразительное искусство, кино и шоу. На площадке фестиваля молодые художники, музыканты, актеры, режиссеры создают творческие произведения, отражающие традиционные духовно-нравственные ценности и любовь к Родине. Президент России Владимир Путин ранее подписал указ о проведении в Москве и Московской области международного музыкального конкурса "Интервидение" в 2025 году. Участие в нем уже подтвердили более 20 стран как ближнего, так и дальнего зарубежья. Конкурс пройдет 20 сентября на "Live Арене". Россию представит Shaman. Народный артист России, композитор и продюсер Игорь Матвиенко представит РФ в составе жюри конкурса. РИА Новости выступает информационным партнером конкурса "Интервидение".

https://ria.ru/20250803/tavridaart-2033142302.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, республика крым, москва, shaman (ярослав дронов) , владимир путин, игорь матвиенко, фестиваль "таврида — арт"